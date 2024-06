"School of rock": una rosarina cumplirá su sueño de debutar en la calle Corrientes

euge.jpg

La reconocida e internacional obra musical tiene un gran despliegue con cerca de cincuenta personas en escena y más de doscientas detrás del telón. Y es una garantía de éxito ya que los productores son reconocidos en el medio como Carlos Rotemberg, Adrián Suar y Ariel del Mastro -hijo de Nacha Guevara-. El coach vocal y productor musical de la obra es el rosarino Sebastián Mazzoni, mientras que el productor actoral es otro nacido en Córdoba y formado en Rosario como Marcelo Caballero.

Momento para no olvidar jamás

Eugenia se mostró feliz, entusiasta y orgullosa de haber sido nuevamente convocada para un papel importante, aunque aún no develó cuñal. Pero el solo hecho de llegar a lo más alto del espectáculo es un mimo al corazón y a sus ganas de transitar un camino sinuoso. "Es algo que no me voy a olvidar nunca en la vida. Debutar en la calle Corrientes, con una obra de tanto nivel y prestigio, parándome junto a los grandes de la comedia musical, no tiene palabras. Fuera de eso, estoy estudiando a full porque es una obra compleja y todo es en vivo. Es imperdible", sostuvo la joven rosarina.

Como si fuera poco, la adolescente recibió una beca y a fin del presente año se trasladará a Estados Unidos para participar de un workshop (taller) que dictará nada menos que Jackie Presti, una productora musical de importantes bandas norteamericanas.

escuela de rock

"Desde que soy chica supe que quería vivir arriba de un escenario y protagonizar grandes y exitosas obras. Pisar Broadway en Nueva York sería lo inimaginable. Amaría participar en películas o series, todo lo que este relacionado al canto, baile y actuación. Sé que no es para nada fácil. Es un sacrificio en el cual tuve que dejar muchas cosas de lado. Extraño las juntadas con mis amigas, ir al club, mi familia, incluso la escuela, pero esto se trata de cumplir mis sueños y lo volvería a hacer", sentenció Eugenia, quien dejó en claro que todo lo transitado es gracias al respaldo de "mi mamá y mi papá. Todo se lo debo a ellos", simplificó Eugenia.

"Vale la pena seguir una pasión", afirmó la rosarina en la antesala a su presentación oficial en una obra reconocida a nivel internacional. Dejando en claro una vez más que el semillero de talento que existe en la ciudad sigue inalterable. Y ratificar una vez más que "Rosario siempre estuvo cerca".