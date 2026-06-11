La Capital | La Capital+ | producción

Andrea Garrone: "Hagamos un mix con la producción en China para poder sobrevivir"

Andrea Garrone, fundadora de Melocotón, estuvo en el ciclo de Negocios de La Capital +. Habló de su estrategia para adaptarse al cambio de paradigma que hay en Argentina. Se puede ver en el canal de youtube del multimedio.

11 de junio 2026 · 17:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
Andrea Garrone: Hagamos un mix con la producción en China para poder sobrevivir

La empresaria textil rosarina Andrea Garrone, co-fundadora de la emblemática marca Melocotón junto a su hermano Federico, fue entrevistada en el programa "Negocios" conducido por María Laura Neffen donde desarrolló la estrategia actual de la compañía, la historia de su marca y su familia más los desafíos actuales.

La historia como emprendedora viene de lejos. Garrone es bisnieta de Miguel Ángel Garrone, quien en 1890 fundó el pueblo de Wenceslao Escalante, en el sur de la provincia de Córdoba, trayendo 50 familias de Italia para colonizar la zona. Además, su madre, a los 22 años, fundó una escuela secundaria técnica agropecuaria, el colegio José Hernández, en Escalante, que hoy sigue funcionando y ha ganado numerosos premios. "Creo que el espíritu emprendedor nace un poco con toda una familia emprendedora", sostuvo Andrea, quien destacó la influencia de su madre, una "gran emprendedora que nos puso el sello de ser emprendedores". Su infancia transcurrió entre Rosario y el campo, una etapa que, según precisó, la "enseñó a ser mejor persona" y a valorar la simpleza.

Embed - ¿Vas a DEJAR que alguien pague tu CUENTA? El éxito de MELOCOTÓN y el manejo de MODELOS | NEGOCIOS

El inicio de Melocotón se gestó en un momento de crisis familiar en 1981, cuando Andrea tenía 18 años y Federico 22. La abuela materna de los hermanos, una figura ligada al arte que "siempre nos vistió", fue clave al aportar el capital inicial. Antes de la marca, Andrea ya incursionaba en la moda, pintando remeras a mano y vendiendo gran cantidad, e incluso desfilando desde los 15 años, llegando a ser "princesa de Mis Punta del Este". Los primeros desfiles de Melocotón tuvieron lugar en el ex colegio inglés, actual San Bartolomé, para luego pasar a grandes escenarios como el Teatro del Círculo, donde se vivieron épocas de esplendor. En los años 90, la marca convocó a figuras destacadas como Nicole Neumann (quien desfiló con 12 años para Melocoton), Araceli González, Carola del Bianco, Dolores Barreiro, Raquel Mancini y Karina Rabolini, con el apoyo de Pancho Dotto, a quien Andrea Garrone describió como un "gran amigo mío", forjando una amistad "entrañable" que perdura hasta hoy.

Desafíos actuales y la estrategia "mix" con China

A lo largo de 43 años, Melocotón ha atravesado todas las crisis económicas del país, siendo la de 2001 la más dura, cuando la empresa pasó de tener 80 empleados a solo 10. No obstante, se recuperó en seis meses, "porque la marca tiene una identidad importante, siempre cumplimos con los clientes", señaló Garrone.

Hoy, el gran desafío es la competencia con el "gigante chino" y la apertura de importaciones. Ante este panorama, la empresaria adoptó una estrategia de "mix", produciendo el 50 % en Argentina y el resto en China, pero siempre con un diseño propio. Para ello, se preparó durante seis meses y viajó a la feria de Cantón en Guangzhou, China, y luego a Europa para conocer tendencias.

Andrea Garrone enfatizó que no compran ropa hecha en serie, sino que "nosotros diseñamos y mandamos nuestro diseño a China" buscando allí lo que no se puede fabricar en Argentina. "No vamos a bajar la calidad", aseveró.

La empresaria subrayó la importancia de la innovación y la profesionalización del equipo para "resistir" en el mercado actual. Su hermano Federico se encarga del denim y los suéteres, mientras que Andrea lidera el resto de las colecciones, trabajando codo a codo. La nueva generación ya se integra a la empresa: su sobrino Federico, a quien ve como futuro CEO, y su otro sobrino Francisco, que trabaja en redes e incluso aspira a ser actor. En tanto, su hijo Juan Jacinto, de 24 años, también se prepara para el futuro. "Hay que estudiar y prepararse porque cada vez va a ser más competitivo", sostuvo Andrea, haciendo eco de las enseñanzas de su madre, quien, a sus 92 años, "sigue trabajando" y le inculcó la importancia de la independencia económica.

A pesar de los desafíos y los momentos difíciles, Andrea mantiene una filosofía de optimismo y resistencia. "Ser optimista también es una forma de resistencia", citó en referencia a la frase del artista Julio Le Park. Además, confesó que Melocotón "es mi vida y un gran pulmón" que le permitió reinventarse. También recordó sus viajes, que le permitieron y le permiten ver la evolución de las grandes marcas en Europa. Su postura es clara: "no negocio irme de Rosario y no negocio tampoco producir todo en China. Defiendo la industria nacional, pero hagamos un mix para poder sobrevivir porque va a ser así".

Noticias relacionadas
Luis Ventura en La Capital+

Ventura y los Martín Fierro: "Argentina descubrió una Vaca Muerta de los premios"

Ver comentarios

Las más leídas

Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Newells: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Newell's: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Lo último

Controles a chatarrerías: se incautaron cuatro toneladas de materiales en la zona oeste de Rosario

Controles a chatarrerías: se incautaron cuatro toneladas de materiales en la zona oeste de Rosario

Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados

Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados

Las pymes reclaman alivio fiscal: solicitaron suspender embargos y bajar sanciones

Las pymes reclaman alivio fiscal: solicitaron suspender embargos y bajar sanciones

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara

La víctima había pactado una operación ilegal en avenida Pellegrini y Brasil y fue atacada dentro de su auto, delante de su hermana. El acusado fue imputado por intento de homicidio y quedó en prisión preventiva.
Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara
Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

Murió Pablo Andrés Cribioli, una voz histórica del periodismo rosarino y exconcejal de la ciudad
La Ciudad

Murió Pablo Andrés Cribioli, una voz histórica del periodismo rosarino y exconcejal de la ciudad

Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados
Policiales

Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos
Policiales

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos

Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Newells: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Newell's: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Humedad: cómo secar la ropa con la milenaria técnica arco iris de los japoneses

Humedad: cómo secar la ropa con la milenaria técnica "arco iris" de los japoneses

Ovación
En Central hay un puesto que figura entre las prioridades en la búsqueda de refuerzos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central hay un puesto que figura entre las prioridades en la búsqueda de refuerzos

En Central hay un puesto que figura entre las prioridades en la búsqueda de refuerzos

En Central hay un puesto que figura entre las prioridades en la búsqueda de refuerzos

Se acabó el misterio: Marcos Senesi será el jugador número 26 de Argentina en el Mundial 2026

Se acabó el misterio: Marcos Senesi será el jugador número 26 de Argentina en el Mundial 2026

Un ex-Newells será el nuevo director técnico de un grande del país: solo falta el anuncio oficial

Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país: solo falta el anuncio oficial

Policiales
Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados
Policiales

Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara

Baigorria: cayó banda narco y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich

Baigorria: cayó banda narco y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos

La Ciudad
Controles a chatarrerías: se incautaron cuatro toneladas de materiales en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Controles a chatarrerías: se incautaron cuatro toneladas de materiales en la zona oeste de Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reabrió la alerta por la suba de casos en Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reabrió la alerta por la suba de casos en Rosario

Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

Sodita inaugura su nuevo local en Rosario y con propuesta especial para el Mundial junto a Brindis TV

Sodita inaugura su nuevo local en Rosario y con propuesta especial para el Mundial junto a Brindis TV

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas
La ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año
La Ciudad

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Las reacciones cruzadas de Milei y Villarruel tras la declaración jurada de Adorni
Política

Las reacciones cruzadas de Milei y Villarruel tras la declaración jurada de Adorni

La contradicción de Adorni por su patrimonio: de está todo declarado a ahorramos en negro
Política

La contradicción de Adorni por su patrimonio: de "está todo declarado" a "ahorramos en negro"

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos
La Ciudad

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos

El tiempo en Rosario: jueves otra vez con neblina y un poco menos de nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves otra vez con neblina y un poco menos de nubes

Ahorramos en negro, como todos: Adorni presentó su declaración jurada
Política

"Ahorramos en negro, como todos": Adorni presentó su declaración jurada

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario
Policiales

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país
Ovación

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país

Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale

Cartelera económica: el sector ganadero se reúne en Rosario
Economía

Cartelera económica: el sector ganadero se reúne en Rosario

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron
Política

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados
La Región

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado
Policiales

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Por Hernán Cabrera
Ovación

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

La inflación de los trabajadores desaceleró al 2 por ciento en mayo
Economía

La "inflación de los trabajadores" desaceleró al 2 por ciento en mayo