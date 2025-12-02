La Capital | La Región | frigorífico

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa

Los empleados de Euro mantienen la ocupación de la planta y esperan una reunión mañana en el Ministerio de Trabajo. "Lo único que tenemos son promesas incumplidas".

2 de diciembre 2025 · 11:08hs
Los trabajadores de frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez mantienen tomada la planta desde hace 22 días

Foto: Maxi Klanjscek

Los trabajadores de frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez mantienen tomada la planta desde hace 22 días
La incertidumbre no se despeja entre los trabajadores del frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez

Foto: Maxi Klanjscek

La incertidumbre no se despeja entre los trabajadores del frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez

La crisis en el frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez parece no tener fin, al menos en el corto o mediano plazo para los 160 trabajadores. “Hace 22 días que estamos acá y Todo sigue igual. Las únicas novedades que hay son negativas”, afirmó Walter Navarro, delegado de los empleados del establecimiento que sigue paralizado y tomado desde entonces por los empleados en protesta por el atraso en el pago de sueldos. La deuda se remonta a los haberes de septiembre y desde

Navarro señaló que lo único para comentar al 2 de diciembre “son las promesas que hace la empresa y que nunca cumplen. En los últimos días fuimos cuatro o cinco veces al Ministerio de Trabajo. Las últimas audiencias fueron el lunes, miércoles y viernes de la semana pasada. La próxima será mañana, a las 9.30. La empresa dice que necesitan otras 48 horas para ver si pueden juntar en el dinero para pagar sueldos”.

En declaraciones a LT8, el delegado agregó: “Con relación a la planta, nos dijeron que están dispuestos a alquilarla o venderla. La empresa nombró a dos posibles compradores, pero nosotros los ubicamos y les preguntamos si estaban de acuerdo en comprar, y nos dijeron que no estaban interesados. Los dueños ahora pretenden que nosotros les paguemos el alquiler, en lugar de pagar lo que nos deben”.

>> Leer más: Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores

Navarro subrayó que en la audiencia de mañana en el Ministerio de Trabajo, los empelados “van a proponer que, si la empresa no puede pagar los sueldos, que ceda la planta para armar una cooperativa. No tenemos problemas con encarar una cooperativa, porque acá hay ganas de trabajar y hay gente capacitada para hacerlo”, subrayó Navarro.

frigorífico Euro 2

Según el representante de los trabajadores, la empresa debe haberes de septiembre, octubre y noviembre. “Somos 160 empleados. Estamos en la planta. Acá se cocina. La gente duerme acá. Con la ayuda del Sindicato de la Carne y de los vecinos que aportan mercadería podemos subsistir acá. Pero el problema es pagar los servicios y los alquileres. Tenemos compañeros que volvieron a su casa y se encontraron con el servicio cortado. Otros están muy atrasados con el pago de los alquileres”, agregó.

>> Leer más: Protesta por 47 despidos en un frigorífico de Villa Gobernador Gálvez

Acerca de las expectativas que los trabajadores tienen sobre el futuro de esa planta industrial, Navarro destacó: “Todos los que estamos acá hace más de 20 años que trabajamos. Nosotros confiamos en que esto va a seguir. Los empresarios se tienen que poner las pilas. O reabren ellos mismo o que se lo vendan a otro. Nosotros tampoco tenemos problemas en formar una cooperativa y darle para adelante para que los 160 compañeros no queden en la calle”.

Noticias relacionadas
Desde el municipio destacaron que esta actualización no es un ajuste técnico más, sino un proceso de modernización que coloca al sistema tributario local en una nueva etapa.

Proponen reducir, eliminar y simplificar más de 150 trámites municipales en Venado Tuerto

La planta de General Motors ubicada en Alvear.

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

El pronunciamiento judicial se transforma, así, en un respaldo institucional directo a la comunidad de Chabás y a todas las personas que dependen del corredor para su vida diaria.

La Justicia Federal ordenó a Vialidad Nacional una reparación "urgente y total" en la ruta 33

De Grandis destacó el esfuerzo que hace el municipio para mejorar la infraestructura escolar y volvió a pedir carreras universitarias para la ciudad.

Inauguraron la ampliación del edificio del Polo Educativo UNR de Puerto San Martín

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Lo último

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

Arca modifica el régimen de IVA para operaciones en plataformas digitales

Arca modifica el régimen de IVA para operaciones en plataformas digitales

Envidiosa: qué se sabe sobre la cuarta temporada del éxito de Netflix

"Envidiosa": qué se sabe sobre la cuarta temporada del éxito de Netflix

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

"El hecho de que no se vacunen las embarazadas, ni vacunen a sus hijos es la única razón por la que vuelve esta enfermedad", dijo el pediatra Aníbal Krivoy

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Por Florencia O’Keeffe

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

El gobernador Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
Política

El gobernador Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta
La Ciudad

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los cuasi competidores
Economía

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

Ovación
Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Kimi Antonelli, la AFA y la maraña de las impiadosas redes sociales

Kimi Antonelli, la AFA y la maraña de las impiadosas redes sociales

Thiago Bartalini: Fue un golpe artero, solo quería separar y terminé en el hospital

Thiago Bartalini: "Fue un golpe artero, solo quería separar y terminé en el hospital"

Policiales
Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales
LA CIUDAD

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

La Ciudad
La Universidad Nacional de Rosario le entregará a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa
La Ciudad

La Universidad Nacional de Rosario le entregará a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Entre cuerdas y letras cierra esta noche el año con una gala solidaria en La Comedia

"Entre cuerdas y letras" cierra esta noche el año con una gala solidaria en La Comedia

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante
La Ciudad

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Por Carlos Durhand
Ovación

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros
La Ciudad

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco
POLICIALES

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000
Información General

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina
Salud

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes
La Ciudad

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa
Policiales

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre
POLICIALES

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años
Policiales

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura
Cultura

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi
Ovación

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait
Información General

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait

Por el calentamiento global, proponen un impuesto a la emisión de gases de vacas 
Información General

Por el calentamiento global, proponen un impuesto a la emisión de gases de vacas 

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en la ciudad?

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en la ciudad?

El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral
Economía

El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %
Economía

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores
Economía

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores