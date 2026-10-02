Feria del Libro de Rosario: la programación completa, día por día

La Feria del Libro de Rosario se realizará del 8 al 18 de octubre en el Cultural Fontanarrosa, con entrada gratuita y diferentes actividades

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La Feria del Libro ofrecerá presentaciones, charlas, talleres, mesas de debate, espectáculos, homenajes y actividades para infancias

La Feria Internacional del Libro de Rosario 2026 ya tiene su programación confirmada. Del jueves 8 al domingo 18 de octubre , el Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080, reunirá durante 11 días a escritores, lectores, editoriales, librerías y artistas de distintos puntos del país.

La agenda incluirá presentaciones de libros, charlas, talleres, mesas de debate, espectáculos, homenajes y actividades para infancias.

La propuesta contará con editoriales independientes y grandes sellos, además de librerías de distintos perfiles. También habrá espacios destinados a escuelas y encuentros entre autores y lectores.

La organización estará a cargo de la Fundación El Libro, la Municipalidad de Rosario y el gobierno de Santa Fe, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El ingreso a la Feria será gratuito. Para acceder se deberá obtener un QR personal e intransferible a través de la web de la Feria. El código se adquiere una sola vez y tendrá validez durante todos los días y en todos los espacios del evento.

El ingreso a las salas para las distintas presentaciones se realizará por orden de llegada y quedará sujeto a la capacidad de cada espacio.

>> Leer más: Feria del Libro 2026: ya se puede conseguir el QR para ingresar todos los días

La programación de la Feria del Libro de Rosario 2026

La agenda incluye actividades desde la tarde hasta la noche y se distribuirá en distintos espacios del Cultural Fontanarrosa.

La programación completa por día, horario y sala:

Jueves 8 de octubre

16 — Presentación de Neuro odontología biológica, por Sergio Hiskin y Alejandro Impallari. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

16 — Presentación de libros de autores de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) de Rosario: Actis, Albertoli, Bianchi, Delaloye, Duarte, Koffman, Mendicino, Monchietti, Ojeda, Orona, Pellegrini, Rivera, Rossetti, Savino, Solis, Torres, Vaschetto. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

17 — Presentación de Corazón de mariposa, de María Clara Vickacka (Le Pecore Nere Ediciones). Narración y actividad lúdica. Invita: Librería El cuco no existe. (Planta baja - Espacio de infancias)

17 — Presentación de Cuando los árboles mueren (Quando as árvores morrem), de Tatiana Lazzarotto, traducido por Sara J. Iriarte (Editorial Carpe Literario). Acompañan: Thalita Camargo Angelucci, Dalila Capeletti, Rodolfo Abalos y Azul Martinez. Invita: Editorial Carpe Literario. (Planta baja - Espacio de infancias)

17 — Presentación de Mapic el árbol que estuvo siempre ara’ ará mapic toGoshapéc, de Lara Pellegrini y Ruperta Pérez. Acompaña: Sonia Tessa. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

17 — Presentación de Cambio tecnológico, inteligencia artificial y movimiento obrero. La insoportable materialidad de lo virtual, de Oscar Martínez (Prohistoria Ediciones). Invita: Paradoxa Libros. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

18 — Presentación de Chaplin y el Cine. Filmografía y el corto Siglo XX, de Autores varios (Editorial Ciudad Gótica). Acompañan: Gustavo Guevara y Sergio Luis Fuster. Invita: CG Editorial. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

18 — Encuentro Editoriales en los márgenes: Desafíos de la edición independiente en Rosario. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

18 — Presentación de Experiencias sobre estrategias en prevención comunitaria de consumos y adicciones a sustancias psicoactivas, de María Alicia Riestra y Horacio Tabares. Invita: Librería Raíces. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

19 — Acto de apertura. (Explanada Cultural Fontanarrosa)

Viernes 9 de octubre

16 — Aye Dilego presenta El principito y el zorro, de Pablo Bernasconi (Editorial Catapulta). Espectáculo de narración y movimiento. Invitan: Librería El cuco no existe. (Planta baja - Espacio de infancias)

16 — Presentación de los libros Las mujeres que nunca fui y Al filo, de Candela Fernández (Editorial CR Ediciones y Moksha Ediciones). Acompañan: Patricio Raffo, Laura Rossi y Rocío Muñoz Vergara. Invitan: CR Ediciones y Moksha ediciones. (Entrepiso - Espacio abierto)

16 — Presentación de Yaguatirica, de Julia Saenz (Autoedición). Acompaña: Fabiana Fernández. Invita: La Montaña Libros. (Planta baja - Espacio de infancias)

16 — Presentación de La tormenta es un juego de nietos, de Maira Rosso (CRediciones y Moksha ediciones). Acompañan: Sonia Tessa y Sergio Dal Lago. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

16 — Presentación de Las válvulas de escape de los sectores populares, de Mariano Romero (Editorial Megafón). Acompaña: Lucila De Ponti. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

16 — Presentación de ¿Cómo te fue en Internet hoy?, de Hernán Navarro (Ediciones B, de Penguin Random House). Acompaña: Emilio Jatón. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

17 — Presentación de Bitácora del tiempo, de Cristina Bupo (Klavier Ediciones). Acompaña: Any Reyna y música de Marcelo Nesossi. (Entrepiso - Bar)

17 — Presentación de La sortija, de Julia Vélez (Editorial Biblioteca). Acompaña: Leandro Llull y Romina Gianfelici. Invita: Editorial Biblioteca. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

17 — Presentación de Antimarketing, de Angie Chevallier (Editorial Galerna). Acompaña: Jimena Lopérgolo. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

17 — Presentación de Mosaicos, de Victoria O’Donnell (Editorial El Gato y La Caja). Acompaña: Gino Svegliati. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

17.30 — Presentación de El club de los superválidos, de Mariana Santini, y El silencio de las alas, de Mariela Argüello (Editorial Emporio). (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

18 — Presentación de Heart, el detective de emociones, de Luciana Turinetto. Narración, conversatorio y propuesta lúdica. Invita: Librería El cuco no existe. (Planta baja - Espacio de infancias)

18 — Presentación de El jardín robado, de Analía Bonifay, y Estigmas de amores prohibidos, de Mónica Letto (Editorial Emporio). (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

18 — Presentación de Una Casa Mejor, de Marcela Fernández Bozza (Gogol ediciones). Acompaña: Anabel Barboza. (Entrepiso - Espacio abierto)

18 — Lectura de poesía Algarabía vertebral, con Ariana Moretti, Mercedes Gomez de la Cruz, Diego Colomba, Luciana Fernandez, Nora Hall, Katia Mazza Serena, Tegan Guanco y Caro Musa. Invita: Algarabía vertebral. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

18 — Presentación de Vantablack, de Valeria Groisman (Gata Flora Editorial). Acompaña: Sabrina Ferrarrese. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

19 — Presentación de Polo, ¿Por qué estás desnudo?, de Belén Campero y Lulú Maranzana (Ed. Libros Silvestres). Invita: Ed. Libros Silvestres. (Planta baja - Espacio de infancias)

19 — Presentación de El balcón ilustrado, de Tomi Müller —en vivo desde Barcelona— (Jajá Ediciones). Acompañan: Patricia Dibert, Norma López, Luciana Mainelli y Adrián Abonizio. Invita: Jajá Ediciones, Editorial Ross y Librería El cuco no existe. (Entrepiso - Espacio abierto)

19 — Presentación de Para estar acá, de Sebastián Politi, y Sin lugar adonde volver, de Mauro Gentinetti (Baltasara Editora). Presenta: Lila Gianelloni. Invita: Baltasara Editora. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

19 — Crónicas de la región: Andrea Calamari conversa con Cecilia Muruaga, Paula Galansky y Ernesto Inouye sobre la colección naranja, de la Editorial Municipal de Rosario. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

19 — Presentación de Chunchuna: confesiones de un ícono pop, de Virginia Mejía (Editorial Metrópolis). Acompaña: Virginia Giacosa. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

19 — Presentación de Tecnosapiens. Cripto, IA Y Scaloneta, de Santiago Siri (Editorial Sudamericana). Acompaña: Nacho Russo. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

20 — Presentación de Tachi y el sueño mundial, de Sandra Dellara (Ediciones del Observatorio). Acompañan: María Inés Cruz y Roxana Berlasso. (Planta baja - Espacio de infancias)

