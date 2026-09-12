Central: Almirón analiza cambiar el arquero y un referente no concentra para ir a Victoria

Central visitará el domingo a Tigre. La duda principal está bajo los tres palos, entre la continuidad de Ledesma o el ingreso de Axel Werner

Central visitará este domingo, a las 14.45, a Tigre en Victoria, por la novena fecha del Clausura y la duda principal en el equipo está bajo los tres palos. Si bien aún no se conoce el desenlace, lo cierto es que el DT Jorge Almirón analiza entre la continuidad de Jeremías Ledesma o darle la titularidad a Axel Werner. Y además no estará disponible Marco Ruben, el goleador histórico auriazul.

La realidad es que la chance de la variante en el arco se debe a un mera cuestión futbolística. De confirmarse el cambio de arquero sería una apuesta fuerte del DT. Es que Conan no estaría transmitiendo seguridad bajo los tres palos, más allá de que no hubo goles puntuales en cantidad en los que fue el responsable directo.

Pero el equipo se conocerá recién este domingo en la previa del duro partido en Tigre, donde Central necesita imperiosamente volver a ganar luego de cuatro partidos sin poder conseguirlo.

Werner, titular en la última victoria de Central

Justamente en el último encuentro que ganó el Canalla el arquero fue Axel Werner, jugador al que Central volvió a contratar tras su buen paso por Aldosivi. Además se dio la salida de Jorge Broun. Werner fue titular en la victoria frente a Barracas Central de visitante, donde Almirón apostó por un equipo alternativo.

Luego sobrevinieron las derrotas con Corinthians por la Copa Libertadores (que valió la eliminación), y en torneo Clausura el empate con Talleres en Córdoba, la caída con Gimnasia de La Plata en el Gigante y el empate que sufrió sobre la hora con Newell's en Arroyito.

Esta sequía de resultados lo obliga a tener que volver al triunfo para no perder terreno en su zona y en la tabla acumulada, la que además de otorgar un título y clasifica a las próximas copas internacionales.

Mientras que no estará disponible Marco Ruben, que estaría afectado por un cuadro viral que le impidió entrenar con normalidad. Así el goleador histórico del club no forma parte de la delegación que afrontará el partido ante Tigre.