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El tiempo en Rosario: domingo con mucho frío y un último pulso invernal antes de la primavera

La temperatura se acercará 0º y el cielo estará mayormente cubierto durante toda la jornada. Con el correr de los días, los termómetros volverán a subir

12 de septiembre 2026 · 20:08hs
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Rosario vivirá un domingo muy frío y el tiempo experimentará el último pulso invernal.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Rosario vivirá un domingo muy frío y el tiempo experimentará el último pulso invernal.

A pocos días de retirarse, el invierno dejará huella este domingo porque las temperaturas serán bajas y el frío se sentirá con fuerza. El tiempo tendrá temperaturas cercanas a 0º y cielo mayormente nublado antes de la llegada de la primavera, que mostrará sus primeras pinceladas los próximos días con un repunte en los termómetros.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo con cielo mayormente nublado durante todo el día. El pulso frío que ingresó este sábado a la zona de Rosario se mantendrá y dejará temperaturas muy bajas: la máxima no pasará de los 12º y la mínima bajará hasta los 3º.

Esas condiciones comenzarán a revertirse desde el lunes, cuando las temperaturas suban (la máxima llegará a los 16º, aunque el cielo seguirá mayormente nublado) y dejen terreno propicio para que esa tendencia se replique en las jornadas venideras.

Así, para el martes, el SMN anticipa que la temperatura máxima llegará a 19º y que desde el miércoles, los registros máximos superen los 20º todos los días, hasta llegar a los 25º el viernes.

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