20 — Presentación de Ayün (Editorial Las Guachas) y Lawen (autoedición), de Viviana Ayilef. Acompaña: Lucía Fernández Cívico. (Entrepiso - Espacio abierto)

20 — Presentación de Maneras de agravar la incertidumbre, de Diego Colomba (Editorial Barnacle). Acompaña: Carolina Musa. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

20 — Conversatorio sobre García Lorca, el duende en Rosario (2da. edición), de Daniel Feliu. Conversatorio entre el autor y Rocío Muñoz Vergara a 90 años de la muerte de García Lorca. Invita: Baltasara. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

20 — Charla Litoral: geografía de una lengua, con Mercedes Bisordi, Mariana Bolzan y Paula Galansky. Acompaña: Beatriz Actis. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

20.30 — Presentación de Niños sicarios y otras historias del negocio narco, de Germán De Los Santos (Ed. Sudamericana). Acompaña: Hernán Lascano. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

21 — Presentación de Relatos inconexos, de Delia Beatriz Chinellato (Editorial Nueva Generación). Acompaña: Felisa Sabatini. (Entrepiso - Espacio abierto)

21 — Presentación de Crónicas de SOEAR (Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario). Una historia de lucha colectiva, de Leónidas Ceruti (Editorial Del Castillo). Acompañan: Marco Pozzi, Carlos Valle y Carina Savone. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

21 — Presentación de El sigilo de las palabras, antología colectiva (Editorial Carpe Literario). Acompañan: Rodolfo Abalos, Julieta Mazza y lectura de participantes. Invita: Editorial Carpe Literario. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

21 — Presentación de Teatro para no morir, de Sabatino Cacho Palma (CG Editorial). Acompañan: Hernán Caleca, Esteban Vázquez y Nelson Abaca. Invita: CG Editorial. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

Sábado 10 de octubre

10.30 — Presentación Diseñá tu tote bag, de Mebuki ediciones. Acompañan: Diego Lucero y Silvia Frazzetto. (Planta baja - Espacio de infancias)

10.30 — Taller de Escritura Creativa La pregunta posible, con Eva Ricart y Lequi Moreno. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

10.30 — Presentación de Peronchas «la lealtad», de Lala Brillos, Candela Dolores, Lucía Inés González, Morena García y Berta Temporelli (Publicación autogestiva). Acompaña: María de los Ángeles Sacnun. (Entrepiso - Espacio abierto)

10.30 — Circuitos Culturales +65 Especial Feria del Libro: Recorridos con actividades especiales y conversación con autores. Charla y lecturas con María Clara Vickacka sobre El almendro (Editorial Le Pecore Nere). (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

11.30 — Presentación de Un lugar especial, de Micaela Insaurralde (Editorial Enlapiz). Invita: Abrecuentos. Destinado a infancias (0-3 años). (Planta baja - Espacio de infancias)

11.30 — Presentación de Mejor persona que jugador, de Candela Dolores Moreno Cucco, Facundo Petrocelli et al. (Ediciones La pelota siempre al 10). Acompañan: Emiliano Rossenblum y Rocío Gorozo. (Entrepiso - Espacio abierto)

11.30 — Mesa de conversación: El potencial del podcast en la literatura, organizada por Festival Estéreo. Con Flavia Campeis, Luciano Redigonda, Andrea Calamari y Lucía Rodriguez. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

14 — Presentación de Andersen, de Francisco Gorostiaga y Yuyis Morbidoni (Editorial Libros Silvestres). Invita: Libros Silvestres. (Planta baja - Espacio de infancias)

15 — Presentación de Calito, corazón viajero, de Carlos Di Giacomo (Ed. Babidi-bu). Entrega de distinciones de la Diputada Lucila De Ponti y la Concejal María José Poncino. (Planta baja - Espacio de infancias)

15 — Presentación de Donde crecen las flores, de Martina Rainoldi (Estudio editorial Wrede). Acompaña: Marjorie Greene. (Entrepiso - Espacio abierto)

15 — Presentación de Es más simple de lo que parece, de Alfredo Traverso Zenteno (Autoeditado). (Entrepiso - Emilia Bertolé)

15 — Presentación de Azulejos Antiguos. Antique Tiles, Colección Daniel Gómez Rinaldi. Acompaña: Ricardo Valquinta. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

15 — Presentación de la serie televisiva a partir del libro Gol gana, de Damián Andreoli (Editorial Homo Sapiens). Acompañan: Juan Nemirosky y Julián López. Invita: Editorial Homo Sapiens. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

15 — Presentación de Nuestro Fútbol. Historia, ciencia y mística de una pasión, de Alejandro Wall y Xoana Herrera (Ediciones iamiqué). Invita: Librería Ponsatti. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

16 — Presentación de ABC del Litoral (Ed. Libros Silvestres) y Encuentro dominguero (Editorial Mundo Zeta). Colección para infancias, Convocatoria Espacio Santafesino. Acompañan: Carolina Musa, Claudia Pandolfo, María Zingerling y autoridades del Ministerio de Cultura. (Planta baja - Espacio de infancias)

16 — Presentación de Laguna Melincué, de Mariana Miranda (Editorial Paola Chinazzo Editora). Acompaña: Pablo Crash Solomonoff. Invita: Paola Chinazzo. (Entrepiso - Bar)

16 — Presentación de Los Veranos del Rock: Milanga Monster, de Maxi Falcone (Rabdomantes Ediciones). Acompaña: Leandro Arteaga. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

16 — Presentación de Coloquios del CAP, de AA.VV (Editorial CAP). Acompañan: Milagros Zenón y Leandro Iossa. Invita: CAP Ediciones y Librería El juguete rabioso. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

16 — Presentación de la segunda temporada de LIT Literatura del Litoral (Unicanal y Radio Universidad, UNR). Participan: Virginia Giacosa, Pablo Colacrai y Romina Tamburello. Invita: UNR Editora. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

16.30 — Presentación de Cumple de 15, de Santiago Speranza (Editorial El Ateneo). Acompaña: Camila Oderda. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

17 — Lectura de Diccionario de nubes, de Almendra Sala (Le Pecore Nere Ediciones). Narración, propuesta de ilustración y creación de haikus. Invitan: Le Pecore Nere Ediciones y Librería El cuco no existe. (Planta baja - Espacio de infancias)

17 — Presentación de El primero de mayo en la Argentina. Una visión federal a 140 años de los Mártires de Chicago (Dos tomos), de Carlos Álvarez y Diego Ceruso (Editorial Grupo Editor Universitario). Acompaña: Agustina Prieto. (Entrepiso - Espacio abierto)

17 — Presentación de Éxtima, de Cecilia Gorodischer y Silvana Facciuto (Editorial Grama Ediciones). Acompañan: Diana Wolkowicz y Laura Gobbato. Invita: Escuela de Orientación Lacaniana de Rosario. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

17 — Presentación de El efecto peculiar, de María Lobo (Editorial Planeta). Acompaña: Luciana Mangó. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

17 — Presentación de Desaparecida dos veces, de Teresa Donato (Editorial Planeta). Acompaña: Juan Mascardi. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

18 — Presentación de Los Finnegan y la pista del artista ciclista, de Jano Seitún (Editorial Común). Invitan: Ponsatti libros y Editorial Común. (Planta baja - Espacio de infancias)

18 — Presentación de La ironía de Dios, de F.G. Albertoli (Autoeditado). (Entrepiso - Bar)

18 — Presentación de Resplandece, de Raúl Astorga (Editorial Caburé). Acompañan: Orfeo Pecci, Alejandro Guarino y Marcelo J. Valenti. (Entrepiso - Espacio abierto)

18 — Diálogo aperitivo y poético sobre Mil haikus, La sabiduría de las bestias y otras hierbas poéticas, con Salvador Biedma, Belén Campero y Belén Zavallo. Invitan: Editorial Libros Silvestres y Editorial Serapis. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

18 — Presentación de La revolución demográfica, de Rafael Roffman y Carola della Paolera (Editorial Planeta). Acompaña: Nicolás Gianelloni. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

18 — Presentación de Las edades del tango, de Sergio Pujol (Editorial Planeta). Acompaña: Lorena Arroyo. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

18 — La odisea Borges, con Luciano Olivera, Marcelo Scalona y Magdalena Aliau. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

19 — Presentación de Avisale a mi mamá, de Mónica Zwaig (Editorial Siglo XXI). Acompaña: Araí Calcagni. Invita: Paradoxa Libros. (Planta baja - Espacio de infancias)

