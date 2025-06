La banda rosarina Identi-kit festeja sus 40 años con un show íntimo

Como si el tiempo no hubiera pasado

Sin esperarlo, convocaron a una multitud que cantaba las canciones como si el tiempo no hubiera pasado. Con esta contundente confirmación de su vigencia, decidieron formalizar el regreso e ir por más. En 2024, decidieron apostar a un teatro y llenaron la Sala Lavardén, en un show memorable en el que también estuvieron presentes Vilaseca y el Pájaro. Otra vez la multitud (esta vez más grande), la euforia, y la emotividad a flor de piel tanto arriba como abajo del escenario.

El grupo tuvo un momento realmente estelar en los ochenta. Sus primeros discos fueron grabados en los reconocidos Estudios Panda de Mario Crochik, a la par que habitaban ese espacio Los Redondos (mientras hacían “Oktubre”), Los Fabulosos Cadillacs, Andrés Calamaro o Soda Stereo. Estuvieron alto en los rankings de escucha y aparecieron en programas icónicos como “Feliz domingo” y “Badía y Compañía”. Sobre todo, dejaron una marca indeleble en una generación de rosarinos, y volvieron para conquistar a otras.

“A partir del show ECU, y de la nueva generación que está tocando con nosotros, empezó a acercarse mucha gente joven”, contó Claudio Mottura en diálogo con La Capital, subrayando la parte quizás más inesperada del regreso de Identi-kit. No pensamos que iba a traer todas estas sensaciones. En un tiro nos pusimos a llorar con Jorge, con Sergio y con Vilaseca viendo la cantidad de gente joven que nos había ido a ver a Lavardén. Muchos nos empezaron a mandar mensajes por las redes oficiales. Y obviamente eso es algo que queremos repetir”, sumó el músico.

Esta vez, el show de celebración de los 40 años retomará de cierta manera el espíritu de aquel primero. “Este año quisimos hacer algo más íntimo, por eso vamos a Casa Brava. A mí me gusta estar muy cerca de la gente. Me gusta bajar, hablar con la gente, hacer algo más café concert. El año que viene seguro volveremos a algún teatro. En la Lavardén mucha gente llevó los discos y me los daba para firmar mientras estábamos en el escenario. Entre tema y tema, firmábamos, nos sacábamos fotos. Por eso mismo quisimos hacer esto más íntimo, casi por capricho”, contó el cantante.

Como los propios Identi-kit reafirmaron en varias oportunidades, esta nueva etapa no se alimenta de una voluntad nostálgica, sino que tiene que ver con que la banda tiene un presente concreto, vital y con música nueva. En 2024 lanzaron “Vivos y muertos” y en 2025 “Falsa alarma” y “están en proceso dos canciones más”. Según adelantó Mottura, la idea es lanzar singles para llegar a fin de año con diez canciones, que conformarán el quinto disco de la historia de la banda (contando “Demos e Inéditos” de 2020, lanzado aún el hiato de la banda).

“Está todo en proceso. Tenemos dos temas nuevos ya lanzados en Spotify, con repercusión en toda Latinoamérica. No esperábamos eso tampoco y nos empezaron a escribir desde Perú, Colombia, Chile, Guatemala. Nosotros no tuvimos oportunidad de viajar a Guatemala, pero en el año 93 tuvimos unas ventas maravillosas, como en Chile”, contó Claudio. Vale recordar que “Fanático” fue disco de platino en el país trasandino, después de que la canción “No me pidas hoy” fuera el tema principal de la telenovela “Rompecorazón”.

Nueva etapa, nuevo disco

Si bien lo nuevo evoca inequívocamente el sonido característico de la banda, los nuevos miembros y las nuevas herramientas inciden en la gesta de la música. “Al haber gente nueva, le ponen otra impronta a las canciones, si bien mantenemos la misma esencia porque somos los mismos compositores. Estamos escuchando músicos nuevos para aggiornarnos a la época, pero siempre vamos a sonar a Identi-kit porque estoy yo cantando, Rivas tocando el bajo, Valdi en el teclado y Jorge en la guitarra”, aseguró Mottura. “La tecnología también incide porque hay nuevos instrumentos y nuevas maneras de producir. Así que sigue la misma esencia pero con nuevos sonidos”, agregó.

El disco está siendo grabado en diferentes estudios y en diferentes etapas, acorde a las posibilidades del presente. Grabaron todos juntos, grabaron algunas tomas individuales en Buenos Aires y otras en el estudio de Mónaco, quien ofició de productor de “Falsa alarma”.

Si bien el paso del tiempo no afecta la identidad sonora de la banda, sin dudas sí tiene efectos sobre las temáticas de las que hablan las canciones. “No hablamos tanto del amor como antes”, dijo Claudio entre risas. “Fuimos creciendo, y ahora nos toca hablar de otras cosas. En ‘Vivos y muertos’ hablamos de la impronta personal de cada uno frente a la vida. ‘Falsa alarma’ es una crítica a todos los gobernantes desde la época de Rivadavia, que sin nombrar a nadie y haciendo metáforas habla de la realidad del país”, afirmó.

El próximo jueves, sonarán en vivo estos nuevos temas y también los clásicos infaltables de la banda. Para Mottura, no sólo será una oportunidad de reencontrarse una vez más con el público y sus compañeros históricos de banda, sino de seguir escribiendo junto a su hijo una historia en común en torno a la música.

“Con Julián tocamos juntos hace muchos años. Él ahora tiene 27 y toca conmigo desde los 17, en mi banda solista que se llama Mottura y los 300. Él creció musicalmente con Identi-kit y con todos los músicos que estuvieron alrededor mío. Al principio, en el primer show en el ECU, yo me puse a llorar cuando lo presenté y no podía cantar. Es un orgullo muy grande”, cerró Claudio.