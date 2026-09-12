Un jugador de Vélez terminó internado en terapia intensiva tras el empate con Newell's

Emanuel Mammana fue trasladado al Sanatorio de la Mujer después del fuerte golpe que le dio su compañero Tomás Marchiori

El intenso partido de Newell's y Vélez concluyó este viernes con una mala noticia para los visitantes. Emanuel Mammana quedó internado en terapia intensiva en un sanatorio privado de Rosario debido a las graves lesiones que sufrió durante el encuentro de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

El club porteño confirmó que el jugador fue operado después del cotejo en el estadio Marcelo Bielsa para resolver distintos problemas de salud. El primer parte oficial indica que se encontraba estable luego de la cirugía y lo derivaron al sector de alta complejidad como medida de precaución.

El futbolista de 30 años pidió el cambio en el primer cuarto de hora del segundo tiempo, cuando el arquero del Fortín, Tomás Marchiori, lo golpeó en el área propia . Ni bien cayó al piso, sintió un dolor fortísimo y solicitó asistencia médica, de modo que lo retiraron de la cancha antes del final del cotejo.

El marcador central fue internado este viernes en el Sanatorio de la Mujer , cerca del Coloso del parque de la Independencia. Vélez confirmó que Mammana sufrió un traumatismo de hemitórax derecho y la fractura de múltiples costillas .

PARTE MÉDICO



Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax.



Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural.



Emmanuel está estable, en… pic.twitter.com/3Jq7XfXilY — Vélez Sarsfield (@Velez) September 12, 2026

Como consecuencia del golpe, el exzaguero de River también fue atendido por un neumotórax. Este problema se produce cuando ingresa aire entre los huesos y el pulmón, algo que genera un dolor agudo y dificultades para respirar.

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Voceros de la institución de Liniers precisaron que la primera intervención quirúrgica requirió la colocación de tubo de avenamiento pleural. Este conducto flexible y hueco se coloca adentro de la caja torácica para drenar líquidos o aire acumulado entre la pared del tórax y la pleura.

Si bien el diagnóstico es complejo, el equipo médico de Vélez espera que el jugador tenga una "evolución clínica satisfactoria". Asimismo, no descartan una segunda operación para tratar las fracturas costales en caso de que sea necesario.

¿Cómo se lesionó Emanuel Mammana?

En el inicio del segundo tiempo, Marchiori salió a cortar un centro frontal en el área cercana a la tribuna Lionel Messi, del lado norte de la cancha. El arquero saltó cerca del punto del penal para rechazar la pelota con un puñetazo y al mismo tiempo le dio un rodillazo en la espalda a Mammana.

El defensor visitante se desplomó cerca de Santiago Solari mientras el balón estaba en juego. A pesar del dolor, pudo sentarse y levantar el brazo en busca de ayuda médica urgente.

El director técnico Guillermo Barros Schelotto dispuso un cambio inmediato ante la lesión del marcador central. De esta manera, Lisandro Magallán ingresó en el minuto 14 del segundo tiempo para completar la última línea del Fortín.

Tras el empate agónico de la Lepra con el gol de Alan Soñora, Mammana permanecía internado en el sanatorio del barrio Lourdes con un pronóstico alentador. Sin embargo, no pudo viajar de regreso a Buenos Aires con el resto de sus compañeros.