19 — Presentación de Los nuevos ídolos. En los templos del cartón digital, de Tomás Magliocca (Editorial Olivo). Acompaña: Juan Mascardi. Invitan: Editorial Olivo y Librería El cuco no existe. (Entrepiso - Espacio abierto)

19 — Presentación de En el baile atroz del otoño, de Flavia Pascualini (CR ediciones). Acompañan: Patricio Raffo, María Cristina Martín y María Lorena Lavallen. Invita: CR Ediciones. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

19 — Presentación de Canto a Rosario, de Alfonsina Storni (Editorial Municipal de Rosario). Con Nora Avaro y Daniel García Helder. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

19.30 — Presentación de No me arrepiento de este amor, de Alejandro Wall y Gastón Edul (Editorial Planeta). Acompaña: Pablo Montenegro. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

20 — Presentación de Una torta siempre importa, de Liniers y Angélica del Campo (Editorial Común). Acompaña: Cuchara Clown y su Club de la Cucharita. Invita: Ponsatti libros. (Planta baja - Espacio de infancias)

20 — Presentación de Volver a las casas alpinas. Una historia de militancia, insilio y ausencia, de Alfredo Hoffman (Aguará Colectivo Editorial). Acompañan: Graciela Vanzán y Oscar Lupori. Invita: Aguará Colectivo Editorial. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

20 — Presentación de Amor Máximo, de Cristian Wachi Molina (Baltasara Editora). Presentan: Adriana Borga y Andi Nachón. Acompañan: Carla Saccani, Rocío Muñoz Vergara, Leandro Llul, Dahiana Belfiori y Regina Cellino. Invita: Baltasara Editora. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

20 — Presentación de El hijo de la Patria, de Ebel Barat (Editorial Homo Sapiens). Acompaña: Marcelo Rubio. Invita: Editorial Homo Sapiens. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

21 — Presentaciones de libros de escritores de SADE Rosario: Mulligan, Reyes y Vilalta. (Planta baja - Espacio de infancias)

21 — Presentación de En la cámara oscura, de Santiago Alassia (Colección Los premios, Ediciones Santafesinas, Ministerio de Cultura). Acompaña: Sonia Scarabelli. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

21 — Presentación de Preocuparse de más, de Daniel Bogiaizian (Editorial V&R). Acompaña: Gabriel Lara. Invita: Paradoxa Libros. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

21 — Maratón de Poesía Baltasara Editora 2026. Modera: Cristian Wachi Molina. Participan: Gabby De Cicco, Clarisa Vitantonio, Alicia Salinas, Lara Fortina, Walter Tresols, Daniel Feliu, Rosario Spina, Federico Rodríguez, Susi Abecasis, Tegan Guanco, Irene Ocampo, Romina Bozzini, Marta Gutiérrez Andión, Andi Nachon, Dahiana Belfiori, Albertinx Volcán y Marirró Amengual. Invita: Baltasara Editora. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

Domingo 11 de octubre

15 — Presentación de El caso del culpable de las medias perdidas, de Emiliano Vinocur (Editorial IDL). (Planta baja - Espacio de infancias)

15 — Presentación de La casa de Olga, de María Victoria Prenna (Ed. BEX Patagonia). Acompaña: Ami Rigotti. (Entrepiso - Espacio abierto)

15 — Presentación de Heroínas en la sombra, de Mirta Fachini, y La sangre bajo la seda, de Sonia Masia (Editorial Emporio). (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

16 — Presentación de Ayudame a ser feliz, de Victoria Conte (Editorial Abrazandocuentos). Invita: Abrecuentos. (Planta baja - Espacio de infancias)

16 — Presentación de Y la vida era un río, de Nora Pellegrini, y Sin peso ni sombra, de Sabrina Altamirano (Editorial Paola Chinazzo Editora). Acompañan: Valeria Pellegrini, Paola Chinazzo y Pilar Rodas Bartolozzi. Invita: Paola Chinazzo Editora. (Entrepiso - Bar)

16 — Presentación de Homo Ludens, de Patricio Rago (Editorial Emecé). Acompaña: Ariel Gómez. Invita: Paradoxa Libros. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

16 — Presentación de La forma del derrumbe, de Laura Cukierman (Editorial Fondo de Cultura Económica). Acompaña: Rosario Spina. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

16 — Presentación de Epidemología del amor, de Matías Abdulajad (Editorial Laborde). Acompaña: Bruno Valiente. Invita: Laborde Editor. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

16 — Presentación de El día de la gran pedrada, crónica colectiva (ömachi ediciones). Acompañan: Ernesto Inouye y Kevin Dolce. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

17 — Presentación de Guardianes de Rosario y Las aventuras de Curimba, de Silvina Pessino y Eugenio Magliocca (Editorial Ross). Encuentro Aniversario: conversatorio y dibujo en vivo. Acompaña: Javier Armentano. Invitan: Editorial Ross, Zonda Ediciones y Librería El cuco no existe. (Planta baja - Espacio de infancias)

17 — Presentación de Café con chocolate para mentes rotas, de Lorena Jaimez (Creativa Ediciones), y Memorias de la vieja de lengua, de Silvina Gatti (Editorial Umbrales del Sur). Acompaña: Rogelio Retuerto. (Entrepiso - Bar)

17 — Presentación de Radium, de Lorena Strack (Editorial Carpe Literario). Acompañan: Romina Bonetto, Marcela Lamoure y Candela Fumale. Invita: Editorial Carpe Literario. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

17 — Escrituras argentinas: un catálogo en movimiento, con Beatriz Actis, Rafael Arce, Pablo Farrés y Pablo Natale. Invita: Editorial Nudista. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

17 — Presentación de Raro, de Agustín Barovero (Editorial Planeta). Acompaña: Florencia O’Keeffe. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

18 — Presentación de Miguel y el secreto del agua (Tomo 2), de María Inés Cruz (Editorial Tinta libre). Narración y actividad lúdica. Invita: Librería El cuco no existe. (Planta baja - Espacio de infancias)

18 — Presentación de La Maldición, de Luis Diógenes Barbiero (Moksha Ediciones). Acompaña: Laura Rossi. Invita: Moksha Ediciones. (Entrepiso - Bar)

18 — Presentación de Manual de ciberguerrilla, de Pablo Bilsky (Editorial Le Pecore Nere). Acompaña: Andrés Conti. Invita: Editorial Le Pecore Nere. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

18 — Presentación de El cuerpo del guión. Trabajando con actores, guionistas y directores, de Mónica Discépola (EICTV Ediciones - Escuela Internacional de Cine y Televisión, Cuba). Acompañan: Chiqui Gonzalez y Liliana Gioia. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

18 — Presentación de La nación de los sueños diurnos, de Juan Mattio (Editorial Caja Negra). Acompaña: Marisel Bargeri. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

18 — Presentación de La Separación, de Martín Kohan (Anagrama). Acompaña: Pablo Colacrai. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

18.30 — La Biblio peluqueril en la Feria: corte de pelo, charla literaria y entrevistas con Pablo Bigliardi. Invitados: Susana Ibáñez, Marcelo Britos y Cristian Molina. (Entrepiso - Espacio abierto)

19 — Presentación de ¿Una mosca o un oscam? Ritmos, risas y runrunes, de Laura Wittner y María José de Tellería (Editorial Calibroscopio). Invitan: Ponsatti libros y Calibroscopio. (Planta baja - Espacio de infancias)

19 — Presentación de Duela, de Violeta Vazquez (Editorial Planeta). Acompaña: Chiqui González. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

19 — Presentación de Partir es Partirse, de Rocío Muñoz Vergara (UNR Editora). Acompañan: Ezequiel Hazan y Maia Ferro. Invita: UNR Editora. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

20 — Presentación de Una gira inolvidable, de Maggie London (Autopublicación). Acompaña: Camila Cortelloni. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

20 — Presentación de El jardín de Atila, de Federico Ferroggiaro (Casagrande Editorial). Acompaña: Alisa Lein. Invita: Casagrande Editorial. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

20 — Presentación de Tierra herida, de Gabriela Exilart (Editorial Plaza & Janés). Acompaña: Gachi Santone. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

Lunes 12 de octubre

15 — Pasaporte Literario: "La Biblioteca: un lugar… todos los mundos". Animación y promoción de la lectura con Héctor Mario Foulques, Carlos González y Natalia Bullentini. Acompañan: Fabiana Barone y Silvia Medina. Invita: Biblioteca Popular Carlos Guido y Spano de Álvarez. (Planta baja - Espacio de infancias)

