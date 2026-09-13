La Capital | Zoom | Circo

Circo Servian en Rosario: tres generaciones narran su historia en el nuevo show

Jorge, Cristian y Mateo cuentan en “El origen mágico” el recorrido del circo que su familia lleva adelante desde 1993. Habrá doce únicas funciones en la ciudad

Morena Pardo

Por Morena Pardo

13 de septiembre 2026 · 08:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
El circo Servian llega a la ciudad con su nuevo espectáculo El origen mágico

El circo Servian llega a la ciudad con su nuevo espectáculo "El origen mágico", que cuenta la historia familiar de sus fundadores.

El Circo Servian, uno de los más destacados de Latinoamérica, llega a Rosario con uno de los show más especiales de sus 33 años de historia. En “El origen mágico”, Mateo interpreta a su abuelo Jorge, que en 1993 fundó su propia compañía circense, siguiendo una tradición familiar de más de un siglo. Instalado en el Ex-Hiper Libertad (Oroño al 6000) con su gran carpa castillo, promete una puesta en escena inolvidable apto para toda la familia.

Tras su gran estreno este viernes, el espectáculo se podrá ver los jueves y viernes, a las 20.30, sábados y domingos, a las 17.30 y 20.30 (hasta el domingo 20), y el lunes 14 de septiembre, a las 20.30. Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma ServianTickets. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 2x1 y acceso a sorteos exclusivos.

Desde su estreno, “El origen mágico” ganó los Premios Estrella de Mar 2026 a Mejor espectáculo, Mejor coreografía y Mejor vestuario, y tuvo una temporada exitosísima en la ciudad de Buenos Aires. Antes de su estreno en la ciudad, tres generaciones de Servian, Jorge, Cristian y Mateo, hablaron con La Capital de este espectáculo especial.

“Es un espectáculo muy emotivo, con el impacto que caracteriza a Servian. Son más de cincuenta artistas en escena entre bailarines, gimnastas y artistas circenses de cuna”, anticiparon.

>> Leer más: Flavio Mendoza eligió Rosario para hacer temporada de verano con su Circo Ánima

Más de cien años de historia circense

“A lo largo del tiempo, fuimos haciendo espectáculos de diferente tipo y sentíamos que nos estábamos enfocando en el público más adulto, con show de mucho impacto. Entonces quisimos recuperar al público tradicional del circo, que son las familias completas. Y pensamos qué mejor que contar nuestra propia historia, esa que siempre que mi papá nos cuenta nos parece de película. Si bien no podemos mostrar detalles, porque no es una obra de teatro ni una comedia musical, tratamos dentro del ritmo del espectáculo ir mostrando ese recorrido”, contó Cristian.

Efectivamente, la historia de la familia Yovanovich es sin dudas digna de ser narrada. “La historia empezó hace más de cien años, cuando migraron desde Yugoslavia mi bisabuelo, mi bisabuela y mi abuelo. Ellos vinieron en barco, y anduvieron por muchos países de América hasta que llegaron a Argentina y se quedaron. Compraron carros y caballos y salieron a trabajar de pueblo en pueblo, como hacemos nosotros hasta ahora”, apuntó Jorge.

“Después vinieron mi padre y mis tíos. Mi abuelo era experto en enseñar animales. Hacían espectáculos en la calle y pasaban el sombrero, hasta que llegó la primera carpa de circo, que era pequeña. Nosotros seguimos ese legado hasta llegar a la sexta generación de cirqueros en la familia”, agregó el fundador.

“Las familias se agrandaban tanto, que se formaban nuevos circos. Eso pasó con mi papá en el 93. Nos juntó a mis hermanos y a mí y nos dijo que íbamos a arrancar nuestro propio circo. La filosofía de mi padre siempre fue ganar diez pesos e invertir veinte, por eso hoy Servian está, humildemente, a la altura de los mejores circos del mundo. Estamos muy orgullosos y es una responsabilidad muy grande. Es un circo atípico para Sudamérica, pero seguimos haciendo fuerza para llevar este nombre y este sueño al nivel que ya nos precede. En cualquier rincón de la Argentina, saben que si va a ver al Servian no sólo va a encontrar un show de mucha calidad, sino mucho respeto y dedicación hacia el público”, apuntó Cristian.

>> Leer más: Cirkus Cirkör, el circo sueco que la rompe en el mundo, llega a Rosario

Rosario en la familia Servian

La sexta generación está representada por el joven Mateo, de quince años, que por las vicisitudes de la vida nómade propia de los circos itinerantes, nació en Rosario. ”Ninguno de nosotros se siente mucho de ninguna parte. Nos sentimos de todas partes, porque viajamos mucho”, dijo el artista.

