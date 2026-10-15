El tiempo en Rosario: viernes, otra vez con probabilidades de lluvia

La temperatura máxima no superaría los 19º y el sábado habría un marcado descenso

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 16 de octubre en Rosario una temperatura máxima de 19º y algunas chances de lloviznas matutinas y lluvias aisladas vespertinas.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del sur, un registro de 13º y cielo mayormente nublado, mientras que a la mañana hay previsión de vientos intensos del sudeste, las marcas manteniéndose en 13º y hasta un 40 por ciento de probabilidades de lloviznas. Para la tarde se anuncia la posibilidad de lluvias aisladas, con una máxima de 19º bajando a 16º en la noche, ya con cielo parcialmente nublado.

El sábado estaría mayormente nublado y mostraría un descenso de la temperatura, con 16º de máxima y 10º de mínima.

La recuperación llegaría rápido, con un domingo de cielo parcialmente nublado, 18º de máxima y 9º de mínima.

Para el lunes se espera nubosidad variable, una máxima de 20º y una mínima de 12º.

El martes habría pocos cambios en las condiciones, con nubosidad variable, 20º de máxima y 13º de mínima, aunque con fuertes ráfagas de viento desde la tarde.

El miércoles estaría mayormente nublado y habría una máxima de 22º y una mínima de 12º.