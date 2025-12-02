La Capital | Zoom | Top Gun

"Top Gun" regresa a los cines para celebrar sus 40 años

El clásico dirigido por Tony Scott y protagonizado por Tom Cruise volverá a la pantalla grande en 2026.

2 de diciembre 2025 · 15:22hs
Top Gun

"Top Gun", el clásico de acción protagonizado por Tom Cruise, volverá a cines en 2026 en el marco de su 40º aniversario

“Top Gun” es uno de los clásicos de acción indiscutidos de la segunda mitad del siglo XX. La película dirigida por Tony Scott y protagonizada por Tom Cruise cumple 40 años en 2026, y a modo de celebración volverá a los cines.

Paramount, la compañía detrás del filme, confirmó que se podrá volver a ver en pantalla grande en 2026, en consonancia con una tendencia en crecimiento de reponer en salas grandes clásicos en ocasión de aniversarios. La fecha anunciada es a mediados de mayo, para honrar el aniversario exacto: la cinta se proyectó por primera vez en Nueva York el 12 de mayo de 1986, y 16 de mayo se estrenó oficialmente.

Por el momento, no se sabe si el reestreno será solo en Estados Unidos, o si alcanzará otros territorios. Para varias generaciones, se trataría de una oportunidad única de ver por primera vez “Top Gun” en cines y disfrutar del despliegue visual que la convirtió en un fenómeno mundial de su época.

>> Leer más: "Top Gun: Maverick", premiada como la mejor película de 2022

"Top Gun", un clásico instantáneo

“Top Gun” cuenta la historia de un grupo de aviadores militares que son enviados a un selecto programa de entrenamiento (llamado como la película) especializado en tácticas de combate aéreo, al que sólo acceden los mejores pilotos. Además del protagónico de Cruise (en el rol de Maverick), el filme cuenta con las actuaciones de Anthony Edwards (el Dr. Greene de “ER”), Val Kilmer (interpretando al antagonista Iceman) y Kelly McGillis.

Maverick y Iceman compiten por ser el mejor piloto, en un contexto de Guerra Fría y de tensión creciente contra un enemigo no identificado. “Top Gun” dio que hablar por sus impactantes escenas de acción en las que se usaron aviones reales. Además, instaló para siempre el tema “Take My Breath Away” de Berlin.

Si bien aparecieron ideas casi inmediatas de hacer una secuela, la segunda parte, titulada “Top Gun: Maverick”, se estrenó en 2022 con dirección de Joseph Kosinski (Tony Scott falleció en 2012) y con Tom Cruise a la cabeza. La película, filmada también con aviones reales y Cruise como su propio doble de riesgo, se convirtió en una de las más taquilleras de ese año, con una recaudación total de 1500 millones de dólares.

Embed - Top Gun: Maverick - Official Trailer (2022) - Paramount Pictures

