Love is Blind Argentina: se conocieron los mensajes que Santiago le mandó a Emily Ceco

El calvario que vivió Emily Ceco por parte de su ex pareja Santiago Martínez , ambos participantes del reality " Love is Blind Argentina" , no concluyeron con las agresiones físicas y verbales que el hombre le propinó sino que continuó luego de que ella hiciera pública la denuncia por violencia de género contra él .

“Esto les estoy diciendo a los invitados: «Holaaa! Lamentablemente el salón con el que contábamos y teníamos todo arreglado, se le escapó que esa fecha estaba ya reservada con un cumple al mediodía. Era muy poquito el horario para poder montar todo lo que queríamos, la fiesta tendría que empezar como a las 12 y me parece demasiado tarde. Así que muy a nuestro pesar queríamos contarles que vamos a posponer la boda para más adelante. Pronto vamos a anunciarle»”, le escribió Santiago a Emily para ponerla al tanto de la falsa excusa que estaba usando para dar de baja la boda.

image.png

Y siguió, tras el ataque: "Mantengamos nuestra intimidad resguardada, si no volvemos a estar juntos, nos ponemos de acuerdo y lo anunciamos juntos".

Incluso llegó a mencionarle a Emily que debían ser "cautos" por si en algún momento "nos llaman del Bailando": "Obvio que estar separados es una chota decir que si, pero por lo menos podemos analizarlo y decidirlo".

Promesas y justificaciones

Luego de abordar la cuestión de la boda, Santiago le escribió a Emily para prometerle que los "días de peleas, de gritos, de insultos, de enojarme y transformarme van a desaparecer", dejando entrever que estas situaciones eran moneda corriente.

"Soy Santi, el chico del que te enamoraste, el mismo que te dio el primer beso, el que te soñó, el mismo que te preparaba ese desayuno tan básico, el Santi que por vos también iba a la cancha de Boca. Si te fallé y me equivoqué, como nunca nunca pensé en la vida que me podía suceder, mis traumas de chico y esa infancia de mierda aparecieron, estoy dispuesto a trabajar para solucionarlo y ganarles a todos los males que quieran que nos separemos", se justificó.

image (2).png

Y concluyó diciéndole a Emily que la única manera de lograrlo era si ella lo acompañaba, intentando atarla a su eventual cambio: "Nuestros hijos te lo van a agradecer, yo les voy a enseñar a tratar a una mujer y que se críen en un ambiente de amor y paz, que nunca sufran lo que sufrí yo y vos tampoco".

Qué pasó con Emily y Santiago de Love is Blind

El reality “Love is Blind Argentina” se convirtió en uno de los más vistos del 2024 en el país. El programa de Netflix, conducido por Wanda Nara y Darío Barassi, convocó a 16 hombres y 16 mujeres dispuestos a encontrar el amor "a ciegas". Emily Ceco y Santiago Martínez, una de las parejas que se formaron y una de las pocas que continuaba el vínculo, terminó de la peor manera: ella lo denunció por violencia de género y le puso una perimetral.

La ex participante asistió al programa de streaming Bondi Live y contó todo lo que vivió el pasado fin de semana luego de que asistiera a su propia despedida de soltera, organizada por su madre, sus tías, primas y amigas. "Vengo con los lentes porque tengo la cara así, en este estado. La pasé muy mal, le pedía por favor que me deje de pegar", empezó contando Emily en una entrevista con Pepe Ochoa y Fede Buongiorno.

Luego, dio detalles sobre una discusión que terminó de forma violenta: “Pedí un Uber para irme a mi casa y avisarle a mi mamá que me espere. Él me sacó el teléfono de la mano antes de que atendiera ella y con mirada amenazante me puso el teléfono para ver qué hacía. Cuando le dije a mi mamá que capaz me iba para casa, él me cortó la llamada y me dijo que no me iba a ningún lado. Le pedí por favor, yo no quería estar ahí, me estaba tratando muy mal y le pedí que se corra de la puerta de la habitación porque la estaba trabando".

Emily denuncia a Santiago de Love is Blind Emily de "Love is Blind Argentina" denunció a su marido Santiago por violencia de género

"Me dijo que si me iba, me llevaba todas mis cosas y agarré un bolsito para guardar mis cosas. Ahí me pegó una trompada en la cabeza de atrás. Le pedí que no me pegue y me dijo que era una puta y me volvió a pegar. Me quise ir y me trabó contra la puerta, me empujó contra la cama. Él es muy grandote, mide 1,90 y tiene mucha fuerza", relató la participante.

"Ahí me empezó a ahorcar con mis propios brazos, le decía por favor que me deje, me estaba lastimando mucho. Le empecé a pegar con las rodillas en la espalda y me dice llorá ahora, pelotuda, hace dos horas no pensabas en el pelotudo cuando estabas moviendo el orto arriba del escenario. Le pedía por favor y no paraba", agregó.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de una situación de violencia de género, existe la línea telefónica 144. Es nacional, gratuita y funciona en todo el país para brindar contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

En Rosario, la línea directa para víctimas de violencia de género es el 0800-444-0420, todos los días, las 24 horas. En caso de no poder hablar, se puede escribir al WhatsApp 3415781509.