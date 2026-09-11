Sarmiento: la historia del hombre detrás del prócer En el Día del Maestro, Infobae estrenó un corto protagonizado por Juan Leyrado y Carla Peterson que cuenta la historia del gran docente, político y escritor argentino 11 de septiembre 2026 · 15:42hs

El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro por el fallecimiento de Faustino Sarmiento

Domingo Faustino Sarmiento es uno de los próceres más recordados por la historia argentina y su legado en la educación aún sigue vigente. Nacido en San Juan en 1811, a meses de la Revolución de Mayo, Sarmiento fue un político, escritor y destacado docente que llegó a la presidencia entre 1868 y 1974. El 11 de septiembre de 1888, en Asunción, falleció a los 77 años acompañado por su hija Ana Faustina. "Fue el cerebro más poderoso que haya producido la América", dicen que comentó Carlos Pellegrini ante su tumba.

Sarmiento significa educación universal e igualitaria, por eso desde 1945 cada 11 se septiembre se conmemora el Día del Maestro en el país, en honor al padre de la educación argentina. En este marco, Infobae estrenó hoy un corto titulado "Sarmiento, el maestro", que está protagonizado Juan Leyrado y Carla Peterson.

Un corto dedicado a Sarmiento "Sarmiento, el maestro", es el tercer corto que presenta Infobae y la segunda vez que Leyrado interpreta a Sarmiento en estas producciones (ya lo había hecho cuando relataron el encuentro entre el sanjuanino y San Martín). Ahora se le suma Peterson, que se pone en la piel de Ana Faustina, la hija mayor del docente.

Sarmiento se encuentra ya retirado en Asunción mientras observa a un grupo de jornaleros, allí ingresa Ana Faustina y comienza una conversación que derivará en el repaso de la vida del prócer, que fue pegando saltos entre el objetivo de enseñar y la obsesión para que los argentinos aprendan a leer. También expone que Sarmiento fue el primero que realizó un censo nacional, solo para realizar una pregunta: "¿Sabe leer o escribir?". El resultado fue contundente: "De 100 argentinos, 77 no sabían leer ni escribir". Y allí, Leyrado -o Sarmiento- comienza su discurso: ¿Cómo se hace grande a un país? Pensando. Junté a los ministros y les dije 'escuelas, escuelas, escuelas". Y el balance final fue aún más significativo: en su presidencia triplicó la cantidad de niños en establecimientos educativos.