15 — Presentación de 7 días casados, de Lorena Jelves (Editorial Creativa). (Entrepiso - Bar)

15 — Presentación de Juro que es Verdad (Vol. 2), de Fernando Aime (Editorial Autores de Argentina). (Entrepiso - Espacio abierto)

15 — Presentación de Eso que siempre estuvo ahí, de Gabriela Stringa (Editorial Orsai). Acompaña: Romina Tamburello. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

15 — Mesa de debate: Con exportar más no alcanza (Editorial Siglo XXI). Conversan: Martín Schorr, F. Cantamutto, A. Wainer y Luciano Orellano. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

15 — Charla La generación Potter: 19 años después, con Ariadna Navone Sarubbi, Cristian Neo Albelo, Emilse Risi y Cristian Marchetti. Invitan: Radio del Merodeador y Potterwatch Podcast. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

16 — Presentación de Ovejita negra, de Beatriz Ré (Le Pecore Nere Ediciones). Acompaña su ilustradora Paula Noël. Narración y actividad lúdica. Invitan: Le Pecore Nere Ediciones y Librería El Cuco No Existe. (Planta baja - Espacio de infancias)

16 — Presentación de ¿Cómo reconstruir el país que nos queda? Propuestas para una agenda de transformación justa y popular, de Guillermo Peinado, Melisa Argento y Pablo Bertinat – Equipo Transiciones (Editorial Rosa Luxemburgo). (Entrepiso - Bar)

16 — Presentación de Raíces de tinta, de Priscilla Rosell (Editorial Carpe Literario). Acompañan: Lilén Sartore, Sofía Palmieri, Coya, Laureano Asoli, Anita Signorelli, Carolina Schiavoni, Martina Beloso, Maia Kisz y Rodolfo Abalos. Invita: Editorial Carpe Literario. (Entrepiso - Espacio abierto)

16 — Presentación de la colección Nanas y arrullos, de Mercedes Gómez De La Cruz, Verónica Laurino, Celeste Galiano, Gabriela Gervasoni y Lorena Méndez (Mburucuyá Ediciones). Acompaña: María Fernanda Gómez. Invita: Mburucuyá Ediciones. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

16 — Presentación de Jugar en la virtualidad: Laberintos digitales, cuerpos en pausa. El día y la noche como continuidad, de Ana Bloj (Editorial Noveduc). Acompaña: Cristina Ronchese. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

16 — Una comunidad de Libros: Diálogo sobre edición y publicaciones de la Red de investigadorxs en Ciencias Sociales y Humanidades de CONICET Rosario. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

17 — Presentación de Casamiento en el humedal, de Laura Vilche, ilustrado por Eazala María (Mburucuyá Ediciones). Invita: Editorial Mburucuyá Ediciones. (Planta baja - Espacio de infancias)

17 — Presentación de El primer carnaval, de Emanuel Canedo (Editorial Almaviva). Acompaña: Cristián Oliva. (Entrepiso - Bar)

17 — Presentación de Cópulas invisibles, un bestiario de la pulsión biológica, de Any Reyna (Editorial Klavier). Acompañan: Isis Minacore y Rocío Muñoz Vergara.

17 — Presentación de Llovía, de Marcelo Britos, y Un caballo rojo, de Santiago Beretta (UNR Editora). Acompaña: Lucía Rodríguez. Invita: UNR Editora. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

17 — Presentación de Cruces, de Violeta Gorodischer (Fondo de Cultura Económica). Acompaña: Soledad Massin. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

17:30 — Presentación del Anuario ARGRA 2025. Acompañan Martín Kohan y Autoridades del Ministerio de Cultura. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

18 — Aye Dilego presenta El circo de Joaquín, de Pablo Bernasconi (Editorial Brujita de Papel). Espectáculo de narración y movimiento. Invitan: Editorial Brujita de Papel y Librería El Cuco No Existe. (Planta baja - Espacio de infancias)

18 — Presentación de Las huellas que dejaste, de Magui Moresco (Editorial Carpe Literario). Acompañan: Carolina Heinrich, Jimena Perez, Flavia Ciarlariello, Luciano Pamucio y Azul Martinez. Invita: Editorial Carpe Literario. (Entrepiso - Bar)

18 — Presentación de Grados Celcius, de Cecilia Propato (Editorial Umbrales del Sur). Acompaña: Rogelio Retuerto y Lorena Jaimez. (Entrepiso - Espacio abierto)

18 — Presentación de La nueva derecha, de Antonella Marty (Editorial Ariel). Acompaña: Roberto Caferra. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

18 — Presentación del libro Esto también es Tarot, de Elisa Carricajo (Editorial Hijas de Kore). Acompaña: Pau Turina. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

19 — Presentación de Azúcar sintáctico, de Gabina Luz Bianchi (Editorial Aguacero Ediciones). Acompañan: Alejandro Chuca y Camila Ferro. (Entrepiso - Bar)

19 — Presentación de Cuentos sobre las cosas que se pierden, de Ariel Pennisi (Homo Sapiens Ediciones). Acompañan: Lila Gianelloni y Marcos Apolo Benítez. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

19 — Presentación de Un amor sin futuro, de Betina González (Tusquets). Acompaña: Beatriz Vignoli. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

19 — Presentación de Algo nos salvará, de Pablo Bigliardi (Editorial Homo Sapiens). Acompañan: Norman Petrich y Hagar Blau Makaroff. Invita: Editorial Homo Sapiens. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

19:30 — Diálogo entre Martín Kohan y Nicolás Freibrun sobre Borges: Lo que entiendo por Borges (Ediciones Godot) y Borges y la política (Siglo XXI). Acompaña: Hernán Lascano. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

20 — Presentación de La última batalla, de Edgardo Esteban (Editorial Marea). Invitan: Editorial Marea y Librería El Juguete Rabioso. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

20 — Presentación de Borges enamorado y Borges en la biblioteca, de Patricio Zunini (Editorial Galerna). Acompaña: Andrea Calamari. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

20 — Presentación de Noticias y humanismo beligerante. Investigación periodística y política, de Carlos del Frade. Acompañan al autor: Anabel Barboza y Ariel Bulsicco. Invita: Librería Raíces. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

Martes 13 de octubre

16 — Presentación de ¿Viste a Colémbolo?, de la Dirección de Educación Ambiental y Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz. Acompañan: Lida Castillo, Viviana Zurita, María De Los Angeles Berbel y Brenda Acosta. (Planta baja - Espacio de infancias)

16 — Presentación de Palabras a Francisco, de Sandra Dellara (Ediciones del Observatorio). Acompañan: María Inés Cruz, Graciela Rossetti y Roxana Berlasso. (Entrepiso - Espacio abierto)

16 — Presentación de Cruzar el siglo veinte, de María Elena Lucero (Editorial HyA Ediciones). Acompaña: María Cecilia Olivari. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

16 — Presentación de Guerra Civil Española. Una mirada desde el cine, de autores varios (CG Editorial). Acompañan: Sebastián Nicolás Merayo y Miguel Catalá. Invita: CG Editorial. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

17 — Presentación de Esto no es ninguna animalada, de Paola Patiño y Eva Mastrogiulio (Editorial Libros Silvestres). Invita: Libros Silvestres. (Planta baja - Espacio de infancias)

17 — Presentación de Un Cauce Infinito, del Colectivo Literario Grillo de Celofán (Editorial Moksha Ediciones). Acompaña: Laura Rossi. (Entrepiso - Espacio abierto)

17 — Presentación de La pareja como espejo. Un camino de exploración, de Gisella Cazzolino (Editorial Tinta Libre). Acompaña: Carolina Sanchez. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

17 — Presentación de Confines de las políticas culturales en Rosario, de Laura Ana Cardini -compiladora-, y Daniela Polola, María Cecilia Telleria, Gianina Moisés Sosa, Milagros Montenegro, Julia Broguet, María Cecilia Picech y Martina Iriarte -autoras- (Editorial RGC). Acompaña: Lucía Rodríguez. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

17 — Presentación de A los ojos, de Giovi Novello (Ed. Varonestrans). Acompañan: representante de la Asoc. Varonestrans y autoridades de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad Sexual. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

