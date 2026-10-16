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Discusión violenta: lo detuvieron porque atacó al perro de su hermano con un cuchillo

El galgo sufrió heridas en distintas partes del cuerpo. Luego, en una discusión, su agresor amenazó de muerte a su dueño

16 de octubre 2026 · 08:45hs
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El perro fue atendido en una clínica veterinaria tras el operativo en Hollywood al 3800.

Foto: Policía de Santa Fe.

El perro fue atendido en una clínica veterinaria tras el operativo en Hollywood al 3800.

La policía rosarina hizo este jueves un operativo para asistir a un perro herido en el extremo sudoeste de la ciudad. De acuerdo a la versión preliminar, un hombre atacó al animal con un cuchillo y luego fue detenido por la denuncia de su hermano, que vive en la misma zona.

El procedimiento se llevó a cabo a última hora de la tarde, cuando las fuerzas de seguridad provinciales encontraron a un galgo lesionado en Hollywood al 3800. El primer reporte oficial indica que se encontraba fuera de peligro, mientras que el presunto agresor quedó bajo arresto.

La Brigada Ecológica de Rescate Animal (Bera) constató que el perro tenía cortes y manchas de sangre en distintas partes del cuerpo. El dueño dijo que había sido atacado por su hermano mayor y que más tarde recibió amenazas de muerte en la puerta de su casa.

Hermanos y vecinos enfrentados en Puente Gallego

De acuerdo a la declaración que recabaron agentes del Comando Radioeléctrico, Hugo M. fue a buscar a su hermano mientras sacaba el auto y empezó a cuestionarlo de manera alterada por la conducta de su mascota. En medio del reproche, sacó un cuchillo de la cintura y lo amenazó de muerte.

Durante la discusión, el denunciante advirtió que su perro salía herido de la casa vecina. Entonces notó que tenía manchas de sangre en el hocico y el muslo.

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El hombre de 60 años quedó detenido después del llamado a la Policía de Santa Fe. En el marco del operativo no se secuestró ningún arma blanca u otro elemento peligroso.

Más tarde, integrantes de la Brigada Ecológica fueron a buscar al galgo. Allí corroboraron las lesiones en la zona de la cara y la ingle. Después lo llevaron hasta una clínica veterinaria para realizar las primeras curaciones.

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