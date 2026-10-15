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Por primera vez una mujer presidirá la Asociación de Industriales Metalúrgicos

Jorgelina Gonano fue electa como titular de AIM, la entidad que reúne a las empresas del sector. Reemplazará a Rafael Catalano en un momento complejo para la actividad fabril

15 de octubre 2026 · 20:55hs
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Jorgelina  Gonano será la nueva presidenta de AIM.

Jorgelina  Gonano será la nueva presidenta de AIM.

Jorgelina Gonano, titular de Aberturas Inducor, se convirtió en la primera mujer en presidir la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) de Rosario. Fue electa durante la asamblea ordinaria de la entidad y reemplazará a Rafael Catalano.

Gonano comenzó a trabajar en la empresa familiar a los 17 años, en un entorno que conocía desde chica. Su padre y su hermana son metalúrgicos, y su abuelo tenía una herrería. Esa historia familiar marcó su camino en la industria y fue el punto de partida de una trayectoria que hoy la llevó a la presidencia de AIM, institución que tiene 83 años de historia.

Su vínculo con AIM Rosario también tiene raíces familiares. Su padre, Ernesto Gonano, titular de Inducor, se incorporó a la comisión directiva de la entidad durante el regreso de la democracia en la Argentina.

Trayectoria institucional

En 2013, el entonces presidente de AIM Rosario, Sergio Vacca, la convocó a participar de la vida institucional. Antes de incorporarse a la comisión directiva, formó parte de distintos equipos de trabajo de la asociación, donde fue construyendo su propio recorrido dentro de la representación gremial empresaria.

Su incorporación marcó un precedente en la historia de AIM Rosario: fue la primera mujer en integrar la comisión directiva y, posteriormente, la primera en ocupar la vicepresidencia de la entidad. Su participación también acompañó una transformación en los espacios de representación de un sector históricamente protagonizado por hombres.

El recambio

Tras la finalización de la presidencia de Rafael Catalano, asume la conducción de AIM Rosario por un mandato de dos años, con el desafío de continuar fortaleciendo la representación del sector y acompañar a las empresas de Rosario y la región. Su designación constituye un hito para la asociación, fundada en 1943, y representa un nuevo capítulo en su historia.

Horas antes del cambio de conducción su antecesor publicó una carta a los asociados a la entidad, en la que resaltó el valor de ser industrial, que es “una manera de entender el trabajo, el esfuerzo y el compromiso con el lugar en el que vivimos”.

“La industria también es aprender a levantarse“, señaló. Y agregó que el sector genera mucho empleo pero también es “conocimiento que se transmite y progreso”.

Por eso consideró que uno de los grandes desafíos por delante es “lograr que la sociedad comprenda verdaderamente el valor que tiene la industria”, que es “parte de la solución para nuestro país”.

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