Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

La imagen de la reportera gráfica Celina Mutti Lovera, trabajadora de La Capital, que formará parte de la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo de Argra

La Muestra Anual de Fotoperiodismo es una tradición que se sostiene hace casi cuatro décadas. Organizada anualmente por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina ( Argra), permite conocer el trabajo que hacen reporteros y reporteras gráficas de todo el país. La 36ª edición de la exposición se inaugura en Rosario el viernes 5 de diciembre, a las 19.30, en la Sala de las Miradas de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085).

A partir de ese momento, podrá visitarse de lunes a viernes, de 10 a 20, y los fines de semana de 14 a 21. con entrada libre y gratuita hasta el 31 de enero de 2026.

La exhibición incluye fotografías en las categorías: retrato, vida cotidiana, deportes, arte y espectáculo, naturaleza y medio ambiente, política y actualidad, donde se destacan los violentos episodios de represión por parte del Estado en el marco de las protestas sociales. Este año, el comité editor estuvo integrado por Alejandra Bartoliche, Osvaldo Marcarían, Marta Strasnoy, Germán Adrasti y Caro Dumas. Seleccionaron 150 fotografías de entre casi 2500 imágenes enviadas por 85 reporteros y reporteras de nuestro país.

Entre las elegidas, hay producciones de cinco reporteros y reporteras rosarinas: Gustavo Villordo, Luciano Bisbal, Celina Mutti Lovera, Virginia Benedetto, y Marcelo Bustamante. Los últimos tres son trabajadores y trabajadoras del diario La Capital.

"El Paraná soy yo"

La fotografía seleccionada de Celina es parte de la investigación periodística “Paraná extremo”, que realizó junto a Jorgelina Hiba, y que busca retratar la crisis socioambiental que atraviesa el delta del río Paraná, a través de testimonios de científicos y habitantes de las Islas del humedal. La imagen elegida retrata a Julián “el Negro” Aguilar, pescador desde hace 45 años.

“Julián es uno de los pescadores artesanales más viejos, tiene muchísima historia encima. Es una de las fuentes centrales en el trabajo de Jorgelina”, contó Mutti Lovera sobre el protagonista de su foto.

“No era la primera vez que le sacaba fotos, pero sí la primera vez que pasaba tanto tiempo con él. Para mí tener tiempo es muy importante para el abordaje: conocerlo a él con anterioridad para que se sienta cómodo, poder esperar la luz. El tiempo que uno le pueda dedicar a compartir con las personas que uno va a fotografiar es importantísimo para poder lograr una buena foto. En este momento de urgencia y pocos recursos, a veces se pierde”, agregó la reportera.

Detrás de la imagen, hay horas en común sobre el bote del pescador, hay complicidades, hay conversaciones y palabras que no quedaron en la foto, pero sí en la memoria. “Cuando estábamos terminando de hacer ese recorrido con Julián, Jorgelina le preguntó qué era para él el río Paraná y él dijo algo precioso: ‘Siempre digo que lo más importante es mi esposa, mis hijas, pero si se fijan tengo el mismo color que el río. El río soy yo”’, narró Mutti Lovera.

Hace tiempo que Celina viene retratando el Paraná y a sus personajes. La fotógrafa también es parte de la investigación “Domadoras del Paraná” (2022), con foco en las pescadoras, realizada junto a Carina Bazzoni.

“La temática me atraviesa y me encanta. Para mí el río es algo maravilloso, que siempre tiene cosas para descubrir. Yo vengo del corazón de la pampa húmeda, de un pueblito muy chiquito del que para donde mirás hay horizonte. Acá en Rosario, me faltaba un poco eso y el río me funcionó como ese bálsamo desde que me vine a estudiar. El tema de los isleños y las isleñas, las familias que viven en la isla, el cuidado tremendo que tienen respecto al medio ambiente y su espacio de vida es extraordinario, y siempre me pareció algo maravilloso para poder registrar desde lo visual”, compartió Celina.

"En todo su derecho"

Por su parte, Virginia Benedetto tiene dos imágenes de su autoría en la muestra. Una es parte de un trabajo que realizó junto a la periodista Mayara Paixão para el diario Folha de San Pablo, sobre las mujeres brasileñas que vienen a Argentina a interrumpir un embarazo. “En Brasil el aborto es ilegal, y a partir del boca en boca las mujeres se fueron enterando de que en Rosario particularmente hay una clínica donde trabaja una médica brasilera, que habla su idioma y se sienten más contenidas en relación eso”, contó Benedetto.

Así fue que Virginia realizó una serie de nueve imágenes que registran a una mujer brasileña (y su pareja) en todo su recorrido en la realización de la práctica, “desde la llegada a la Terminal de Ómnibus de Rosario hasta que sale de la clínica”.

“Yo no conocía a la pareja que venía. Los fui a buscar a la Terminal de Ómnibus y traté de generar un piso de confianza, de que esa mujer que estaba en esa situación no se sienta de ninguna manera juzgada. De hecho, que se sienta acompañada y en todo su derecho. No sabíamos hasta dónde íbamos a poder llegar pero al final pudimos registrar todo el proceso”, contó Virginia.

La foto que quedó seleccionada es parte del consultorio de la clínica donde se hizo el trabajo. Si bien en la imagen no se ve a nadie, el proceso fue posible gracias a grandes redes de acompañamiento.

“Yo veía a esa mujer acompañada de un montón de otras mujeres que trabajaron y participaron de diferentes maneras del proceso. Yo pensaba en la importancia de sentirse acompañada, de no abortar en soledad o con miedo, como le ha sucedido a muchas mujeres. Y también en cómo los derechos que las mujeres conquistamos en algún lugar del mundo siempre son para todas las mujeres del mundo. Eso me parece un valor muy importante a rescatar”, subrayó Benedetto.

La otra fotografía de Virginia seleccionada fue realizada en el marco de una cobertura para este diario sobre el allanamiento de un búnker. Es una imagen de un barrio de Rosario, que muestra una foto donde se ve “un moisés vacío en la puerta de una casa humilde y al lado un policía con un arma”. De esta manera, retrata “el contraste” en la convivencia de los vecinos del barrio con las fuerzas de seguridad.

Una muestra federal

Finalmente, las dos reporteras destacaron el valor de la Muestra anual de Argra, su carácter itinerante y su función en la construcción de la memoria colectiva del país.

“Desde que uno ingresa a ser parte de la Asociación de Reporteros, siempre está la ilusión de ser parte de esta muestra. La Muestra no sólo visibiliza nuestro trabajo a nivel federal, porque va por varias provincias, sino que también queda registrada una parte de la memoria colectiva de toda la Argentina, de nuestra propia historia. Entonces, de alguna manera ser parte de esa muestra también hace que tus fotografías sean parte de la historia gráfica de este país. Para nosotros, eso es sumamente importante”, afirmó Celina.

“Por otro lado, a mí me parece fundamental que cada una de las provincias esté representada y que la historia se cuente también desde el interior, donde pasan muchas cosas y donde hay excelentes reporteras y reporteros gráficos”, cerró.

“Me parece que la muestra de Argra es muy importante porque construye una narrativa de los acontecimientos más importantes del año y porque pone el laburo y el lugar que ocupamos los reporteros gráficos. También tiene de significativo que los fotógrafos pueden mandar las fotos que ellos quieran, más allá de que hayan sido publicadas o no por algún medio. Eso permite que aparezca una mirada más propia del reportero y es un punto interesante”, apuntó por su parte Virginia.