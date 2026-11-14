La Capital | Zoom | rosarino

De Identi-kit a los Grammy Latinos: el rosarino que fue nominado con la música de Piazzolla

Sergio Rivas, exintegrante de la emblemática banda de rock local, integra el Quinteto Revolucionario, nominado a Mejor Álbum de Tango. El músico, que ya ganó el galardón en 2019, recordó sus comienzos en la ciudad

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

14 de noviembre 2026 · 08:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Un rosarino forma parte de Qunteto Revolucionario

Un rosarino forma parte de Qunteto Revolucionario, el grupo nominado a los Latin Grammy.
De Identi-kit a los Grammy Latinos: el rosarino que fue nominado con la música de Piazzolla

“Desde el día que fui a Casa Lyra a comprar mi primera guitarra hasta hoy digo: Dios, mirá todo el tiempo que pasó y todas las cosas que se lograron, cosas importantes. Una de estas es la tercera nominación oficial con nuestro Quinteto Revolucionario”, dice el rosarino Sergio Rivas. Formó parte de la icónica banda de rock de los 80 Identi-kit y es uno de los integrantes del Quinteto Revolucionario, el conjunto nominado a los Grammy Latinos por Mejor Álbum de Tango.

Este jueves 12 de noviembre se llevó a cabo la 27.ª edición de los Grammy Latinos, los premios que reconocen a los principales artistas, compositores y profesionales de la industria de la música latina. Y Rosario tuvo sus representantes en la ceremonia. Fito Páez se consagró ganador del premio a Mejor Álbum de Rock por su último trabajo, "Shine", y, entre los nominados también estuvo el contrabajista Sergio Rivas, integrante del Quinteto Revolucionario, la agrupación argentina dedicada a interpretar y difundir la obra de Astor Piazzolla.

La nominación llegó por "Revolucionario filarmónico", un álbum grabado junto a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, bajo la dirección de Manuel López-Gómez y producido por Paulo Sánchez. Se trata de un nuevo reconocimiento para un quinteto que ya sabe lo que significa recibir este galardón: en 2019 ganó el Grammy Latino a Mejor Álbum de Tango por "Revolucionario", cuando todavía se presentaba bajo el nombre de Quinteto Astor Piazzolla. Y En 2021 volvió a ser nominado por "100 Años".

Aunque finalmente al premio se lo quedó el Quinteto Astor Piazzolla, la nominación se vivió como todo gran logro del rosarino y el conjunto. "Para mí es tan grande saber que estuve nominado y es una emoción muy grande también representar a mi ciudad", dijo Rivas, en diálogo con La Capital, días antes de la gala de los Grammy Latinos. De hecho, más allá del resultado, el conjunto celebró a lo grande el reconocimiento el 13 de noviembre, en la Fundación Beethoven, con un show en el que repasaron el legado de Piazzolla.

>> Leer más: La banda rosarina Identi-kit festeja sus 40 años con un show íntimo

El legado de Astor Piazzola

Desde hace más de dos décadas, el Quinteto Revolucionario —conocido hasta el 2020 como el Quinteto de la Fundación Astor Piazzolla— sostiene el objetivo de llevar la obra del compositor argentino a distintos rincones del mundo y mantener vigente su legado. “Aunque pareciera una idea redundante, que ya pasó, que ya no se escucha, no es así para nada. Piazzolla es completamente actual. A Piazzolla lo descubrís todos los días”, sostuvo Rivas.

El grupo lleva adelante un trabajo permanente de investigación sobre la obra del músico y se propuso traer al presente composiciones creadas hace más de seis décadas, con la idea de que siempre ofrece algo nuevo por descubrir. “Piazzolla es como tocar rock and roll para nosotros. Su música, que tanto fue resistida en su época, hoy es la que más representa quizás al tango. Cuando vos viajás, te mencionan Astor, Messi y Maradona”, destacó.

Incluso recordó una anécdota durante un paseo por Turín junto a Laura Escalada, viuda de Piazzolla, cuando encontraron un árbol genealógico de la música. “Decía Ginastera y en un momento decía Piazzolla, con todos los monstruos desde Bach hasta el momento. Piazzolla ya está totalmente metido en la música, reconocido mundialmente, recordó. Y sumó: "Por eso es inagotable el caudal de lo que ha dado y por eso seguimos descubriéndolo, seguimos tocándolo y reversionándolo. Y no nos cansamos de tocarlo”.

Esa vigencia también se refleja en "Revolucionario filarmónico", el álbum que les valió la tercera nominación a los Grammy Latino y que fue grabado íntegramente en Bogotá junto a la Orquesta Filarmónica Juvenil. “Es un proyecto hermoso, con chicos que lo recibieron con un amor impresionante, que captaron todo lo que les queríamos decir sobre la música de Piazzolla, que admiraban su música, cosa que nos llamó muchísimo la atención y, además, con un respeto increíble”, destacó.

>> Leer más: "El tango en el mundo es Gardel y Piazzolla... y basta"

Un camino que empezó en Rosario

Sergio Rivas nació en Rosario, estudió en la Facultad de Música, integró la Sinfónica Provincial de Rosario y, antes de integrar el Quinteto Revolucionario y dedicarse a recorrer el mundo con la obra de Astor Piazzolla, fue el bajista de Identi-kit, una de las bandas de rock pop más emblemáticas de la historia musical local.

Según contó, con apenas 27 años decidió instalarse en Buenos Aires para continuar desarrollando su carrera musical, aunque por un camino diferente al que había transitado en su ciudad natal. “Vine a la música clásica, de hecho vine al Teatro Colón, y pronto pasé a la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto, de la que soy solista hace muchísimos años. Ahí me empecé a acercar a la música de Astor”, contó. Además la música del compositor ya formaba parte de su historia familiar: “Mi papá, que era una persona de clase media, un laburante, escuchaba muchísimo a Piazzolla. Después se dio la casualidad de empezar a tocar con un músico como Rodolfo Mederos, y ahí me acerqué más todavía y me empecé a enamorar de Astor. Ya en Buenos Aires me metí dentro del tango y no salí”.

Sin embargo, el rock y Rosario nunca quedaron atrás. En paralelo a su trabajo con el Quinteto Revolucionario, Rivas volvió a encontrarse con Identi-kit. En 2023, junto a Claudio Mottura y Jorge Risso, participó del reencuentro de la banda en el Espacio Cultural Universitario (ECU), en una presentación en la que convocaron a una multitud que cantaba las canciones como si el tiempo no hubiera pasado.

El grupo continúa trabajando a distancia, con Rivas instalado en Buenos Aires y sus compañeros en Rosario. “De hecho, estamos por sacar un tema nuevo”, adelantó. También describió el entusiasmo de zigzaguear entre el tango y el rock: “Para mí es adrenalina pura, pasar del bajo al contrabajo”.

A pesar de los años fuera de la ciudad, Rivas aseguró que sus raíces rosarinas "no se van nunca". “Soy rosarino, de hecho acá me conocen como el rosarino. Me sigo comiendo las eses de una manera impresionante”, dijo entre risas.

Su sentido de pertenencia adquiere otra dimensión cuando habla de la nominación al Grammy Latino: “Para mí es tan grande saber que estuve nominado y es una emoción muy grande también representar a mi ciudad. Es un orgullo enorme. También es un buen ejemplo para todo aquel del resto del país, especialmente para todos los rosarinos que comienzan en la música y a veces les dicen: ‘¿Qué vas a hacer con la música?’. Pueden pasar muchas cosas. Nunca hay que bajar los brazos y siempre hay que seguir adelante”, cerró.

Noticias relacionadas
El último clásico rosarino terminó empatado 1 a 1.

Un clásico rosarino en playoffs: ¿qué resultados enfrentarán a Newell's y Central?

Newells logró sellar su pasaje a los octavos de final del Clausura.

Newell's se clasificó a los playoffs antes de jugar la última fecha

a pura emocion, phil collins y billy idol entraron al salon de la fama del rock & roll

A pura emoción, Phil Collins y Billy Idol entraron al Salón de la Fama del Rock & Roll

La rosarina Rocío Robles contó una historia inédita sobre su familia que ocurrió en el hospital Provincial de Rosario.

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles dijo que aún busca a su hermana

Las más leídas

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles dijo que aún busca a su hermana

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles dijo que aún busca a su hermana

Lo último

Plusvalor inmobiliario: la economía detrás de una transformación urbana

Plusvalor inmobiliario: la economía detrás de una transformación urbana

Quini 6: hubo un solo ganador del Siempre Sale, que se llevó $486 millones

Quini 6: hubo un solo ganador del Siempre Sale, que se llevó $486 millones

Rosario celebró las primeras rondas de los Circuitos Culturales +65

Rosario celebró las primeras rondas de los Circuitos Culturales +65

Evacuaron más de 600 mil cabezas de ganado de las islas por la crecida del Paraná

