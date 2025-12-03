Arca: cuáles son los nuevos topes de facturación del monotributo para diciembre

Información general
Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados
La Ciudad
Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
Política
Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
La Ciudad
La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa
Policiales
Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
La Ciudad
Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza
Política
Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA
Salud
¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?
Economía
Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"
Política
José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados
La Región
General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
LA CIUDAD
Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales
LA REGION
Frigorífico de Villa G. Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa
Zoom
Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina
La Ciudad
Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato
POLITICA
Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la "doctrina Bullrich"
La Región
La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario