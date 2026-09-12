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Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

El siniestro no provocó lesiones, pero requirió un largo operativo para controlar la situación en el taller del Comando Radioeléctrico de Rosario

12 de septiembre 2026 · 09:09hs
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El incendio causó daños importantes en el predio de Tarragona y Aymará.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

El incendio causó daños importantes en el predio de Tarragona y Aymará.

Los Bomberos Zapadores de Rosario confirmaron este sábado un incendio que destrozó varios patrulleros de la Policía de Santa Fe. Según fuentes oficiales, sólo se registraron daños materiales de vehículos en desuso y no trascendieron indicios con respecto a la probable causa del incidente.

El equipo de las fuerzas de seguridad provinciales hizo un operativo de más de una hora y media para apagar las llamas en Tarragona y Aymará. Además de los coches oficiales destruidos, otros resultaron afectados de manera parcial adentro del predio.

El primer reporte sobre el procedimiento señala que el siniestro se desató dentro del taller del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II. Una vez que el peligro quedó neutralizado, las autoridades comprobaron que no había personas lesionadas dentro de las instalaciones.

¿Qué se sabe del incendio de patrulleros en Rosario?

Los bomberos fueron a apagar el incendio a las 2.40 de la mañana. Cuando llegaron a la entrada en Fisherton, tuvieron que cortar el candado de un portón para ingresar desde la calle.

El grupo a cargo de la intervención comprobó que había varios vehículos de la fuerza en llamas. Todos estaban estacionados frente a un paredón, con la parte delantera orientada hacia el sur.

A la mañana siguiente, fuentes oficiales precisaron que los vehículos afectados no estaban en servicio. Se trata de seis Ford Focus que iban a ser compactados a fin de mes.

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En total, el fuego destruyó totalmente cuatro coches en el predio del Comando Radioeléctrico. Además, otras dos unidades sufrieron daños parciales en las ópticas, las cubiertas y la pintura de la carrocería.

Los Bomberos Voluntarios también acudieron a colaborar con los zapadores para neutralizar el peligro mientras agentes policiales vigilaban la zona del taller. El procedimiento concluyó alrededor de las 4.30 de la mañana, casi dos horas después del primer aviso.

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