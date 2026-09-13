Inteligencia artificial en mamografías: el avance que busca detectar el cáncer antes

La empresa de servicios de salud incorpora Transpara Breast AI, un software que funciona como respaldo para la lectura de mamografías que realizan los especialistas en diagnóstico por imágenes y que brinda una capa extra de seguridad para la detección temprana de lesiones.

El cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente entre las mujeres en Argentina y constituye una de las principales causas de muerte por cáncer en el país. Según estimaciones del Instituto Nacional del Cáncer (INC), se diagnostican alrededor de 22.000 casos nuevos por año, lo que representa un tercio de los tumores femeninos, con aproximadamente 6.000 muertes anuales. Mientras la detección temprana presenta una tasa de supervivencia del 90 %, los casos avanzados ven esta cifra reducirse drásticamente al 28 %. En ese escenario, cada herramienta que permita identificar una lesión antes marca una diferencia concreta en la vida de las pacientes. Es en ese marco que Grupo Gamma anunció la incorporación de tecnología de inteligencia artificial a su proceso de diagnóstico mamario.

Grupo Gamma anunció la incorporación de Transpara Breast AI, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por ScreenPoint Medical, a su servicio de diagnóstico por imágenes para la mujer. La tecnología funciona como un segundo control que analiza cada mamografía en paralelo a la lectura del médico especialista en diagnóstico por imágenes o mastólogo, sin intervenir en su criterio ni en su rol como profesional a cargo del diagnóstico final. En este caso, lo que la tecnología viene a aportar es clave: un control adicional, sistemático, que se suma al proceso ya existente para reforzar la seguridad del paciente y la detección precoz de cualquier lesión.

Este software está especialmente entrenado para reforzar la lectura en mamas densas (un tejido en el que, estadísticamente, es más difícil identificar una lesión a simple vista) y para señalar aquellos hallazgos que pueden aparecer entre un control y el siguiente, que suelen ser los más difíciles de anticipar con una lectura convencional. Investigaciones recientes sugieren que Transpara puede haber facilitado la detección temprana del 38 % de los cánceres de intervalo, especialmente aquellos omitidos o subestimados por los radiólogos. El control se aplica sobre el 100 % de los estudios (2D y 3D) y no solo sobre los casos que generan dudas, sumando una revisión extra a cada mamografía que se realiza en Grupo Gamma.

La evidencia científica detrás de la tecnología

La tecnología incorporada por Grupo Gamma cuenta con más de 55 estudios clínicos publicados, certificaciones internacionales y es utilizada en más de 40 países. Es, además, la primera solución de inteligencia artificial para diagnóstico de cáncer de mama evaluada en un ensayo clínico aleatorizado a gran escala. El estudio MASAI, que incluyó a más de 105.000 mujeres, es un ensayo pionero que exploró si el uso de inteligencia artificial podría beneficiar el tamizaje mamográfico reduciendo la carga de lectura y el número de cánceres de intervalo. Sus resultados son contundentes: publicado en The Lancet Digital Health, el ensayo MASAI demostró que el flujo de trabajo asistido por Transpara aumentó la detección de cáncer en un 29 % y resultó en una reducción del 44 % en la carga de lectura para los radiólogos.

Los resultados finales del estudio, también publicados en The Lancet, aportaron otro dato de peso: el uso de Transpara Detection contribuyó a una reducción del 12 % en la tasa de cánceres de intervalo, con un 27 % menos de tumores agresivos (subtipo no luminal A). El sistema permitió además una mayor detección de cánceres invasivos pequeños, con ganglios negativos, y de cánceres in situ de alto grado, lo cual es crucial para la intervención y el tratamiento tempranos. Esa base de evidencia es, precisamente, la que sostiene la decisión de Grupo Gamma: incorporar solo tecnología validada por los estándares más exigentes de la investigación médica.

Compromiso con la calidad de atención

Con esta incorporación, Grupo Gamma reafirma su compromiso de acompañar a sus pacientes con los más altos estándares de calidad, sumando tecnología de punta que se agrega al circuito específico para el cuidado de la salud de la mujer, que se completa con las ecografías y las densitometrías. La integración de la inteligencia artificial no reemplaza al profesional sino que lo potencia: Transpara provee a los radiólogos de un "segundo par de ojos" para ayudar a detectar cánceres de manera más temprana y reducir las tasas de rellamado.

Según la Sociedad Argentina de Mastología, se calcula que 1 de cada 8 mujeres que hayan alcanzado los 80 años habrá desarrollado cáncer de mama en algún momento de su vida. La consulta anual con el mastólogo y la mamografía anual a partir de los 40 años es la mejor manera de llegar a tiempo al diagnóstico y evitar el avance de la enfermedad. En ese contexto, la incorporación de herramientas como Transpara Breast AI representa un paso concreto hacia diagnósticos más seguros para cada mujer que realiza sus controles en Grupo Gamma. Este recurso, adicional al servicio del criterio médico, refuerza la seguridad del proceso diagnóstico, siempre bajo la misma premisa: la última palabra es, y seguirá siendo, del especialista.