Pudieron retirar un 90 % de la hacienda que estaba en las islas. Aún quedan entre 80 mil y 90 mil animales en zonas altas del humedal
Evacuaron más de 600 mil cabezas de ganado de las islas por la crecida del Paraná
Uno 135 mil rosarinos tienen deudas y preocupan las billeteras virtuales
Economía

Uno 135 mil rosarinos tienen deudas y preocupan las billeteras virtuales

Quini 6: hubo un solo ganador del Siempre Sale, que se llevó $486 millones
Información General

Quini 6: hubo un solo ganador del Siempre Sale, que se llevó $486 millones

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase
La Región

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles dijo que aún busca a su hermana
Zoom

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles dijo que aún busca a su hermana

Las más leídas
Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

Quini 6: hubo un solo ganador del Siempre Sale, que se llevó $486 millones

Quini 6: hubo un solo ganador del Siempre Sale, que se llevó $486 millones

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles dijo que aún busca a su hermana

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles dijo que aún busca a su hermana

Ovación
No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera
Ovación

No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera

No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera

No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera

Cierre de año del futsal de Newells con un título bajo el brazo y el pasaje a Supercopa

Cierre de año del futsal de Newell's con un título bajo el brazo y el pasaje a Supercopa

Matías Rossi avisó en Río Cuarto que es otro candidato al título del Turismo Carretera

Matías Rossi avisó en Río Cuarto que es otro candidato al título del Turismo Carretera

Policiales
Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán
Policiales

Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán

Causa Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron penas inferiores

Causa Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron "penas inferiores"

Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda

Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

La Ciudad
Rosario celebró las primeras rondas de los Circuitos Culturales +65
La Ciudad

Rosario celebró las primeras rondas de los Circuitos Culturales +65

Récord de corredores en la maratón de Newells en el Parque Independencia

Récord de corredores en la maratón de Newell's en el Parque Independencia

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario: Aún falta

El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario: "Aún falta"

Jubilaciones: declaran inconstitucional la fórmula de Alberto Fernández
Economía

Jubilaciones: declaran inconstitucional la fórmula de Alberto Fernández

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Por Claudio Berón
Policiales

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Un cumpleaños con 85 familiares en Roldán: asado, tortas italianas y tarantelas

Por Miguel Pisano
La Región

Un cumpleaños con 85 familiares en Roldán: asado, tortas italianas y tarantelas

Granata aclaró la polémica sobre Alma misionera y sus críticas a nuevos católicos
Política

Granata aclaró la polémica sobre "Alma misionera" y sus críticas a "nuevos católicos"

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino
La Ciudad

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino

Un motociclista de 22 años murió tras chocar contra un camión
La Ciudad

Un motociclista de 22 años murió tras chocar contra un camión

Alerta sobre animales silvestres en las rutas por El Niño: qué hacer si aparecen
La Región

Alerta sobre animales silvestres en las rutas por El Niño: qué hacer si aparecen

Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC
La Ciudad

Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC

La China Suárez vs Wanda Nara: tras el video, picante ida y vuelta en redes
Zoom

La China Suárez vs Wanda Nara: tras el video, picante ida y vuelta en redes

A qué edad se infartan los rosarinos, y cómo funciona la Red pública de Infartos
La Ciudad

A qué edad se infartan los rosarinos, y cómo funciona la Red pública de Infartos

Dos equipos rosarinos en el certamen de programación más prestigioso del mundo
La Ciudad

Dos equipos rosarinos en el certamen de programación más prestigioso del mundo

Se viene el registro completo del show de Tandil 2016 del Indio Solari
Zoom

Se viene el registro completo del show de Tandil 2016 del Indio Solari

Uatre: corren riesgo mil puestos de trabajo de peones temporarios en la región
La Región

Uatre: corren riesgo mil puestos de trabajo de peones temporarios en la región

Rescataron a un galgo desnutrido en zona noroeste y denunciarán al responsable
La Ciudad

Rescataron a un galgo desnutrido en zona noroeste y denunciarán al responsable

De cada diez repartidores en Rosario, cuatro sufrieron accidentes laborales
La Ciudad

De cada diez repartidores en Rosario, cuatro sufrieron accidentes laborales

Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná
Ovación

Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná

¿Qué pasa con el suelo después de 12 años de uso de riego por goteo enterrado?
Agro

¿Qué pasa con el suelo después de 12 años de uso de riego por goteo enterrado?

Nación avanza en la concesión de la ruta 11: la lupa en el cordón industrial
La Región

Nación avanza en la concesión de la ruta 11: la lupa en el cordón industrial

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía
Policiales

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos
La Región

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos