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Proyectan en Alvear una nueva expansión urbana de 52 hectáreas

La iniciativa contempla un desarrollo inmobiliario con más de 500 lotes, áreas comerciales y un complejo social y deportivo con un estadio para albergar unas 15.000 personas

13 de septiembre 2026 · 09:00hs
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La dimensión de esa infraestructura abre para Alvear una perspectiva que excede estrictamente lo residencial. La posibilidad de albergar acontecimientos deportivos

La dimensión de esa infraestructura abre para Alvear una perspectiva que excede estrictamente lo residencial. La posibilidad de albergar acontecimientos deportivos, culturales y sociales de convocatoria regional podría incorporar a la ciudad a un circuito de actividades que actualmente se concentra principalmente en Rosario. 
Proyectan en Alvear una nueva expansión urbana de 52 hectáreas

Proyectan en Alvear una nueva expansión urbana de 52 hectáreas

Proyectan en Alvear una nueva expansión urbana de 52 hectáreas

Proyectan en Alvear una nueva expansión urbana de 52 hectáreas

Alvear sumará un nuevo desarrollo urbanístico de 52 hectáreas sobre la ruta provincial 21, a unos 15 kilómetros de Rosario, que contempla más de 500 lotes distribuidos entre sectores abiertos y privados, áreas comerciales, espacios públicos y un complejo social y deportivo.

Sobre el proyecto, el intendente Carlos Pighin destacó su magnitud y consideró que contribuirá al crecimiento de una ciudad que durante los últimos años amplió sostenidamente su perfil residencial, productivo y metropolitano.

Proceso de expansión

El proyecto fue presentado este 9 de septiembre en Rosario y plantea una intervención integral sobre un amplio sector de Alvear, una localidad que atraviesa un proceso de expansión asociado tanto a su cercanía con Rosario como al crecimiento industrial, logístico y residencial registrado en el corredor sur del área metropolitana.

La propuesta prevé un esquema de usos mixtos, con sectores residenciales, espacios públicos, áreas comerciales y equipamiento destinado a actividades sociales y deportivas.

Uno de los puntos centrales será la incorporación de un predio de nueve hectáreas destinado a actividades deportivas y sociales, dentro del cual se proyecta además la construcción de un estadio con capacidad para unas 15.000 personas.

Eventos en la mira

La dimensión de esa infraestructura abre para Alvear una perspectiva que excede estrictamente lo residencial. La posibilidad de albergar acontecimientos deportivos, culturales y sociales de convocatoria regional podría incorporar a la ciudad a un circuito de actividades que actualmente se concentra principalmente en Rosario.

Desde el municipio consideran que este tipo de inversiones acompaña el proceso de transformación que viene experimentando la localidad y genera nuevas demandas en materia de infraestructura, servicios, movilidad y planificación urbana.

Impacto económico

El intendente Carlos Pighin puso especialmente el acento en el impacto económico y laboral que puede generar la iniciativa.

“Este tipo de proyectos fortalece el desarrollo productivo de nuestra región, genera empleo genuino para los vecinos de Alvear y de toda la zona y, al mismo tiempo, contribuye a seguir posicionando a nuestra ciudad en la agenda cultural y deportiva de la provincia y del país”, señaló.

Pighin destacó además la decisión de realizar una inversión de esta magnitud dentro del distrito. “Para nosotros tiene un enorme valor. Es una inversión que refuerza la marca Alvear, nos llena de orgullo y abre una nueva etapa de crecimiento y oportunidades para toda la comunidad”, afirmó.

Crecimiento del corredor sur

La iniciativa aparece en un contexto de fuerte transformación del corredor ubicado al sur de Rosario, donde durante los últimos años se combinaron nuevos desarrollos residenciales con inversiones industriales, logísticas y de infraestructura.

“Alvear ocupa una posición estratégica dentro de ese proceso. Su conexión mediante la ruta provincial 21 y la cercanía con Rosario constituyen factores determinantes para la radicación de empresas y nuevos emprendimientos, mientras que el crecimiento poblacional plantea paralelamente el desafío de ampliar servicios y mejorar la conectividad”, indicaron desde el municipio.

52 hectáreas disponibles

La incorporación de más de 500 lotes supone, en ese sentido, una nueva escala para la expansión urbana de la ciudad y obliga a pensar su integración con el tejido existente.

El proyecto contempla también inversiones vinculadas con infraestructura vial y servicios, aspectos que serán determinantes a medida que avance su ejecución.

Otro de los impactos esperados estará relacionado con la generación de puestos de trabajo directos e indirectos durante las diferentes etapas de construcción y, posteriormente, con las actividades comerciales, deportivas y de servicios que puedan instalarse dentro del nuevo sector.

Desarrollo integral

La combinación de viviendas, comercios y espacios de encuentro busca generar movimiento permanente y no limitar el desarrollo exclusivamente a una urbanización residencial.

Para el municipio, esa característica puede contribuir a diversificar la actividad económica y acompañar el crecimiento demográfico que viene registrando Alvear.

El futuro estadio, por su parte, incorpora una infraestructura poco habitual para una ciudad de esta escala. Con una capacidad prevista para 15.000 espectadores y una concepción multifunción, podrá recibir actividades deportivas, culturales y sociales destinadas no solamente a los habitantes de Alvear sino también al público proveniente de Rosario y otras localidades de la región.

El crecimiento industrial y residencial de los últimos años fue modificando progresivamente la relación de Alvear con Rosario. La localidad dejó de ser únicamente una población cercana a la gran ciudad para adquirir características propias dentro del entramado metropolitano.

Desafíos

La aparición de proyectos urbanísticos de esta magnitud profundiza ese proceso y plantea nuevos desafíos para la administración municipal: ordenar la expansión territorial, garantizar infraestructura, acompañar el crecimiento de los servicios y sostener una adecuada conexión con el resto del área metropolitana.

Así, las 52 hectáreas que integra el proyecto y comenzarán a incorporarse al desarrollo urbano representan mucho más que un nuevo loteo. Por sus dimensiones y por la combinación de viviendas, actividad comercial, deporte y espacios públicos, constituyen otra señal de la transformación que atraviesa Alvear y del lugar que la ciudad busca ocupar dentro del corredor metropolitano del sur santafesino.

>>Leer más: Alvear impulsa la movilidad eléctrica con dos proyectos de ley para transformar el transporte en Santa Fe

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