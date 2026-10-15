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El uso de la capacidad instalada en la industria bajó al 58,5 % en agosto

La caída de la producción manufacturera tiene efecto en la reducción del stock de equipos. En la metalmecánica los activos ociosos llegan al 64,1 %

15 de octubre 2026 · 20:58hs
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Por la caída de la producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico

Por la caída de la producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico, la capacidad ociosa del rubro metalmecánico llegó a 64,1%.

 

El uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 58,5 % en agosto, apenas por encima de los 58,2 % de julio y por debajo del nivel de 2025, que fue de 59,6 %. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Los productos de metalmecánica, excepto automotores tuvieron un parate del 64,1 %, debido a los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.

La industria automotriz también sufrió un fuerte retroceso interanual, de 7,1 puntos porcentuales. En agosto, utilizó el 46,2 % de su capacidad instalada, frente al 53,3 % del mismo mes del año anterior. El retroceso estuvo relacionado con una menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

El achicamiento

“Entre enero y agosto la utilización promedió 57,8 %, exactamente lo mismo que en 2025, aunque la producción manufacturera acumula una caída de 2,7 %, que el uso no empeore con menos producción sugiere que la capacidad instalada también se está achicando, por cierres de líneas o de plantas, y que el ajuste se hace por el lado de la oferta”, señaló Tomás Amerio, economista en la Fundación Libertad y Progreso.

En esa línea, añadió: “Si el consumo se recupera, probablemente se absorba con capacidad ociosa antes que con empleo o inversión industrial”.

Otros sectores también se ubicaron por debajo del promedio industrial. Los productos minerales no metálicos, que incluyen actividades vinculadas con la construcción, operaron al 54,5 % de su capacidad, frente al 58,5 % de agosto de 2025, principalmente por la menor elaboración de cemento y la caída en la fabricación de vidrio.

En tanto, la industria textil utilizó el 44,6 % de su capacidad instalada, mientras que los productos del tabaco alcanzaron el 44,4 %. En el caso de los productos de caucho y plástico, el indicador se ubicó en el 40,9%.

Los sectores con mayor utilización de sus plantas fueron la refinación del petróleo, con el 88,8 %; las industrias metálicas básicas, con el 70,1 %; los productos alimenticios y bebidas, con el 66,4 %; las sustancias y productos químicos, con el 65,2 %; y el papel y cartón, con el 61,3 %.

Los sectores que crecen

La refinación del petróleo fue el sector con mayor utilización de la capacidad instalada en agosto. El indicador llegó al 88,8 %, por encima del 86,1 % registrado un año antes, en un contexto de mayor procesamiento de crudo.

Las sustancias y productos químicos también mostraron una mejora interanual. La utilización de sus instalaciones pasó del 60,1 % en agosto de 2025 al 65,2 % en el mismo mes de 2026. El avance estuvo vinculado principalmente con los mayores niveles de elaboración de detergentes y jabones, cuya producción aumentó un 6 % interanual.

En contraste, el desempeño de los alimentos y bebidas se mantuvo prácticamente estable: la utilización de la capacidad instalada pasó del 66,6 % al 66,4 %. El organismo relacionó el resultado con la menor producción de carne vacuna, que registró una caída interanual del 8,1 %.

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