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Choque insólito: fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

El dueño del vehículo dañado denunció al sospechoso por maniobras peligrosas. Jorge M. fue detenido con más de 2 gramos de alcohol por litro de sangre

12 de septiembre 2026 · 13:28hs
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El choque contra el Renault 12 ocurrió en bulevar Seguí al 5300.

Foto: Policía de Santa Fe.

El choque contra el Renault 12 ocurrió en bulevar Seguí al 5300.
El hombre detenido iba en un Peugeot 207 Compact.

Foto: Policía de Santa Fe.

El hombre detenido iba en un Peugeot 207 Compact.

Un hombre de 39 años fue detenido este sábado tras un choque mientras manejaba alcoholizado por la zona sudoeste de Rosario. Otro conductor lo denunció porque se estrelló contra su coche mientras estaba en una panadería, donde advirtió que el primero no estaba en condiciones de manejar.

La Policía de Santa Fe confirmó el secuestro de un Peugeot 207 Compact en bulevar Seguí al 5300, muy cerca de la comisaría 19ª. El siniestro vial sólo provocó daños materiales y no había personas lesionadas, de acuerdo al reporte oficial sobre el operativo.

Las fuerzas de seguridad provinciales dieron aviso a la Dirección General de Tránsito de Rosario para evaluar al sospechoso. Más tarde, la Municipalidad constató que Jorge M. tenía 2,08 gramos de alcohol por litro de sangre.

El choque de un conductor ebrio al amanecer

Los agentes del Comando Radioeléctrico fueron a investigar lo sucedido a las 8.40 de la mañana. En ese momento, un hombre de 40 años advirtió que un automovilista veniá realizando maniobras peligrosas cerca de la seccional 19.

De acuerdo al relato de la víctima, el conductor chocó contra la parte izquierda de su Renault 12. El impacto provocó abolladuras y se desprendió uno de los espejos laterales del vehículo azul.

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El Peugeot 207 también tenía huellas claras de la colisión. El paragolpes trasero se había desprendido casi por completo como consecuencia del impacto en zona oeste rosarina.

Un hombre de 39 años fue detenido el sábado 12 de septiembre tras el choque contra un Renault 12 en bulevar Seguí al 5300. La policía corroboró que estaba alcoholizado mientras manejaba un Peugeot 207 Compact.

Un hombre de 39 años fue detenido el sábado 12 de septiembre tras el choque contra un Renault 12 en bulevar Seguí al 5300. La policía corroboró que estaba alcoholizado mientras manejaba un Peugeot 207 Compact.

Cuando dieron con el propietario del auto rojo, los agentes advirtieron que tenía olor a alcohol en su aliento. Finalmente, el test de los inspectores municipales dio resultado positivo y se lo llevaron esposado a raíz del choque.

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