18 — Presentación de ¡Auch! Tu cuerpo habla, de Teresa Zalazar (Editorial Beascoa). Acompañan: Juan Pablo Geretto y Laura Ré. Invita: Librería El Cuco No Existe. (Planta baja - Espacio de infancias)

18 — Presentación de Sujetos en trance: lenguas, culturas y educación, de Thalita Camargo Angelucci (HyA Ediciones). Acompañan: Florencia Rosso y María Eugenia Talavera. (Entrepiso - Bar)

18 — Presentación de El cine negro. Conceptos, motivos y figuras, de Marcelo Vieguer (Editorial Laborde). Acompaña: Leandro Arteaga. Invita: Laborde Editor. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

18 — Presentación de Educación inclusiva. El pensar la práctica, de María José Borsani (Editorial Homo Sapiens). Invita: Editorial Homo Sapiens. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

18 — Presentación de Absolutamente principiantes. Borges y Bowie: un cruce entre Universos, de Daniel Mecca (Editorial Albura). Acompaña: Mariano Montenegro. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

18 — Presentación de El canto invisible, de Claudia Piñeiro (Penguin Random House). Acompaña: María Fernanda Trébol. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

19 — Presentación de El mejor plan del mundo, de Paula Turina y El señor López un pez con todas las letras, de Maia Morosano y Martín Tranier. Invita: Libros Silvestres. (Planta baja - Espacio de infancias)

19 — Presentación de Casi gol, de Fernando Garófolo (Editorial Ross). Acompañan: Jesús Emiliano y Fernando Lingiardi. Invita: Editorial Ross y Librería El cuco no existe. (Entrepiso - Espacio abierto)

19 — Presentación de Los días de la reforma. Historia secreta, pactos y silencios de la nueva Constitución santafesina, de Juan Francisco Acosta (Editorial Laborde). Acompañan: Pablo Corsalini y Damián Machado. Invita: Laborde Editor. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

19 — Presentación de Plaza tomada ¿Qué tiene para decirnos hoy el mítico 17 de Octubre?, de Alejandro Horowicz (Editorial Marea). Acompañan: José Giavedoni, Juan Giani y Gloria Rodríguez. Invita: Paradoxa Libros. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

19:30 — Presentación de Charly absoluto, de Miguel Rep (Penguin Random House) y La felicidad, de Pedro Saborido (Editorial Planeta). Acompaña: Patricia Dibert. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

20 — Presentación de Curso Acelerado: Pensares y Sentires Antiextractivistas, de Mauricio Cornaglia (Editorial Último Recurso). Acompaña: Gabriel Keppl y Germán Abbet. Invita: Editorial Último Recurso. (Entrepiso - Espacio abierto)

20 — Presentación de Archipiélago, un diario, de Marcelo Calitri (soldado, autor) y María Blanco (artista). (Ed. FHyA y Min. de Cultura). Acompañan: Carolina Urresti, Rubén Chababo y autoridades de la UNR y el Min. de Cultura. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

Miércoles 14 de octubre

16 — Presentación de Un pez dorado, de Laura Devetach e Istvansch (Ediciones UNL). Acompañan: Isabel Molinas, Germán Prosperi y representantes de la UNL. (Planta baja - Espacio de infancias)

16 — Presentación de Epistemología del pensamiento jurídico complejo, de Elvio Galati (Editorial Maimónides). Acompaña: Mariana Isern. (Entrepiso - Bar)

16 — Presentación de El ocaso de las sombras (Preludium), de Christian Jourdan (Editorial Tinta Libre). Acompaña: Esteban Hernández. (Entrepiso - Espacio abierto)

16 — Presentación de Evaluación y gestión académica en la Universidad, de Silvia Morelli y Alejandro Vila (Homo Sapiens y HyA Ediciones). Acompañan: Dario Masia, Carina Gerlero y Natalia Fattore. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

16 — Presentación de Estanislao López, un líder sin tiempo, de Gustavo Battistoni, Facundo Besson, Delfina Cavagnero, Nicoletta Cignoli, Estrella Mattia y Julio Rodríguez (Ed. Germinal). Invita: Paradoxa Libros. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

16 — Entrega de Premios del XII Concurso Intercolegial de Cuento y Poesía de Escuelas Preuniversitarias (UNR). Participan: Ganadores y ganadoras del concurso. Presentación del Dpto. de Lenguas de la Escuela Superior de Comercio Lib. Gral San Martín (UNR). (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

16:30 — Presentación de Qué quedará de nosotros, de Eduardo Sacheri (Penguin Random House). Acompaña: Lucas Ameriso. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

17 — Presentación de El azúcar me hizo mal, de Sandra Borda y Mariana Valentino (Editorial Ross). Narración, taller de RCP y música para bailar! Invita: Editorial Ross y Librería El cuco no existe. (Planta baja - Espacio de infancias)

17 — Presentación de Nacido en rojo y crecido en bordeaux, de Cristián David Castro (Autoedición). Acompaña: Santiago Vanpoeke. (Entrepiso - Bar)

17 — Presentación de La pluma y la pregunta, de Aldo Ruffinengo (Homo Sapiens Libros). Acompañan: Painé Nocetti y Pedro Squillaci. Invita: Librería Homo Sapiens Libros. (Entrepiso - Espacio abierto)

17 — Presentación de Cultura y dictadura en Rosario (1976-1983), de Leónidas «Noni» Ceruti (Editorial Biblioteca Popular Pocho Lepratti). Acompañan: Neyén Morra y Carlos Núñez. Invita: Biblioteca Popular Pocho Lepratti. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

17 — Presentación de Tálamo, de Beatriz Vignoli (Editorial Nebliplateada). Libro por el que la autora fue distinguida con el Premio Nacional de Poesía (primer premio). Acompaña: Magdalena Aliau. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

18 — Presentación de Quina en busca del sana sana, de Diana Conti (Editorial Mundo Quina). Narración, música y propuesta lúdica. Invita: Librería El cuco no existe. (Planta baja - Espacio de infancias)

18 — Presentación del libro Los que se quedan sufren un poco, de Mario Cesar Brunetti (Editorial SoyAutor). Acompaña: Liliana Stampella. (Entrepiso - Bar)

18 — Presentación de Dislocados, neobarroso y contracultura en Copi y Perlongher, de Laura Monetta (UNR Editora). Acompañan: Andrea Ocampo y Sandra Valdettaro. Invita: UNR Editora. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

18 — Presentación de Trece callejones, de Silvina Pessino (Editorial Homo Sapiens). Acompañan: Oscar Altamirano y Marcelo Scalona. Invita: Editorial Homo Sapiens. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

18 — Presentación de Scalopedia. Una enciclopedia coral de la Scaloneta, de Matias Bauso y Javier Acuña (Editorial Planeta). Acompaña: Juan Mascardi. Invita: Librería Buchin. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

18 — Presentación de Como si fuesen fábulas, de María Teresa Andruetto (Penguin Random House). Acompaña: Melina Torres. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

19 — Presentación de No tengo nada que ponerme. Escritos sobre la experiencia del vestir, de Luisina Bourband (Editorial Le Pecore Nere). Acompaña: Paulina Antelo. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

19 — Presentación de la novela Principio de identidad, de Javier Núñez (Editorial La Pollera). Acompañan: Federico Ferroggiaro y Pau Turina. Invita: Editorial La Pollera. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

19 — Presentación de La joven Emilia Bertolé. Correspondencia familiar – 1916 (Editorial Danke). Con Victoria Noya Neirot y Julia Enriquez. Invita: Danke. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

19:30 — Presentación de Scaloni. Biografía oficial, de Diego Borinsky (Editorial Sudamericana). Acompaña: Carolina Coscarelli. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

20 — Presentación de Partir, de Pedro Girardo (Editorial Laborde). Acompañan: Juan Pablo Carrascal y Andrea Lugo. Invita: Laborde Editor. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

20 — Presentación de 50 veinticuatros, de Lucas Massuco y Gabriela Águila -coordinadores- (Editorial Municipal de Rosario). Acompañan: Luciano Alonso, Hernán Confino y Claudia Feld. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

20 — Presentación de Una casa sola, de Selva Almada (Penguin Random House). Acompaña: Cecilia Pelliza. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

Jueves 15 de octubre

16 — Presentación de El Flaco Bigotudo, de Marcela M. Martin (Editorial Obsidiana Ediciones). Acompañan: Jorgelina Martin, Malena Contreras Martin, Ornela Sabbatini y Silvina Maroni. Invita: Editorial Obsidiana Ediciones. (Planta baja - Espacio de infancias)

16 — Presentación de Elevate Mujer, de Julimar Sualce Medina (Autoedición). (Entrepiso - Bar)

16 — Presentación de Ruth, paraíso en Shanghái, de Mónica Burgos (Editorial Prometeo). Acompaña: Belkis Hammerschlag. Invita: Paradoxa Libros. (Entrepiso - Espacio abierto)

16 — Presentación de Geografía de la sed, de Nora Rabinowicz (La Parte Maldita). Acompañan: Bárbara Corneli y Gisela Espinoza. Invita: La Baronesa Librería. (Planta baja - Espacio de infancias)

16 — Presentación de Colecciones Didácticas del Ministerio de Educación: Vivamos los juegos en la escuela – Serie Juegos Suramericanos Fútbol ¿Qué late detrás de cada gol? – Colección Mundial 2026 English FunZine – Serie Aprendizaje de inglés en educación primaria. Aprendiendo en Comunidad. Modelos de ABP para escuelas secundarias. Acompañan: Carolina Piedrabuena, Flavia Bonadeo, Leandro Neiff y Marcela Rosales. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

16 — Presentación de Malvones en mi ventana, de Silvina Potenza (Emporio Ediciones). Acompaña: Marisol Martinez. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

17 — Presentación de La vaca va a ser hermana, de Agustina Lynch (Editorial El Ateneo). (Planta baja - Espacio de infancias)

17 — Presentación de España Apagada (Anatomía de un ciberataque negado), de Oscar Niss (Editorial Letrame). Acompaña: Jorge Ferrari. (Entrepiso - Bar)

17 — Recorrido por la vida y obra poética de Norman Petrich. Acompaña: María José Lombardo. Invita: Editorial Último Recurso. (Entrepiso - Espacio abierto)

17 — Presentación de Acompañar el lenguaje en la infancia. Guía práctica para familias y docentes, de Macarena Pérez (Editorial Laborde). Acompaña: Carolina Capuzzuca. Invita: Laborde Editor. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

17 — Presentación de El Socialismo de Juan B. Justo, de Gustavo Battistoni (Ed. Germinal). Acompaña: a confirmar. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

17 — Presentación de Antonia, de Graciela Ramos (Editorial Planeta). (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

17:30 — Presentación de El leberwürst de tres puntas, de Andrés Abramowski, Raúl Astorga, María Cecilia Badano, Ernesto Ciunne, Eduardo D´Anna, Verónica Laurino, Susana Rozas, Pablo Crash Solomonoff y Marcelo Juan Valenti (Q Ediciones – Paola Chinazzo Editora). (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

18 — Presentación de Un domingo superpoderoso, de Luciana Murzi (Editorial del Naranjo). Acompañan: Mónica Colomer, Luciana Murzi y Adela Basch. Invitan: Ponsatti libros, Editorial del Naranjo y Abran Cancha. (Planta baja - Espacio de infancias)

18 — Presentación de Relatos de una mujer obrera, de Roxana Zamarreño (Editorial Último recurso). Acompañan: Clara Bertolini y Andrea Vega. Invita: Editorial Último Recurso. (Entrepiso - Bar)

18 — Presentación de Encontrarte con la filigrana de papel. Bitácora para enrular ideas y crear formas, de Patricia Di Vincenzo (Autoedición). Acompaña: Desiree Valdez Rojas. (Entrepiso - Espacio abierto)

18 — Presentación de Escribir otra historia, historieta sobre violencia de género. Conversación entre las autoras Sonia Tessa, Lía Basso y Jimena Esborraz (Aguara Colectivo Editorial). Invita: Aguará Colectivo Editorial. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

18 — Presentación de Obra reunida y textos programáticos, de Héctor Píccoli (UNR, Serapis y Editorial Municipal de Rosario). Con Sonia Scarabelli, Roberto García y Julia Sabena. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

19 — Presentación de La isla que nos habló bajito, de Miriam Gaspardis y Ciro Gentiletti. Editorial Aresa Producciones (San Genaro). (Planta baja - Espacio de infancias)

19 — Presentación de Escaleras, de Maia Morosano (CR ediciones). Acompañan: Patricio Raffo, Nani García, Bruno Pierucci, Alber Mujica, Maria Inés Popolo, Verónica Serra, Gloria Bereciartua, Agustín Bernal, Rocío Muñoz Vergara y Luchi Fernández. (Entrepiso - Espacio abierto)

19 — Presentación de Leer a Lacan en Argentina, de Julia Mariani, Ernesto Gallo e Ivan Todorovich (Editorial Grupo Savoy). Invita: Grupo Savoy y Librería El Juguete Rabioso. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

19 — Presentación de Ellas, de Viviana Rivero (Penguin Random House). Acompaña: Eugenia Iermoli. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

19 — Presentación de ¿Por qué son tan geniales? Arte y Moda en la Argentina, de Daniela Lucena (Editorial Ampersand). Acompaña: María Laura Carrascal. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

19 — Presentación de Viandas, recetas e ideas para llevar con vos, de Narda Lepes (Editorial Catapulta). Acompaña: Pablo Czentorycky. Invita: Editorial Catapulta y Librería El cuco no existe. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

20 — Presentación de Un cuento, de Nora Kleinerman. Acompaña: Silvana López Marelli. Invita: Librería Puerto Libro. (Planta baja - Espacio de infancias)

20 — Presentación de Encuentros sobre Desarrollo infantil. Una apuesta a la Interdisciplina, de Horacio Luis Fernández (Editorial EntreIdeas). Acompañan: Alejandra Nader, Yanina Romani, Elisabet Scheuerlein. Invita: Laborde Libros. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

20 — Presentación de Lazos de confianza, de Celso Amorim (UNR Editora). Acompañan: Franco Bartolacci, invitado a confirmar y Nicolás Manzi. Invita: UNR Editora. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

20 — Presentación de Estanislao López. Memoria de la lucha por el federalismo, de Santiago De Luca (EUDEBA y Ministerio de Cultura). Acompañan: Representantes de Eudeba y del Ministerio de Cultura. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

20:30 — Presentación de Pasen y Lean. 50 años de teatrista y algo más, de Carlos Rottemberg (Editorial Losada). Acompaña: Juan Junco. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

21 — Presentación de Los amigos de mis papás, de Romina Tamburello (Penguin Random House). Acompaña: Juan Nemirovsky. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

21 — Presentación de Fronteras de fuego. Geopolítica, recursos y conflictos de África, de Kevin Bryan (Editorial Laborde). Acompaña: Natalia Pettinari. Invita: Laborde Editor. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

Viernes 16 de octubre

17 — Presentación de La fuerza de un sueño. Historia de la creación del Complejo Cultural Parque de España, de Gerardo Hernández Illanes (Editorial Homo Sapiens). Acompaña: Nicolás Charles. Invita: Editorial Homo Sapiens. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

18 — Presentación de El país en Tero, Aventura en Jujuy, de Sole Aguado y Gustavo Fresco (Editorial Área de picnic). Conversatorio y propuesta lúdica. Invita: Editorial Área de picnic y Librería El cuco no existe. (Planta baja - Espacio de infancias)

18 — Presentación de Una vida estoica. Filosofía de la espera, de Natacha Bustos (Editorial Galerna). Acompaña: Melina Mailhou. (Entrepiso - Bar)

18 — Presentación de Todavía estás, de Carlos Deminas (Editorial Orsai). Acompaña: Fernanda Blasco. (Entrepiso - Espacio abierto)

18 — Presentación de las publicaciones 2026 de autores varios (Ediciones del Sadop). Acompañan: Nadia Isasa y Diego Lambertucci. Invita: Ediciones del Sadop. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

18 — Presentación de El arroyo Ludueña, de la Editorial Municipal de Rosario. Con Oscar Taborda, Juan Manuel Alonso, Jorgelina Hiba y Javier Fedele. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

18 — Presentación de Ciudades azules. Accesibles, sensibles y empáticas, de Lucía Bellocchio y Álvaro García Resta (Editorial El Ateneo). Acompaña: Mora Peiró. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

18:30 — Presentación de Todo tiene su historia, de Charlie López (Penguin Random House). (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

19 — Presentación de Zamomo, de Eazala María (Editorial Fantasía Libros). (Planta baja - Espacio de infancias)