Sin embargo, Rosario tiene un lugar especial en la historia familiar del Servian. En 1987, el padre de Jorge eligió la ciudad como sede permanente.

“Él amaba este lugar y nosotros veníamos de chico a verlo. Por eso para nosotros, volver a Rosario siempre es muy emocionante. Siempre nos dan nervios los estrenos, pero este en especial porque tiene que ver con homenajear esa historia y todo el aprendizaje que han dejado a tantas generaciones. En mi familia siempre se transmitió que aunque sea un circo humilde o un circo gigante, hay que tener mucho respeto por el público que se tomó esas horas para ir a verte, y entregarles el corazón”, compartió Cristian.

Por ese sentido de pertenencia, Jorge decidió enterrar a su padre, su madre (oriunda de Arteaga, Santa Fe) y su hermano mayor Juan Carlos (asesinado en 1997 en San Juan tras un intento de robo a la boletería del circo) en el Cementerio La Piedad.

“Hay muchas historias que no conocía de mi abuelo y son realmente increíbles. La gente a veces no las cree. Es muy emocionante porque de alguna forma en el show reflejamos el esfuerzo y el sacrificio que hizo para conseguir todo lo que tiene ahora”, afirmó Mateo.

>> Leer más: Con talento rosarino en su staff, El Circo Servian prepara su regreso a la ciudad

El circo como estilo de vida

Sin dudas, la vida de los circos itinerantes no es fácil. “Antiguamente era una vida más sacrificada aún. Ahora tenemos casas rodantes que son como departamentos, con calefacción. Mi abuelo tenía carpas tipo de campaña, de lona, que en la jerga circense se llaman camarines. Tenían que hacer canaletas para que no se inunden, viajaban con baúles”, recordó Cristian. “Trabajábamos bajo el agua, el frío, el calor. Teníamos tráilers de tres metros sin ninguna comodidad, sólo para bañarse y acostarse”, sumó Jorge.

De cualquier manera, quien nace en ese entorno lo lleva en la sangre, como una parte irrenunciable de su identidad. “En el circo se aprenden muchos oficios y podríamos trabajar estables de otras cosas. Pero si nos vamos del circo nos morimos”, aseveró Cristian.

La historia personal e incipientemente profesional de Mateo está marcada por esta pertenencia. “Estuve mucho tiempo en el Teatro Gran Rex haciendo ‘Matilda’, y vivía en un departamento. Para mí fue raro, me sentía incómodo. Llamaba todo el tiempo a mi papá y a mi mamá porque ellos estaban con el circo”, contó el joven.

“Él tuvo la oportunidad de seguir en otras obras, ya lo habían convocado para seguir en ese camino del teatro. Yo creí que se iba a quedar estable en Buenos Aires, pero le tiró más el circo, su casa, su ambiente. La vida de un nene de circo es muy sana, sobre todo si es en familia. Nosotros tratamos de que sea un lugar de compañerismo, disciplina y armonía, porque eso también se traslada al espectáculo”, agregó su papá.

“La disciplina del circo es tan antigua como el hombre, por eso poder llevar esto de generación en generación es muy lindo. Quisimos venir a Rosario porque con este show ganamos tres premios Estrella de Mar, hicimos una temporada exitosísima en Buenos Aires. Sabemos que acá el público es exigente, y sentimos mucho orgullo de poder presentarles este show”, cerró Cristian.

Noticias relacionadas
Pilar Gamboa protagoniza junto a Soledad Villamil y Florencia Peña la obra Las hijas, que tendrá tres funciones en el teatro Astengo

Pilar Gamboa: "El espíritu artístico argentino es muy difícil de derribar"

Lali Espósito protagonzia una nueva película

Lali Espósito protagoniza una nueva película: el tráiler oficial de "Glaxo"

El thriller es un género infaltable en Netflix

Tres thrillers para ver este fin de semana en Netflix

Ángel de Brito habló sobre el supuesto vínculo entre Gime Accardi y Ándres Gil 

Ángel de Brito dijo qué pasó entre Gimena Accardi y Andrés Gil: "El vínculo existió"

Ver comentarios

Las más leídas

Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Un ex-Central ventiló una interna en un club grande del interior y lo echaron

