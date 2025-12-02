Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa

Los empleados de Euro mantienen la ocupación de la planta y esperan una reunión mañana en el Ministerio de Trabajo. "Lo único que tenemos son promesas incumplidas".

La crisis en el frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez parece no tener fin, al menos en el corto o mediano plazo para los 160 trabajadores . “Hace 22 días que estamos acá y Todo sigue igual. Las únicas novedades que hay son negativas”, afirmó Walter Navarro, delegado de los empleados del establecimiento que sigue paralizado y tomado desde entonces por los empleados en protesta por el atraso en el pago de sueldos. La deuda se remonta a los haberes de septiembre y desde

Navarro señaló que lo único para comentar al 2 de diciembre “son las promesas que hace la empresa y que nunca cumplen . En los últimos días fuimos cuatro o cinco veces al Ministerio de Trabajo. Las últimas audiencias fueron el lunes, miércoles y viernes de la semana pasada. La próxima será mañana, a las 9.30. La empresa dice que necesitan otras 48 horas para ver si pueden juntar en el dinero para pagar sueldos”.

En declaraciones a LT8 , el delegado agregó : “Con relación a la planta, nos dijeron que están dispuestos a alquilarla o venderla. La empresa nombró a dos posibles compradores, pero nosotros los ubicamos y les preguntamos si estaban de acuerdo en comprar, y nos dijeron que no estaban interesados. Los dueños ahora pretenden que nosotros les paguemos el alquiler, en lugar de pagar lo que nos deben”.

Navarro subrayó que en la audiencia de mañana en el Ministerio de Trabajo, los empelados “van a proponer que, si la empresa no puede pagar los sueldos, que ceda la planta para armar una cooperativa. No tenemos problemas con encarar una cooperativa, porque acá hay ganas de trabajar y hay gente capacitada para hacerlo”, subrayó Navarro.

frigorífico Euro 2

Según el representante de los trabajadores, la empresa debe haberes de septiembre, octubre y noviembre. “Somos 160 empleados. Estamos en la planta. Acá se cocina. La gente duerme acá. Con la ayuda del Sindicato de la Carne y de los vecinos que aportan mercadería podemos subsistir acá. Pero el problema es pagar los servicios y los alquileres. Tenemos compañeros que volvieron a su casa y se encontraron con el servicio cortado. Otros están muy atrasados con el pago de los alquileres”, agregó.

Acerca de las expectativas que los trabajadores tienen sobre el futuro de esa planta industrial, Navarro destacó: “Todos los que estamos acá hace más de 20 años que trabajamos. Nosotros confiamos en que esto va a seguir. Los empresarios se tienen que poner las pilas. O reabren ellos mismo o que se lo vendan a otro. Nosotros tampoco tenemos problemas en formar una cooperativa y darle para adelante para que los 160 compañeros no queden en la calle”.