19 — Presentación de Barquitos pintados # 9, de AAVV (Editorial UNR). Acompañan: Silvia Grande y Claudio Cúneo. Invita: Librería El juguete rabioso. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

19 — Narrativas del distanciamiento: Las tierras, de Marcos Crotto (Beatriz Viterbo Editora), El diluvio de origen, de Alisa Lein (Ed. Bajolaluna), El paraguas de Chejov, de Pablo Colacrai (Ed. Pre.textos). Acompañan: Carolina Rolle y Miguel Balaguer. Invitan: Beatriz Viterbo Editora y Bajolaluna. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

19 — Presentación de Un crimen dialéctico, de Guillermo Martínez (Editorial Planeta). Acompaña: Agustín Lago. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

20 — Presentación de Eief El Idioma Eterno de las Flores, de Sandra Pirro (Autoedición). Acompaña: Cecilia Rossini. (Planta baja - Espacio de infancias)

20 — Presentación de Aelion, entre las pléyades y la tierra, de Emiliano Rojas (Editorial Dinastía). Acompaña: Alejandro Radeff. (Entrepiso - Espacio abierto)

20 — Presentación de Lisbela y el prisionero, de Osman Lins (Casagrande Editorial). Presentan: María Emilia Vico (traductora). Acompañan: Thalita Camargo y Julián Sanzeri. Invita: Casagrande Editorial. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

20 — Presentación de El archipiélago, nuestra retirada del mundo y notas para un regreso, de Roberto Chuit Roganovich (Ed. El Gato y La Caja). Acompaña: Laura Soledad Romero. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

20 — Presentación de El tiempo que nos cambió. Cuatro décadas junto al VIH, de Sergio Lupo (Editorial Homo Sapiens). Acompaña: Luis Novaresio. Invita: Editorial Homo Sapiens. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

20 — Presentación de El Gran Taller. Un experimento pedagógico colaborativo y El Infantil. Una experiencia pedagógica con niñxs y adolescentes, del Equipo Editorial Escuela Musto (Musto Casa editora). Acompañan: Lila Gianelloni y Paula Henry. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

21 — Presentación de Qué es esa cosa llamada psicoanálisis. Una breve y particular introducción a la obra de S. Freud, de Hernan José Molina (Editorial Laborde). Acompaña: Luciano Rodríguez Costa. Invita: Laborde Editor. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

21 — Presentación de Psicoanálisis al límite. Clínica en Atención Primaria, de Marcelo Frazzetto (Editorial Laborde). Acompañan: Cecilia Greca y Fernanda Fignoni. Invita: Laborde Editor. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

21 — Presentación de El cielo puede esperar, de Cristina Méndez (Ediciones Particulares). Acompaña: Felipe Hourcade. Invita: Editorial Ediciones Particulares. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

Sábado 17 de octubre

10:30 — Presentación de Gini, la guardiana de las flores, de Any Reyna (Editorial Klavier). Acompaña: Claudia Miño. (Planta baja - Espacio de infancias)

10:30 — Rizomas Cossettinianos. Claves para construir propuestas para la escuela de hoy. Presentación de La escuela de la mirada, de Horacio Cárdenas (Siglo XXI editores) y Adultocentrismo, de Santiago Morales y Marta Martínez Muñoz (Editorial Chirimbote). Acompaña: Tatiana Belardinelli. Invita: Red Cossettini. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

10:30 — Circuitos Culturales +65. Especial Feria del Libro. Recorridos por la feria con actividades especiales, espacios de encuentro y conversación con autores. Charla con Damián Andreoli y su universo de historias y recuerdos. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

10:30 — Octubre Rosa. Presentación de Escribamos Rosa, del Concurso Literario Escribamos Rosa: una mirada sobre el cáncer de mama, de la Municipalidad de Rosario. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

11:30 — Presentación de Quisiera ser, de Javier Garrido (Editorial Granica). Invita: Abrecuentos. (Planta baja - Espacio de infancias)

11:30 — Octubre Rosa. Charla Conversaciones que acompañan. Unidad de Mastología de Grupo Oroño. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

14 — Presentación de El Misterio de Plutén, de Florencia Izurieta (Editorial: Florencia Izurieta). Acompaña: Soledad Casasola. (Planta baja - Espacio de infancias)

15 — Presentación de Mariposa blanca, de Fer Gómez (Editorial Pupek). Acompaña: Laura Ré. Narración y actividad lúdica. Invita: Editorial Pupek y Librería El cuco no existe. (Planta baja - Espacio de infancias)

15 — Presentación de Marimbé, de Marcela Azua y La caja en el andén, de Mónica Viviana Sanhueza (Editorial Umbrales del Sur). Acompañan: Rogelio Retuerto y Lorena Jaimez. (Entrepiso - Bar)

15 — Presentación de Los Cuatro Reinos de Eyre I: Feyrem, de Marjorie Greene (Wrede Estudio editorial). Acompaña: Martina Rainoldi. (Entrepiso - Espacio abierto)

15 — Presentación de Mi amor, se enfrió el café, de Eduardo Marostica y Natalia Calógero (Editorial Sitio de Historias). Acompaña: Juan Junco. (Planta baja - Espacio de infancias)

15 — Presentación de Antología 2025, del Taller Fábrica de Historias, Cuentos y Poemas (Editorial Biblioteca Popular Pocho Lepratti). Acompañan: Juan Cruz Giménez y Maria José Draperi. Invita: Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe y Biblioteca Popular Pocho Lepratti. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

15 — Presentación de El exilio de Horacio Guarany. Identidad y lucha de un cantor popular, de Enrique Llopis (Ediciones De Aquí a la Vuelta). Acompaña: Alicia Ovando. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

15 — Presentación de Desplazamientos, de Luquitas Rodríguez y Sebastián Porrini y de Cuentos de Matilde, de Cristian Acevedo (Editorial Sofía, casa editorial). Acompaña: María Cecilia Viola. Invita: Librería SBS. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

16 — Presentación de Winnie y Wilbur. Buscando a Wilbur, de Valerie Thomas y Paul Korky (Editorial Océano). Presenta Verónica Álvarez Rivera como la Bruja Winnie. Invita: Abrecuentos. (Planta baja - Espacio de infancias)

16 — Presentación de Lo que habita el instante, de Margarita Ledesma Iza y La otra guerra, de Héctor Delaloye (Editorial Umbrales del Sur). Acompañan: Rogelio Retuerto y Lorena Jaimez. (Entrepiso - Bar)

16 — Presentación de Escribime otra vez… (y otros relatos), de Mateo Paladini (Tinta Libre Ediciones). Acompaña: Milagros Zippes (Revista Emergente). (Entrepiso - Espacio abierto)

16 — Presentación de Picapiedra, de Leonel Senzacore (Ediciones del Can). Acompaña: Pablo Ciriveni. (Planta baja - Espacio de infancias)

16 — Presentación de Nunca aterrizar del todo, de Andy Mainardi (Otra Editorial). Acompañan: Felipe Hourcade y Julia Enríquez. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

16 — Presentación de El negocio de ser vos: el mapa emocional para reinventarte y construir una vida con propósito, de Roxana Di Carlo (Editorial Homo Sapiens). Acompaña: Flavia Padín. Invita: Editorial Homo Sapiens. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

16:30 — Presentación de La vida que importa, de Luis Novaresio (Editorial Planeta). Acompañan: Analía Bocassi y Damián Schwarzstein. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

17 — Presentación de El Rey Niño y el Rey Oso, de Pablo Möller y Sabina Dianda (Editorial Libros Silvestres). Invita: Libros Silvestres. (Planta baja - Espacio de infancias)

17 — Presentación de Describime como si fueses Saer, de Cristián Russo (Editorial Paola Chinazzo Editora). Acompaña: Paola Chinazzo. (Entrepiso - Bar)

17 — Presentación de Nuestra vida son los ríos. La historia de Luis «Cosita» Romero, de Pablo Russo y Ricardo Jaimovich. (Editorial Aguará). Acompaña: Luis «Cosita» Romero. Invita: Editorial Aguará. (Planta baja - Espacio de infancias)

17 — Presentación de La transferencia invertida. Autismo y posición del analista en la obra de Rosine Lefort, de Fernando García Valls (Editorial Laborde). Acompañan: Haydee Coriat y Yanina Romani. Invita: Laborde Editor. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

17 — Presentación de Caudillo de una provincia invencible, de Ignacio Martínez (Ediciones Santafesinas. Ministerio de Cultura). Acompaña: Marcela Ternavasio. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