Un ex-Central ventiló una interna en un club grande del interior y lo echaron

Un jugador de Vélez terminó internado en terapia intensiva tras el empate con Newells

Un jugador de Vélez terminó internado en terapia intensiva tras el empate con Newell's

Lo último

Proyectan en Alvear una nueva expansión urbana de 52 hectáreas

Proyectan en Alvear una nueva expansión urbana de 52 hectáreas

Inteligencia artificial en mamografías: el avance que busca detectar el cáncer antes

Inteligencia artificial en mamografías: el avance que busca detectar el cáncer antes

Después de los 50, el deseo no se jubila: cómo cambia la sexualidad y por qué hablamos poco de ella

Después de los 50, el deseo no se jubila: cómo cambia la sexualidad y por qué hablamos poco de ella

Los diez edificios que proyectan cambiar el área central de Rosario

Desde 2025, en el microcentro se autorizó la construcción de unos 50 mil metros cuadrados. ¿Cuáles son los desarrollos que vienen?

Los diez edificios que proyectan cambiar el área central de Rosario

Por Carina Bazzoni
Una fiesta del deporte: 250 mil personas participaron de la apertura de los Suramericanos
La Ciudad

Una fiesta del deporte: 250 mil personas participaron de la apertura de los Suramericanos

Juegos Suramericanos: la política también busca su medalla

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Juegos Suramericanos: la política también busca su medalla

Por más inflación y menor crecimiento, el presupuesto para 2026 se quedó corto
Economía

Por más inflación y menor crecimiento, el presupuesto para 2026 se quedó corto

El domingo tendrá mucho frío y un último pulso invernal antes de la primavera
La Ciudad

El domingo tendrá mucho frío y un último pulso invernal antes de la primavera

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Por Diego Veiga
La Ciudad

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Un ex-Central ventiló una interna en un club grande del interior y lo echaron

Un ex-Central ventiló una interna en un club grande del interior y lo echaron

Un jugador de Vélez terminó internado en terapia intensiva tras el empate con Newells

Un jugador de Vélez terminó internado en terapia intensiva tras el empate con Newell's

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Ovación
Primera C: Central Córdoba y Argentino se juegan el presente y futuro

Por Juan Iturrez

Primera C: Central Córdoba y Argentino se juegan el presente y futuro

Primera C: Central Córdoba y Argentino se juegan el presente y futuro

Primera C: Central Córdoba y Argentino se juegan el presente y futuro

Turismo Carretera: primera pole del RUS Med Team de Rosario con Josito Di Palma

Turismo Carretera: primera pole del RUS Med Team de Rosario con Josito Di Palma

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Policiales
El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria
Policiales

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

La Ciudad
Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Por Diego Veiga
La Ciudad

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

El domingo tendrá mucho frío y un último pulso invernal antes de la primavera

El domingo tendrá mucho frío y un último pulso invernal antes de la primavera

Cortes de tránsito y accesos por la ceremonia inaugural en el Monumento

Cortes de tránsito y accesos por la ceremonia inaugural en el Monumento

Choque insólito: fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

Choque insólito: fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas
La Ciudad

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

La gran incógnita en el Coloso: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newells?
Ovación

La gran incógnita en el Coloso: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newell's?

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos
Información General

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja
La Ciudad

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario
Política

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo
Policiales

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo

Sarmiento: la historia del hombre detrás del prócer
Información General

Sarmiento: la historia del hombre detrás del prócer

Alertan por un reto viral que incentiva a adolescentes a desaparecer durante 48 horas
Tecnología

Alertan por un reto viral que incentiva a adolescentes a "desaparecer durante 48 horas"

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía
Policiales

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas
El Mundo

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas

La Expo Carreras de la UNR convocó a más de 40 mil estudiantes
La Ciudad

La Expo Carreras de la UNR convocó a más de 40 mil estudiantes

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada
Policiales

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Fran Riquelme fue imputado por manejar una banda narco desde la cárcel
Policiales

Fran Riquelme fue imputado por manejar una banda narco desde la cárcel

Para brindar: el liso santafesino ahora es patrimonio cultural
La Región

Para brindar: el liso santafesino ahora es patrimonio cultural

La ciudad de Santa Fe bautiza un tramo de su costanera como Lionel Messi
La Región

La ciudad de Santa Fe bautiza un tramo de su costanera como Lionel Messi

El Niño: cómo es el protocolo para sostener las clases ante un temporal
La Ciudad

El Niño: cómo es el protocolo para sostener las clases ante un temporal

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo
La Ciudad

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez