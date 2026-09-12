Juegos Suramericanos: cortes de tránsito y accesos por la ceremonia inaugural en el Monumento

Rosario se prepara un operativo especial por el acto de inicio de la competencia, donde habrá cambios en la circulación ante la gran convocatoria prevista

El Monumento a la Bandera, durante los preparativos para la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos.

Rosario ultima los detalles para la ceremonia inaugural de los XII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , que se realizará este sábado 12 de septiembre, desde las 18, en el Monumento Nacional a la Bandera.

La Municipalidad desplegará un operativo especial de tránsito, seguridad y ordenamiento para facilitar el ingreso y la salida del público, además del traslado de las delegaciones deportivas.

Los cortes de tránsito comenzaron a las 12 y se desarrollan de manera progresiva en el área cercana al Monumento. En total, el operativo contempla 21 interrupciones vehiculares.

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Algunos cortes ya comenzaron días atrás, como el correspondiente a la colectora de avenida Belgrano. Además, durante la jornada podrían producirse interrupciones transitorias por el traslado de las delegaciones de los países participantes.

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Cómo llegar al Monumento a la Bandera

El municipio recomienda evitar el uso de vehículos particulares en las inmediaciones del Monumento y priorizar el transporte público o los desplazamientos a pie.

Quienes concurran a la ceremonia deberán tener en cuenta que no podrán llegar caminando por Córdoba ni por Santa Fe, debido a las restricciones previstas para el desfile de los deportistas.

Los accesos peatonales habilitados estarán ubicados por Estévez Boero, avenida Belgrano, Laprida, Rioja y Alem.

El operativo también contempla sectores específicos para estacionamiento. Los vehículos podrán estacionar sobre avenida Belgrano, entre Pellegrini y San Juan, mientras que las motocicletas tendrán un espacio en la misma avenida, pero entre San Juan y Rioja. Además, habrá paradas de taxis en los distintos accesos al sector del evento.

En principio, el operativo no modificará los recorridos de las líneas del Transporte Urbano de Pasajeros que circulan por la zona. Sin embargo, el municipio anticipó posibles demoras cerca del inicio de la ceremonia y anunció un refuerzo de las frecuencias para facilitar tanto la llegada del público como la desconcentración una vez finalizado el espectáculo.

Cómo será la ceremonia inaugural

La ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos contará con la participación de más de 100 artistas de distintas generaciones y estilos. Entre las figuras más importantes aparecen Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín "Rada" Aristarán.

El montaje preparado en el Monumento incluye un escenario de cuatro metros de altura, mapping, grandes pantallas e iluminación especial.

La organización distribuirá los recursos audiovisuales para que el público pueda seguir el espectáculo desde distintos sectores del parque, incluso desde puntos más alejados del escenario.

El operativo también contará con puestos de sanidad, hidratación y seguridad, baños y espacios de atención para acompañar a los asistentes durante la jornada.