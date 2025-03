Detuvieron a Santiago Martínez de "Love is Blind" por violencia de género

>> Leer más: Una pareja de "Love is Blind Argentina", separada por violencia de género

La denuncia de Emily

Además de la denuncia judicial, Emily contó públicamente las situaciones de violencia que vivió por parte de Martínez. La joven eligió un programa de streaming para dar a conocer su situación, y se mostró con la cara visiblemente golpeada por su marido.

“Me pedía que no saliera de casa porque me iban a ver cómo tenía la cara. Mientas me ponía hielo, me decía ‘mi amor, en dos días esto se te va’. Yo pensé que no podía volver a ver. Todavía me duele el ojo”, expresó en su momento. Además, contó que Santiago la ahorcó y que pensó que no sobreviviría a la agresión.

"Me dijo que si me iba, me llevaba todas mis cosas y agarré un bolsito para guardar mis cosas. Ahí me pegó una trompada en la cabeza de atrás. Le pedí que no me pegue y me dijo que era una puta y me volvió a pegar. Me quise ir y me trabó contra la puerta, me empujó contra la cama. Él es muy grandote, mide 1,90 y tiene mucha fuerza", relató la participante.

"Ahí me empezó a ahorcar con mis propios brazos, le decía por favor que me deje, me estaba lastimando mucho. Le empecé a pegar con las rodillas en la espalda y me dice llorá ahora, pelotuda, hace dos horas no pensabas en el pelotudo cuando estabas moviendo el orto arriba del escenario. Le pedía por favor y no paraba", agregó.

Cómo inició la relación entre Santiago y Emily de "Love is Blind"

Santiago y Emily fueron una de las primeras parejas formadas en la instancia de citas a ciegas. Sin embargo, a lo largo del reality la audiencia cuestionó varias actitudes que él mostraba frente a cámara, vinculadas a los celos y el control. Algunos lo calificaron de machista y violento.

Cuando le consultaron por esas percepciones en redes, Emily aseguró que no era el caso. “Nosotros leemos las redes sociales, sabemos lo que se dice. Lamento si alguna chica pasó por una situación rara con él, pero yo no estoy pasando por esa situación. Se lo que es vivirlo, pero si Santi hubiese tenido un comportamiento violento conmigo yo le hubiese marcado la cancha y no le hubiese dado oportunidad a que me pida disculpas”, dijo en una entrevista con Caras.