Lali Espósito protagoniza una nueva película: el tráiler oficial de "Glaxo"

La actriz y cantante dio a conocer las primeras imágenes de la película dirigida por Benjamín Naishtat. Se trata de una historia de traición en Chivilcoy

Lali Espósito atraviesa un gran momento tanto en lo personal como en lo profesional. Recién terminada su despedida de soltera y a pocos meses de casarse con Pedro Rosemblat, la cantante también disfruta de una etapa de crecimiento en su carrera ya que acaba de anunciar el estreno de su nueva película, “Glaxo” .

Además de continuar con sus shows de “No vayas a atender cuando el demonio llama”, Lali sorprendió a sus seguidores al compartir las primeras imágenes de la producción cinematográfica que protagoniza.

Cabe recordar que, además de su exitosa carrera como cantante, Lali Espósito cuenta con una extensa trayectoria como actriz. Uno de sus últimos proyectos fue en la película “Verano Trippin”. También protagonizó la serie dramática “El fin del amor” y formó parte de “Sky Rojo”, la producción española de Netflix, donde interpretó a Wendy.

Ahora, la artista vuelve a apostar por la actuación y protagoniza Glaxo, una producción dirigida por Benjamín Naishtat, reconocido por películas como “Rojo” y “Puan”.

El posteo de Lali Espósito

A través de sus redes sociales, la actriz dio a conocer el tráiler de Glaxo, la película que la tiene como una de sus protagonistas.

En la descripción de la publicación, Lali detalló: “Una película de Benjamín Naishtat, basada en la novela homónima de Hernán Robinson”.

Además, la artista adelantó algunos detalles sobre el estreno oficial de la producción, que tendrá su presentación en el Festival Internacional de Cine de Toronto y luego formará parte de la competencia oficial del Festival de San Sebastián.

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De qué se trata la nueva película de Lali

“Esta es la historia de una traición”, adelanta el tráiler oficial de Glaxo, que invita a adentrarse en una historia de drama y suspenso ambientada en 1957, en Chivilcoy.

La llegada al pueblo de un expolicía con un oscuro pasado, acompañado por su esposa, pone en jaque la relación de cuatro amigos que se conocen desde la infancia. Una mentira marcará para siempre sus vidas y dejará consecuencias que se extenderán a lo largo de varias décadas.

Años después, ese pasado que parecía enterrado vuelve a salir a la luz y obliga a los protagonistas a enfrentarse con secretos y con una inminente venganza.

Junto a Lali Espósito, Glaxo cuenta con un elenco conformado por Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Manu Fanego, Alan Sabbagh y Esteban Bigliardi.