Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

El esperado evento inaugural ya está en pleno desarrollo sobre el gran escenario del Monumento a la Bandera

La cuenta regresiva para el comienzo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 terminó: la ceremonia de apertura ya está en marcha en el Monumento a la Bandera. Tal como estaba pautado, a las 18 comenzó el evento, mientras aviones de las Fuerzas Armadas cruzaban el cielo dejando un halo celeste y blanco, con la forma de la bandera argentina. Quienes quieran verla en vivo, pueden sintonizar la transmisión de RTS Medios, el canal de la provincia.

Después de una introducción, comenzó el pre-show con la presentación de artistas emergentes de la provincia. La primera en tomar el micrófono fue la cantante y compositora rosarina Luana Noa, con sus temas de R&B y pop. Siguieron la joven artista oriundo de San Genaro Jose Pujol y el violinista de la ciudad de Cañada de Gómez, Franco Massignani.

El anticipado espectáculo de apertura comenzó a cerca de las 19.30 y estuvo dedicado a contar cómo se construyó Santa Fe. Juan Carlos Baglietto, mientras cantaba "Canción con todos" (con fragmentos de "Latinoamérica" de Calle 13), recorrió junto a una niña la geografía de la provincia representada sobre el escenario. A medida que avanzaron por la bota, se fueron encontrando con las distintas comunidades que construyeron la identidad santafesina a lo largo de su historia, pueblos originarios, inmigrantes, trabajadores agrícolas, ganaderos e industriales, interpretadas por decenas artistas.

Sobre los pisos LED del escenario, un río marrón funcionó como hilo conductor del recorrido, evocando el lugar central que el agua tiene en la geografía, la historia y la identidad provincial.

El bloque culminó la entonación comunitaria del Himno Nacional Argentino, en una versión chamamecera, entonada por Abel Pintos. En el medio, sonó un fragmento de "Tierra Zanta", de Trueno y Víctor Heredia, ubicando a Santa Fe en la identidad latinoamericana.

Desfile de delegaciones

El segundo bloque de la ceremonia tuvo como protagonistas a los atletas, con el desfile de delegaciones de los países participantes. Los deportistas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, ingresaron por calle Córdoba hacia el escenario. En el camino, se cruzaron con Capi, que les daba la bienvenida con entusiasmo.

El recorrido de cada delegación fue acompañado por una canción popular y reconocible de su país. A la vez, el Monumento a la Bandera adoptó mediante mapping los colores de la bandera de cada nación. Las parejas de abanderados se distribuyeron sobre los distintos módulos del escenario hasta conformar una imagen de todas las naciones suramericanas ocupando juntas la geografía santafesina.



Una vez que todas las delegaciones estuvieron reunidas, Soledad Pastorutti interpretó “Late el Sur”, la canción oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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Apertura protocolar

La obligada instancia protocolar se desarrolló de manera breve y dinámica. La bandera olímpica fue llevada al mástil para su izamiento por Maxi Rodríguez, Ayelén Stepnik, el garrochista Germán Chiaraviglio, y el basquetbolista Walter Herrmann, todos deportistas olímpicos argentinos. Se presentaron los himnos de ODESUR y del Comité Olímpico Internacional, seguidos por el discurso de Mario Moccia, presidente de ODESUR.



"Bienvenidos a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Es una norme alegría recibir a toda la familia deportiva sudamericana en nuestro país. Quiero empezar mis palabras agradeciendo al gobierno de la Provincia de Santa Fe en nombre de su gobernador Maximiliano Pullaro, y en nombre de él a todas las autoridades del gobierno provincial. También quiero saludar a los tres intendentes de las ciudades anfitrionas, que están aquí presentes, y agradecerles todo el apoyo para que se pueda realizar esta fiesta deportiva", dijo Moccia en su alocución. "Santa Fe durante estos juegos será la capital del deporte sudamericano. Que estos juegos dejen un legado deportivo y humano para toda la provincia, y para las nuevas generaciones de nuestra región", agregó.

También tuvo lugar el tradicional Juramento Olímpico, a través del cual los atletas, entrenadores y jueces prometen “honor y juego limpio” en la competencia. Finalmente, el gobernador de la provincia Maximiliano Pullaro realizó la declaración formal de apertura de los Juegos, acompañado por Gisela Scaglia y excombatientes de Malvinas.



"Bienvenidos a la provincia invencible de Santa Fe, bienvenidos a la ciudad más linda de nuestro país. A esta ciudad que intentaron poner de rodillas pero que ahora está de pie. Bienvenidos a esta tierra de deportistas, de artistas reconocidos en todo el mundo. Bienvenidos al lugar donde creamos la bandera nacional. Bienvenidos al río Paraná desde el cual sale nuestra producción y se alza nuestra provincia. Tuvimos que esperar cuarenta años para tener un evento de esta características pero somos invencibles. En un momento muy difícil nos animamos a llevarlo adelante. Nos unen en este continente principios y valores del deporte, como la disciplina, la constancia, la perseverancia y el trabajo en equipo. Esos valores que hicieron grande a la provincia de Santa Fe", afirmó el gobernador.

El deporte como protagonista

Con los Juegos formalmente inaugurados, los artistas regresaron para dar paso a uno de los segmentos de mayor despliegue escénico de la noche. Más de 50 artistas, bailarines e intérpretes representaron las diferentes disciplinas que forman parte de los Juegos, agrupadas en cinco grandes universos: deportes acuáticos, colectivos, artísticos, de combate y destreza, y deportes urbanos.

Según contaron desde la organización, el objetivo no fue “representar literalmente cada competencia, sino llevar sus movimientos, energías y características al lenguaje del espectáculo”. De esta manera, el deporte se transformó en danza, música y expresión artística. El mapping del Monumento, los pisos LED y las pantallas acompañaron visualmente la exhibición de cada universo deportivo.

Virginia Benedetto / La Capital

La secuencia estuvo acompañada por un espectáculo musical muy especial, donde los grandes artistas invitados entonaron clásicos de la música de la región y del rock nacional.

La Sole interpretó “Oración del Remanso” (de Jorge Fandermole) y “A Don Ata”, el tema de Horacio Guarany que se convirtió en un clásico del repertorio de la artista de Arequito. El joven rosarino Valentino Merlo cantó “Agua” de Los Piojos, y “Toco y me voy” de Bersuit Vergarabat junto a Luck Ra. El cordobés también le puso voz a “Ala Delta”, de Divididos.

La también rosarina Mery San Dámaso se encargó de cantar “Cambiado la piel” (de Wos y Nicki Nicole) con Agustín “Rada” Aristarán. También hubo una interpretación instrumental, a cargo del ensamble formado especialmente para esta ocasión, de “Libertango” de Astor Piazzolla.

La llama olímpica

Después de ese despliegue espectacular, llegó uno de los momentos más esperados y emotivos de toda ceremonia de apertura: el encendido de la llama olímpica. La primera parte se narró a través de una producción audiovisual (musicalizada con "A rodar mi vida" de Fito Páez), donde se vio a la antorcha recorrer diferentes lugares de Santa Fe pasando por las manos de quienes, con su trabajo, esfuerzo y sueños, construyen la provincia todos los días.

Ese recorrido desembocó en Rosario, donde la antorcha llegó a manos de Luciana Aymar, referente histórica de Las Leonas y varias veces medallista olímpica. La nombrada mejor jugadora de hockey de todos los tiempos le entregó la historia a la niña que comenzó la narrativa de la ceremonia junto a Baglietto. Entre las dos, llevaron la llama al pebetero, diseñado como una Flor de Irupé, otro elemento profundamente ligado al paisaje del litoral. Con la llama encendida, los Juegos Suramericanos quedaron inaugurados también simbólicamente.

Luciana Aymar fue la encargada de encender la llama olímpica. Virginia Benedetto / La Capital

La niña se reencontró con Juan Carlos Baglietto para cantar “Inconsciente Colectivo”, junto con los artistas del ensamble.

Cierre festivo

La ceremonia culminó con una gran fiesta popular, protagonizada por los artistas invitados. El escenario con forma de bota volvió a llenarse: los artistas, bailarines y protagonistas de los diferentes momentos de la ceremonia confluyeron nuevamente en escena.

En este bloque final, Cacho Deicas y Abel Pintos entonaron una memorable versión de “Jurabas tú”, Valentino Merlo cantó “Hoy” (el mismo tema de Gloria Stefan que interpretó en 2023 en las piletas del Saladillo y catapultó su carrera artística), y Luck Ra hizo bailar y cantar a todos con “Hola perdida”. Finalmente, sonó una versión grupal de “Como la flor” y “La suavecita”.

La previa que palpitó el show desde temprano

Dos horas antes del inicio de la ceremonia, el Monumento ya comenzó a recibir una importante cantidad de público que se acercó para disfrutar del evento. A pesar del frío que se acentuó hacia la mitad de la tarde de este sábado, las inmediaciones del Monumento a la Bandera comenzaron a recibir visitantes que se quedarán apostados hasta la noche para ver la apertura de los Juegos Suramericanos. Algunos, con ganas de disfrutar desde el primer minuto hasta el último, aprovecharon y se llevaron sillas y reposeras.

Familias enteras, grupos de amigos y hasta algunas personas sueltas ocuparon los espacios más cercanos al vallado que rodea el escenario, construido en altura para que los presentes puedan apreciar el show. "Somos fanáticas de Abel, vinimos para verlo a él. Si él está, no podíamos no estar", contaron Laura y Daniela, dos amigas treintañeras, a La Capital.



"Vinimos de Acebal. Tenemos familia acá en Rosario y aprovechamos que estaba este evento para venir a visitar y ver de qué se trata. Dicen que va a ser algo muy grande, así que queríamos que los chicos pudieran estar acá", apuntó por su parte Ezequiel, que llegó a la ciudad al mediodía junto a su mujer y sus dos hijos, de siete y nueve años. "A nosotros nos gusta mucho el folklore también, así que nos gustaba que esté La Sole", agregó.

Virginia Benedetto / La Capital

Cómo comprar entradas para los Juegos Suramericanos 2026

Las competencias tendrán acceso gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario. Por lo tanto, no será obligatorio comprar una entrada para asistir mientras haya lugares disponibles.

Quienes quieran asegurarse un lugar, podrán adquirir de manera anticipada una entrada por $10.000 a través de www.santafe2026.ar. Allí deberán seleccionar el evento al que desean asistir y completar el proceso de compra.

El dinero recaudado tendrá un destino solidario: la organización donará la totalidad de los fondos a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA.

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Los Juegos también ofrecerán cinco Fan Fest para acompañar las competencias. Habrá dos en Rosario, dos en Rafaela y uno en Santa Fe. El acceso será gratuito, pero cada espacio tendrá un límite de capacidad. Por ese motivo, quienes quieran ingresar deberán contar con un código QR previamente descargado desde santafe2026.ar. El público podrá presentar el código desde el celular o llevarlo impreso.

Cómo consultar el calendario y seguir en vivo

El canal TyC Sports será la encargada de transmitir la actividad de las diferentes disciplinas en Argentina. Para el resto de los países, Panam Sports Channel tendrá seis señales simultáneas para seguir todo lo que suceda durante las dos semanas de competencia.

El cronograma completo permite consultar fechas, horarios, disciplinas y escenarios. La información oficial está disponible en www.santafe2026.ar, sitio que también concentra los datos sobre entradas y actividades para el público.

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Por último, también estará la posibilidad de seguir cada jornada en tiempo real. Para ello, estará la aplicación oficial Santa Fe 2026, que permitirá consultar toda la información relevante con respecto al calendario, horarios y sedes de cada disciplina, los atletas participantes, la actividad y el medallero en vivo, tanto por país como por deporte.