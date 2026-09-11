La gran incógnita en el Coloso del Parque: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newell's?

Newell's tuvo una gran chance de empatarle al duro Vélez en el primer cuarto de hora del complemento. Pero no lo pateó el que todos esperaban y se malogró

Las oportunidades son para aprovechar, porque a veces el tren pasa una sola vez. Y la tuvo Newell's en el complemento para igualarle a un rival muy duro como Vélez en el Coloso del Parque . Tuvo un penal a favor, se veía venir un nuevo festejo del jugador indicado. Pero no, apareció otro pateador, se lo atajaron y el Fortín siguió ganando 1 a 0.

El equipo de Kudelka empezó bien el complemento, tuvo chances, le sacaron dos veces cabezazos en la línea y de una de ellas llegó el córner, el penal y la posibilidad del empate.

A los 15' vino el córner desde la izquierda de Guch, después de que Robertone sacara los testazos de Ortega y Cóccaro en la línea, con Marchiori vencido. El remate quedó en el punto del penal, le pegó Giannetti como venía y Simón Escobar la desvió claramente con el brazo izquierdo extendido.

Es más, con eso evitó el gol, porque la pelota dio en el caño izquierdo. El árbitro Nicolás Ramírez dio el penal inmediatamente y el VAR corrobó.

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Quién pateó el penal en Newell's

Por supuesto, todo el mundo en el Parque se relamía con que Matías Cóccaro podría agrandar su aura goleadora en Newell's, pero la pelota la tomó decididamente Santiago Solari y el Zorro no se opuso.

El jugador que tenía su estreno en el Coloso pateó demasiado al medio y Marchiori se la sacó en gran reacción con la pierna derecha extendida. Y Solari al rato salió para que entre Walter Núñez, con Kudelka haciéndole un gesto cariñoso.

Lo cierto es que Cóccaro venía dulce tras el empate en Arroyito, es el goleador leproso y además había pateado el único penal de Newell's en el torneo, el que significó el triunfo sobre Talleres en la fecha inaugural.