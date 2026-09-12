El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

La Justicia federal ordenó el arresto domiciliario de la pareja del financista rosarino de 70 años y liberaron a su hija

La nueva investigación penal sobre los negocios de Gustavo Shanahan avanzó este viernes con una audiencia de declaración indagatoria en los Tribunales federales de Rosario. En esta instancia se confirmó que su hijo seguirá detenido luego de los allanamientos del último miércoles por una causa sobre lavado de activos.

Por otra parte, el juez Carlos Vera Barros dispuso la excarcelación de Lucila Shanahan —hija del financista— luego del análisis de la evidencia presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la presentación de la defensa. Además, el magistrado ordenó un régimen de arresto domiciliario para la pareja de su padre .

La resolución se dio a conocer dos días después de los allanamientos solicitados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) . La pesquisa se refiere a la actividad del recluso de 70 años cuando estaba al frente de Terminal Puerto Rosario (TPR) .

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó este miércoles un departamento ubicado en Urquiza al 2000, entre los domicilios apuntados por los investigadores. Después de este despliegue, los dos hijos del principal sospechoso quedaron bajo arresto junto a su pareja. Mientras tanto, Shanahan permanece alojado en la cárcel bonaerense de Marcos Paz , condenado a 7 años de prisión por narcotráfico.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el extitular de TPR intervino en la venta irregular de acciones de la concesionaria para favorecer el blanqueo de dinero del empresario catalán Jordi Pujol i Ferrusola, denunciado por el cobro de sobornos en Europa. Ambos renunciaron al directorio de la entidad en 2012 y este último tiene un pedido de captura internacional dictado en simultáneo con el operativo realizado días atrás.

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La situación procesal de la hija de Shanahan se modificó rápidamente a partir de la audiencia de este viernes. El juez federal Vera Barros dispuso su liberación a cambio del pago de una caución en el marco del proceso penal.

En el caso de la pareja del financista, el magistrado aceptó la solicitud para implementar una medida alternativa a la prisión preventiva efectiva. La mujer de 70 años cumplirá arresto domiciliario por cuestiones de salud mientras se desarrolla la investigación. Distinta es la situación de su hijo Esteban Shanahan, que continuará tras las rejas.