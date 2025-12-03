Arca: cuáles son los nuevos topes de facturación del monotributo para diciembre

El organismo informó los límites de facturación y los montos que deben pagar los monotributistas en el último mes del año

Se vienen nuevos montos máximos de facturación para todas las categorías del monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( Arca ) confirmó los topes de facturación que regirán durante diciembre de 2025. Estos montos corresponden a las escalas vigentes desde agosto de 2025 y se mantendrán sin cambios hasta febrero de 2026. El organismo ajustó los valores según la inflación acumulada en los últimos seis meses.

Las cifras determinarán la categoría de cada monotributista para la próxima recategorización del régimen, prevista para 2026. Arca pidió que cada contribuyente revise su situación antes de pagar la cuota mensual, ya que los atrasos generan recargos, intereses y pueden derivar en la exclusión automática del monotributo , lo que afecta el acceso a la obra social y al sistema previsional.

Arca afirmó que esta actualización busca mantener el monotributo alineado con la dinámica inflacionaria y con las necesidades de los pequeños contribuyentes. El organismo sostuvo que el esquema actualizado ofrece un marco más claro para quienes deben planificar su actividad de cara al próximo año fiscal.

Topes de facturación del monotributo: escalas vigentes en diciembre

Arca publicó el cuadro actualizado de ingresos anuales permitidos para cada categoría:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Arca recordó que cada contribuyente debe confirmar su categoría actual antes del pago mensual. Si superó el tope de facturación correspondiente, deberá recategorizarse de manera obligatoria.

Monotributo: cuánto deben pagar los contribuyentes en diciembre de 2025

El organismo también detalló los valores que deberán abonar los monotributistas según categoría y actividad. La cuota mensual incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social. Los montos a pagar por categoría son:

Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

La entidad recaudadora reafirmó que los contribuyentes deben cancelar la cuota mensual antes del vencimiento para evitar intereses por retraso de pago. El pago puede hacerse desde los canales digitales del organismo o en las oficinas habilitadas.