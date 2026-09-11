Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario

Será vocal de la Sala A de la Cámara de Apelaciones. Al acto asistieron el titular de la Corte Suprema nacional, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

Florentino Malaponte asumió este viernes como vocal de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario , en el marco de una ceremonia que contó con la presencia del titular de la Corte Suprema nacional, Horacio Rosatti , y del ministro de Justicia del gobierno libertario, Juan Bautista Mahiques , entre otras autoridades.

Malaponte aseguró tener “mucha expectativa” y “compromiso total” respecto del nuevo rol que le toca desempeñar. En ese sentido, enfatizó su objetivo como flamante integrante de la Cámara de Apelaciones: “Acercarnos a la gente” .

Respecto de su experiencia previa en la Justicia provincial, el magistrado recordó que cuenta con “muchos años trabajando en ese sistema” , en alusión al esquema acusatorio.

Acerca de la situación de la Justicia federal de Rosario, surcada por cuestionamientos en los últimos años, Malaponte enfatizó que se sumará con “un compromiso absoluto de trabajo, honestidad y estudio” .

Rosatti y Mahiques

A su turno, Rosatti también destacó el trabajo del Ministerio de Justicia nacional en la cobertura de cargos: “Nos sorprendió el envío de tantos pliegos y estamos todas las semanas recorriendo distintas jurisdicciones para que asuman nuevos magistrados”.

De todos modos, el titular del máximo tribunal se refirió a los problemas que persisten en el Poder Judicial. “Hay mucho que corregir, mucho que limpiar todavía, y lo seguiremos haciendo. Ese es nuestro compromiso”, enfatizó.

“Ahora también sabemos que hay muchísimo acompañamiento institucional, lo cual nos permite redoblar los esfuerzos”, continuó Rosatti, quien destacó: “En ese marco se inscribe la asunción al cargo de Malaponte”.

Por su parte, Mahiques fue contundente sobre los cuestionamientos a magistrados federales. “A los que no honran el cargo, hay que separarlos”, subrayó el ministro. Y, al evaluar las acciones destinadas a mejorar el servicio de justicia, señaló: “Falta, pero vamos bien”.

>>Leer más: Rosario suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado

A fines de agosto pasado, el Senado de la Nación aprobó la designación de Malaponte, quien figuraba en una lista de 67 pliegos convalidados a partir de una votación unánime, salvo por uno de los funcionarios propuestos para la ciudad de Buenos Aires.

La Cámara alta habilitó el nombramiento del también exfiscal de la unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). De ese modo, el cambio de fuero obtuvo luz verde para cubrir una vacante en la Sala A de la Cámara de Apelaciones, entre otras modificaciones en el organigrama judicial argentino.