18 — Presentación y conversatorio con Chanti. Narración e interpretación de personajes, dibujo en vivo, proyección de historietas. Invita: Librería El cuco no existe. (Planta baja - Espacio de infancias)

18 — Presentación de El silencio de mi armadura, de Carlos Monchietti, Ximena y yo, de María Rosa Torres y Esperando a Ratón Perez, de María del Carmen Reyes (Editorial Umbrales del Sur – Puente Editorial). Acompañan: Rogelio Retuerto y Lorena Jaimez. (Entrepiso - Bar)

18 — Presentación de Díscola, de Alicia Salinas (Editorial Ramos generales). Acompaña: Cecilia Gallino. (Planta baja - Espacio de infancias)

18 — Presentación de El hombre variable, de Philip K. Dick. Traducción de Julio A. Echeverría (Editorial Municipal de Rosario). Con Carlos Abraham, Oscar Taborda y Chiara D’Ottavio. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

18 — Presentación de Nombres, de Juan José Becerra (Ediciones Godot). Acompaña: Gastón Bozzano. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

18 — Presentación de Montoneros, de María O´Donnell (Editorial Planeta). (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

19 — Presentación de Dieciséis yacarés, de Nacho Gebala Elias y Gabriela Salem (Editorial Libros Silvestres). Invita: Libros Silvestres. (Planta baja - Espacio de infancias)

19 — Presentación de Los dueños, de Mario Foffano (Editorial Umbrales del Sur). Acompañan: Rogelio Retuerto y Lorena Jaimez. (Entrepiso - Bar)

19 — Presentación de El amor que detuvo todos los relojes, de Ludmila Ramis (Editorial Ateneo). Acompaña: Cami (Rulitos). Invita: Editorial Ateneo y Librería El cuco no existe. (Entrepiso - Espacio abierto)

19 — Presentación de La rebelión de las almas, de Nora Z. Wilson (Editorial Del Fondo). «Fantasía made in Argentina: Crónicas de la magia del mundo». Acompaña: Melani Eibovich. Invita: Mandrake Libros. (Planta baja - Espacio de infancias)

19 — Presentación de Palabreando Antología (Laborde Editor). Acompañan: Lilian Alba, Ruth Sosa y Griselda Robertozzi. Invita: Laborde Editor. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

19 — Presentación de Juan Manuel de Rosas, de Marcela Ternavasio (Ed. Siglo XXI). Acompaña: Ignacio Martínez. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

19:30 — Presentación de Cabrón, de Reynaldo Sietecase (Penguin Random House). Acompaña: Sandra Corizzo. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

20 — Presentación de Dos extraños, de Luis Gusmán (Editorial Edhasa). Acompaña: Marcelo Scalona. (Planta baja - Espacio de infancias)

20 — Presentación de la colección Voces y cartografía docente, de Marta Zamero, Fernanda Felice y Virginia Gonfiantini; dirigida por Pedro Dabin (Editorial Laborde). Acompañan: Claudia Balague y Fernanda Gigliani. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

20 — Presentación de Luciérnagas en la oscuridad, de Camilla Mora (Editorial Del Fondo). Invita: Fantasía Libros. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

21 — Presentación de Gestionar y administrar bien no es casualidad, de Esteban Echezuri (Editorial Dunken). Acompaña: Daiana Gallo Ambrosis. (Planta baja - Espacio de infancias)

21 — Presentación de Los audiolibros de Casagrande (Casagrande Editorial), con Pablo Racca. Acompañan: Pablo Makovsky y Nicolás Manzi. Invita: Casagrande Editorial. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

21 — Concursar, escribir y encontrarse. Conversatorio y presentación de la lista larga del Alma 2026. Entrega de certificados a prejurados. Participan Sergio Gaiteri, Sandra Siemens y Vanesa Gómez. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

Domingo 18 de octubre

15 — Presentación de Los obstáculos de Isolina, de Verónica Alvarez Rivera (Editorial Riderchail). Invita: Abrecuentos. (Planta baja - Espacio de infancias)

15 — Presentación de Psicología Perinatal en las Maternidades. Un enfoque más allá de los consultorios externos, de Adrián Gerardo Iacobellis (Editorial Laborde). Acompaña: Estefania García. Invita: Laborde Editor. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

15:30 — Presentación de El cuerpo de Perón, de Facundo Pastor (Ed. Penguin). Acompaña: Sergio Roulier. (Tercer piso - Auditorio Angélica Gorodischer)

16 — Presentación de ¿Qué hacen los osos en invierno?, de María Javiera Carril (Editorial Libros Silvestres). Invita: Libros Silvestres. (Planta baja - Espacio de infancias)

16 — Presentación de Cromatario de la Invencible, de Emiliano Vinocur. (Entrepiso - Espacio abierto)

16 — Presentación de La resistencia invisible. Conflictividad obrera y represión durante dictadura en el Gran Rosario (1976-1983), de Andrés Carminati (Imago Mundi, 2026) y de El Gran Rosario obrero. La conflictividad laboral en tiempos convulsivos (1960-1976), de Silvia Simonassi y Andrés Carminati (cords.) (Prohistoria, 2026). Acompaña: Sabrina Asquini. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

16 — Presentación de Un poco la misma cosa, de Nadia Isasa, Verónica Laurino y Laura Rossi (Pequeña Ortiga Editorial). Acompaña: Cecilia Cirilli. Invita: Pequeña Ortiga Editorial. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

16 — Presentación de Patricio Rey y sus redonditos de ricota – Fuimos reyes, de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono (Ed. Planeta). Acompaña: Morena Pardo. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

17 — Presentación y narración de Mamá vaca, Prudencia y Una novela de terror y amistad, de Vero Álvarez Rivera (Editorial Una Luna, Hola chicos y Planeta). Invita: Librería El cuco no existe. (Planta baja - Espacio de infancias)

17 — Presentación de Pateando Rosario, de Sebastián Saavedra. (Editorial Ciudad Gótica). Acompaña Sergio Fuster. (Entrepiso - Bar)

17 — Presentación Historias Ancestrales para Niños y Padres, de Luis Antonio Yuta Zambrano (Editorial «Escritor independiente»). Acompaña: Carlos Dante Gómez. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

17 — Presentación de La galería infinita, de Juan Cruz Pedroni; y Rumor del escándalo en (el) Rosa: Una investigación a partir del montaje Comunión, de Juan Carlos Uviedo, de Malena La Rocca y Lucía Cañada (Informes Colección Padeletti 1 y 2 – Ediciones Santafesinas. Ministerio de Cultura). Acompañan: Sebastián Cáceres, Laura D’aloisio y Lucía Stubrin. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

17 — Presentación de Ruth, de Adriana Riva (Ed. Planeta). Acompaña: Candela Ramírez. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

18 — Presentación de Silbando bajito, de Beatriz Ré (Triciclo amarillo Ediciones). Acompaña: Silbando bajito. Narración y música en vivo. Invita: Librería El cuco no existe. (Planta baja - Espacio de infancias)

18 — Presentación de Vibra Alto, La Frecuencia te Transforma, de Mirta Gladys Romera (Ediciones Acuarela). (Entrepiso - Bar)

18 — Presentación de La Fe en el Papel, de Jorge Hugo Motta (Editorial Fervil). Acompaña: Federico Durgen. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

18 — Presentación de Postales de una ciudad. Otras crónicas de Rosario, de Horacio Vargas (Editorial Homo Sapiens). Acompañan: Reynaldo Sietecase y Sebastián Riestra. Invita: Editorial Homo Sapiens. (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

18 — Presentación de Inteligencia artificial: el futuro llegó hace rato, de Irina Sternik (Ed. AZ). Acompaña: Ricardo Luque. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

19 — Presentación de Gaterrotipos, de Marcelo Ajubita (Editorial Nube Negra). Invita: Editorial Nube Negra y Librería El juguete rabioso. (Entrepiso - Emilia Bertolé)

19 — Presentación de Kit Inicial de Runas, de Andrea Molinari (Editorial Mito). (Primer piso - Sala Beatriz Guido)

19 — Presentación de Mambrunense ¡Está buenísimo, hacelo!, de Edgardo Ríos (Editorial Grupal). Acompaña: Micaela Ramírez. (Primer piso - Sala Jorge Riestra)

Para conocer la programación completa con horarios y espacios, se puede visitar el sitio web de la Feria del Libro.