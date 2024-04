Con talento rosarino en su staff, El Circo Servian prepara su regreso a la ciudad

La novedad extra que ofrece la compañía de la familia Servian es la incorporación de tres artistas rosarinas al elenco estable del circo. Se trata de jóvenes que fueron seleccionadas durante un casting que se realizó el sábado pasado". La convocatoria para la prueba fue un éxito. Participaron cerca de 150 postulantes de diferentes disciplinas, que llegaron no solo de Rosario sino también de localidades vecinas e incluso desde el norte de la provincia de Buenos Aires.

Lugones no oculta la grata sorpresa que tuvieron los coreógrafos y asistente del staff del circo al encontrarse con artistas locales tan bien preparados y listos para sumarlos a la troupe. En ese sentido, menciona a las afortunadas que se subirán a las tablas de Servian desde la misma noche del debut rosarino: Candela Barroso (acróbata de piso) y Abril Vázquez y Catalina Iglesias (bailarinas). Entre la últimas, la primera es egresada del Teatro San Martín y la segunda "es una verdadera revelación con apenas 18 años de edad", define el mánager.

Servian Circo 3.jpg El Globo de la Muerte, una de las atracciones que ofrece Servian.

El circo Servian lleva más de 30 años de actividad en Argentina “y en el mundo”, dice Lugones. Pero la historia en el rubro de las actuaciones callejeras bajo una carpa, creando ilusiones en chicos y grandes, comenzó a escribirse mucho tiempo antes. Lo que hoy es un gigante de lona y que mueve una estructura técnica impresionante, primero fue el emprendimiento de una familia que llegó desde algún lugar no precisado de la ex Yugoslavia. Lugones dice que no hay datos exactos del lugar desde donde partieron los Servian hacia esta parte del mundo.

Los pioneros fueron los bisabuelos de los actuales dueños y directores del circo. Lo único concreto es que esos inmigrantes “llegaron en modo saltimbanquis”, viajando desde ese lugar de Europa del este, para transmitir la cultura del circo en Argentina, rememora Martín. Primero, brindaron funciones callejeras con los escasos recursos que tenían a su alcance, para luego ir creciendo de a poco con la incorporación otros elementos del circo y también con la contratación de otros artistas. Así podría resumirse el nacimiento del espectáculo que Rosario podrá ver dentro de poco.

Servian Circo 4.jpg

Ya transformado en un circo hecho y derecho, con todas las luces, Servian pasó a representar los tradicionales shows con animales que solían verse en aquella época lejana. Lugones recuerda que “en un momento llegó a tener muchísimos animales, era casi un zoológico sobre ruedas. Pero los tiempos cambiaron, también hubo un cambio de paradigma de shows y se dictó una ley que prohibió el uso de animales en los circos. La compañía supo encontrar la vuelta en eso de cautivar al público con más arte y se enfocó en producciones basadas en los actos circenses combinados con representaciones teatrales y coreográficas, "siguiendo la línea de Cirque Du Soleil, que es la empresa más emblemática del rubro circense”.

Lugones agrega que de esa manera Servian llegó a la sexta generación circense. "Los dueños viven en el circo y llevan adelante a esta empresa, que es más que eso, es una familia. Somos más de 110 personas que vivimos en el circo y que nos vamos mudando de ciudades cada dos meses aproximadamente. Si bien esa condición puede parecer algo difícil de sobrellevar, con los años fuimos creando mecanismos cada vez más aceitados, especialmente en la logística para seguir adelante; estamos acostumbrados. Además de nosotros, en cada lugar contratamos a trabajadores locales para acondicionar el predio y levantar la enorme carpa que tenemos”, sostiene.

Servian Circo 5.jpg

Y concluye: “Lo más lindo que tiene vivir en el circo, más allá de las mudanzas, es conocer nuevos públicos. Eso también forma parte de los climas de trabajo. Además, se forman o agrandan familias en el circo. Para nosotros Rosario es una buena plaza de espectadores, pero también nos trae gratos recuerdos. La última vez que estuvimos acá nació Matteo, el hijo de uno de los dueños, que tiene domicilio en Rosario en el documento”.