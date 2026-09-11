La Capital | Política | Florentino Malaponte

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario

Será vocal de la Sala A de la Cámara de Apelaciones. Al acto asistieron el titular de la Corte Suprema nacional, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

11 de septiembre 2026 · 15:28hs
Google Seguir a La Capital en Google
Florentino Malaponte durante su paso por la comisión de Acuerdos del Senado.

Foto: Senado de la Nación

Florentino Malaponte durante su paso por la comisión de Acuerdos del Senado.

Florentino Malaponte asumió este viernes como vocal de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en el marco de una ceremonia que contó con la presencia del titular de la Corte Suprema nacional, Horacio Rosatti, y del ministro de Justicia del gobierno libertario, Juan Bautista Mahiques, entre otras autoridades.

Malaponte aseguró tener “mucha expectativa” y “compromiso total” respecto del nuevo rol que le toca desempeñar. En ese sentido, enfatizó su objetivo como flamante integrante de la Cámara de Apelaciones: “Acercarnos a la gente”.

Respecto de su experiencia previa en la Justicia provincial, el magistrado recordó que cuenta con “muchos años trabajando en ese sistema”, en alusión al esquema acusatorio.

Acerca de la situación de la Justicia federal de Rosario, surcada por cuestionamientos en los últimos años, Malaponte enfatizó que se sumará con “un compromiso absoluto de trabajo, honestidad y estudio”.

Rosatti y Mahiques

A su turno, Rosatti también destacó el trabajo del Ministerio de Justicia nacional en la cobertura de cargos: “Nos sorprendió el envío de tantos pliegos y estamos todas las semanas recorriendo distintas jurisdicciones para que asuman nuevos magistrados”.

De todos modos, el titular del máximo tribunal se refirió a los problemas que persisten en el Poder Judicial. “Hay mucho que corregir, mucho que limpiar todavía, y lo seguiremos haciendo. Ese es nuestro compromiso”, enfatizó.

“Ahora también sabemos que hay muchísimo acompañamiento institucional, lo cual nos permite redoblar los esfuerzos”, continuó Rosatti, quien destacó: “En ese marco se inscribe la asunción al cargo de Malaponte”.

Por su parte, Mahiques fue contundente sobre los cuestionamientos a magistrados federales. “A los que no honran el cargo, hay que separarlos”, subrayó el ministro. Y, al evaluar las acciones destinadas a mejorar el servicio de justicia, señaló: “Falta, pero vamos bien”.

>>Leer más: Rosario suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado

A fines de agosto pasado, el Senado de la Nación aprobó la designación de Malaponte, quien figuraba en una lista de 67 pliegos convalidados a partir de una votación unánime, salvo por uno de los funcionarios propuestos para la ciudad de Buenos Aires.

La Cámara alta habilitó el nombramiento del también exfiscal de la unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). De ese modo, el cambio de fuero obtuvo luz verde para cubrir una vacante en la Sala A de la Cámara de Apelaciones, entre otras modificaciones en el organigrama judicial argentino.

Noticias relacionadas
estados unidos autorizo la venta a argentina de helicopteros black hawk

Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk

Felipe Michlig, titular del Senado de Santa Fe, fue presidente de la Convención Constituyente de 2025.

Santa Fe: la ley de coparticipación se discutirá después de las elecciones

Una semana atrás, Javier Milei anunció sanciones para empresas que operen en Malvinas y la construcción de una base en Tierra del Fuego.

En plena tensión por las Islas Malvinas, Milei suspendió su viaje a Londres

El miércoles 10 de septiembre de 2025 se votó el texto definitivo de la nueva Constitución de Santa Fe.

A un año de la reforma constitucional: las leyes aprobadas y las pendientes

Ver comentarios

Las más leídas

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Lo último

Roldán: El compostaje vecinal ya permite proyectar grandes ahorros

Roldán: El compostaje vecinal ya permite proyectar grandes ahorros

En vivo: Newells busca extender la buena racha ante Vélez en el Coloso

En vivo: Newell's busca extender la buena racha ante Vélez en el Coloso

Newells: Kudelka mete un sólo cambio para recibir a Vélez en el Coloso

Newell's: Kudelka mete un sólo cambio para recibir a Vélez en el Coloso

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Vecinos que viven cerca del río, en el centro y barrio Martin, se sobresaltaron con la intensa señal sonora que provenía de un barco. Qué pasó

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Por Ariel Etcheverry
En vivo: Newells busca extender la buena racha ante Vélez en el Coloso
Ovación

En vivo: Newell's busca extender la buena racha ante Vélez en el Coloso

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

La Escultura de los deseos, obra itinerante de Marta Minujín, llegó al Castagnino
La Ciudad

La Escultura de los deseos, obra itinerante de Marta Minujín, llegó al Castagnino

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja
La Ciudad

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario
Política

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo

Ovación
Newells: Kudelka mete un sólo cambio para recibir a Vélez en el Coloso
Ovación

Newell's: Kudelka mete un sólo cambio para recibir a Vélez en el Coloso

Newells: Kudelka mete un sólo cambio para recibir a Vélez en el Coloso

Newell's: Kudelka mete un sólo cambio para recibir a Vélez en el Coloso

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Policiales
Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
La Expo Carreras de la UNR convocó a más de 40 mil estudiantes
La Ciudad

La Expo Carreras de la UNR convocó a más de 40 mil estudiantes

La Escultura de los deseos, obra itinerante de Marta Minujín, llegó al Castagnino

La Escultura de los deseos, obra itinerante de Marta Minujín, llegó al Castagnino

Los Juegos Suramericanos tendrían un impacto económico de $137 mil millones en Rosario

Los Juegos Suramericanos tendrían un impacto económico de $137 mil millones en Rosario

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

El tiempo en Rosario: viernes todavía templado pero con chances de chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes todavía templado pero con chances de chaparrones

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez

Volcó un auto en Fighiera y su conductor resultó herido
La región

Volcó un auto en Fighiera y su conductor resultó herido

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes
La Región

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes

Emprender en el pueblo: herramientas para el arraigo rural
Agro

Emprender en el pueblo: herramientas para el arraigo rural

Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue
La Ciudad

Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión
La Ciudad

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Por Hernán Cabrera
Ovación

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Llegaron a la Villa Olímpica los primeros atletas para los Juegos Suramericanos
Juegos Suramericanos

Llegaron a la Villa Olímpica los primeros atletas para los Juegos Suramericanos

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre
Economía

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre

La inflación de agosto fue del 1,7 por ciento, el valor más bajo en 14 meses
Economía

La inflación de agosto fue del 1,7 por ciento, el valor más bajo en 14 meses

Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk
Política

Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga
Policiales

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga

Intendentes piden una silla en la mesa de definiciones del peronismo santafesino
Politica

Intendentes piden una silla en la mesa de definiciones del peronismo santafesino

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión
Policiales

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo
Información General

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo

No lidera una organización criminal, dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho
Policiales

"No lidera una organización criminal", dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total
La Ciudad

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 
La Ciudad

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 

Cómo trabaja Santa Fe para mejorar el resultado de las pruebas Pisa
La Ciudad

Cómo trabaja Santa Fe para mejorar el resultado de las pruebas Pisa