Los Pumas deben madrugar: este miércoles se sortea el Mundial de Rugby con Argentina cabeza de serie

El sorteo del Mundial de Rugby 2027 se llevará a cabo este miércoles a las 6 de la mañana en Sydney. Los Pumas se perfilan como candidatos

2 de diciembre 2025 · 16:20hs
Los Pumas tuvieron una gran temporada 2025.

Los Pumas tuvieron una gran temporada 2025.

La selección argentina de rugby, más conocida como Los Pumas, conocerá a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2027 este miércoles en el sorteo que se llevará a cabo en Sydney. La ceremonia está programada para las 6 de la mañana (hora de Argentina).

Los Pumas, que son dirigidos por una leyenda del rugby argentino como es Felipe Contepomi, integrarán el Bombo 1, ya que se encuentran sextos en el ránking mundial. En este aspecto fue clave la histórica remontada ante Escocia en un encuentro donde comenzaron perdiendo 21-0.

Esta situación les permitirá ser cabeza de serie en su grupo y evitar a las grandes potencias como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Inglaterra y Francia.

Los Pumas siempre participaron

La del 2027 será la undécima participación en un Mundial de Rugby para la Argentina, que participó de todas las que se llevaron a cabo desde la primera edición que fue en Nueva Zelanda, en 1987.

En las últimas décadas Los Pumas se afianzaron como una de las potencias del rugby, ya que luego de superar la fase de grupos en solo una de las primeras cinco ediciones mundialistas, pudieron meterse en semis en tres de las siguientes cinco (2007, 2015 y 2023), mientras que en 2011 alcanzaron los cuartos de final. El único tropezón fue en 2019, donde cayeron en fase de grupos.

Las otras selecciones que estarán en el Bombo 1 con Argentina serán Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda y Francia. A su vez, el Bombo 2 cuenta con verdaderas amenazas como Australia, Escocia y Gales, aunque tampoco hay que subestimar a Fiji, Italia y Japón.

El Bombo 3 cuenta con Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga, mientras que en el Bombo 4 estarán Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá.

El Mundial de Rugby 2027 estrenará formato, ya que pasará a contar con 24 selecciones, en las cuales habrá cuatro en cada uno de los seis grupos. Los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final y a partir de allí será eliminación directa para conocer al nuevo campeón.

Así le fue a Los Pumas en cada Mundial de Rugby que disputaron

  • Nueva Zelanda 1987: fase de grupos
  • Inglaterra 1991: fase de grupos
  • Sudáfrica 1995: fase de grupos
  • Gales 1999: cuartos de final
  • Australia 2003: fase de grupos
  • Francia 2007: tercer puesto
  • Nueva Zelanda 2011: cuartos de final
  • Inglaterra 2015: cuarto puesto
  • Japón 2019: fase de grupos
  • Francia 2023: cuarto puesto
