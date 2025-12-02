Trueno llega a Rosario: "De chiquito veía a los raperos como superhéroes y ahora soy uno de ellos"

Antes de su show en el Anfiteatro, Trueno charló con Brindis TV. El artista trae "El último baile" a la ciudad y anticipa cambios en su próximo disco

Trueno se prepara para volver a Rosario con show que promete ser potente en el Anfiteatro Municipal. A días del recital, el artista habló de la edición deluxe de El último baile y explicó por qué decidió dividir el álbum en dos etapas conceptuales.“ Para mí era muy importante dividirlo en dos partes . El hip hop tiene tantos géneros y tantas cosas por decir, que mientras hacía el primero ya sabía que quería el segundo”, contó en diálogo con Carlito y Monumento , el programa matutino de Brindis TV .

El músico remarcó que buscó conectar los primeros 50 años del movimiento , nacidos en Estados Unidos, con una nueva etapa desde Latinoamérica y Argentina . “Quería festejar los primeros 50 años que nacieron en Estados Unidos, pero también proponer qué pasa después de esos primeros 50 desde el sur del mundo”.

Según dijo, este disco es el único al que veía sentido hacerle una versión deluxe por el concepto de “vivirlo en dos partes”.

Trueno se presenta este viernes en el Anfiteatro Municipal y asegura que la ciudad ocupa un lugar especial en su recorrido artístico. “Siempre me gusta ir a tocar a Rosario. Desde que compito estoy presente ahí. Es una ciudad que me encanta y la gente es muy caliente”.

El año pasado estuvo en el festival Bandera y también pasó por Santa Fe, pero siente que le faltaba hacer un recital propio con la extensión que buscaba. “Me quedé con la espina de no tocar El último baile en un show largo. Los festivales están buenísimos, pero un show propio tiene algo más especial”.

Por eso eligió Rosario como cierre del ciclo del disco antes de la llegada de nueva música.

El músico contó que suele tomarse mínimo dos años para producir cada álbum. “Siento que es lo que se necesita. Hago muchas canciones, elijo, pienso el concepto. A veces desespera un poco, pero es parte del proceso”.

>> Leer más: Trueno se tapó el tatuaje dedicado a Nicki Nicole: "Bien o mal"

El próximo disco

Entre giras y creación constante, adelanta que su próximo trabajo será muy distinto: “Dentro de poco va a salir nueva música y un nuevo álbum, muy diferente y algo nuevo”.

Consultado por la dimensión política de su obra, Trueno contó que su impulso creativo siempre estuvo atravesado por la necesidad de comunicar valores y territorio. “Cada uno rapea porque tiene algo para decir. Yo tenía muchas ganas de exteriorizar orgullo por mi barrio, por mi tierra”.

Recordó que antes de la música tuvo una fuerte relación con el teatro y la actuación: “Siempre encontré la vuelta de comunicar algo al público. Si no era la música, iba a aparecer por otro lado”.

En medio de la entrevista, Trueno reveló que en ese mismo momento estaba en su barrio. “Estoy por acá por La Boca. Cada calle, cada canchita es un recuerdo. Mis amigos viven acá, tengo familia. El amor y la identidad siguen intactos”.

Aunque admite que muchas cosas cambiaron por la exposición pública, intenta mantener lo que lo “hace persona”.

El desafío de la Red Bull Sinfónica: “Aprendizaje puro”

Otro de los hitos recientes de Trueno fue la Red Bull Sinfónica en el Teatro Coliseo, donde se presentó junto a una orquesta de 53 músicos. “Fue diferente a lo que estoy acostumbrado. Hay temas que no tienen percusión y los instrumentos te hacen sentir cosas muy distintas”.

Acostumbrado a tocar con banda, como en sus shows recientes en Rosario, la experiencia sinfónica lo llevó a cruzar lenguajes musicales y trabajar con otra metodología. “Me quedé con ganas, no les voy a mentir. Fue aprendizaje puro y en algún momento lo vamos a repetir”.

>> Leer más: Trueno: "Soy fan de experimentar y llevar lo mío a otros géneros"

Ser referente: entre los más chicos y la familia del hip hop

El artista reflexionó sobre su rol como figura para nuevas generaciones. “Es un flash. Yo era uno de esos chiquitos que veía a los raperos como superhéroes. Que hoy me vean así me da orgullo”.

Trueno destacó que sus shows suelen convocar familias enteras. “El hip hop siempre tuvo prejuicio encima, pero es un mensaje lindo y de unión. Que lo entiendan los padres es algo positivo”.

También subrayó que su proyecto nace desde un espacio colectivo: “Toco con mi viejo, con mis amigos. Somos una familia en el escenario”.

Trueno se presenta este viernes 5 de diciembre en el Anfiteatro Municipal y todavía se pueden conseguir tickets en www.tuentrada.com.

La entrevista completa