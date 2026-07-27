General Lagos lanza la campaña "Leer Funciona" para promover la lectura y un uso responsable de las pantallas

La propuesta surge por las dificultades educativas detectadas en niños, con cada vez mayor frecuencia, vinculadas al uso excesivo de dispositivos electrónicos

Con el acompañamiento de instituciones educativas, de salud, deportivas y sociales de la localidad, la Comuna de General Lagos impulsa la campaña "Leer Funciona" , una iniciativa que busca promover la lectura y generar conciencia sobre el uso responsable de los teléfonos celulares en niñas, niños y adolescentes.

La propuesta surge a partir de una preocupación compartida por distintas instituciones de la comunidad frente a las dificultades educativas, cognitivas y de desarrollo que, cada vez con mayor frecuencia, se observan en jóvenes e infancias asociadas al uso excesivo o inadecuado de las pantallas.

La campaña parte de una idea sencilla pero contundente: "Leer funciona". Porque la lectura fortalece habilidades fundamentales para el desarrollo , como el vocabulario, la comprensión, la memoria, la atención, la imaginación y la paciencia , capacidades que muchas veces se ven afectadas por el consumo permanente de contenidos digitales.

Desde la organización remarcan que el objetivo no es demonizar la tecnología ni considerar a las pantallas como un enemigo. Por el contrario, la propuesta busca promover un uso supervisado, consciente y responsable de los dispositivos , acompañando a las familias en la construcción de hábitos saludables y fomentando el acceso a contenidos de calidad.

"Leer Funciona" se desarrollará a través de distintas acciones, propuestas y espacios de encuentro abiertos a la comunidad, con el propósito de brindar herramientas, generar conciencia y fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones y familias.

La campaña cuenta con el acompañamiento del Jardín Maternal Casita Azul, Jardín Maternal Rayitos de Sol, Jardín N.º 361, Escuela Primaria N.º 144 Juan Larrea, Escuela Secundaria N.º 396 Héroes de Malvinas, Escuela Secundaria Sara Bartfield Rietti, Colegio Shackleton, SAMCo "Eduardo Matteo", Club Libertad y San José, Centro Cultural José Hernández y la Comuna de General Lagos.

Como lanzamiento de esta iniciativa, el próximo viernes 31 de julio a las 18.30 se realizará un encuentro abierto a la comunidad en la Escuela Primaria N.º 144 Juan Larrea.

Las pantallas en la mira

Durante la jornada se presentará un diagnóstico elaborado a partir de encuestas realizadas a estudiantes de nivel primario durante noviembre de 2025, se desarrollará la charla "Crecer entre pantallas: construyendo consensos para acompañar", a cargo de Constanza Gueglio, y se dará a conocer oficialmente la campaña "Leer Funciona".

Desde las instituciones organizadoras convocan especialmente a las familias a participar de este espacio de reflexión e intercambio, entendiendo que el cuidado del desarrollo de las infancias y adolescencias requiere del compromiso de toda la comunidad.

La invitación es también a comenzar por pequeños cambios cotidianos: dejar por un momento el teléfono celular, abrir un libro y recuperar el valor de la lectura compartida. Porque construir hábitos saludables es una tarea colectiva y cada familia puede ser protagonista de ese cambio.

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