Turismo Carretera: primera pole del RUS Med Team de Rosario con Josito Di Palma

La Copa de Oro comenzó San Luis y Josito Di Palma se despachó bajo el agua con el uno para el team de Mauro Medina, que en San Juan celebró su primer triunfo

Los autos del RUS Med Team tiran juntos bajo la lluvia de San Luis. Pole de Josito Di Palma en el Turismo Carretera.

El RUS Med Team que conduce Mauro Medina sigue dando qué hablar en el Turismo Carretera y logró su primera pole position. El equipo rosarino lo logró con Josito Di Palma , para abrir de la mejor manera la Copa de Oro en el Rosendo Hernández de San Luis. Este domingo serás las series y la final.

Una fuerte lluvia con nevada retrasó toda la actividad en San Luis, por lo que se hizo en condiciones climatológicas desfavorables. Ahí apareció la muñeca del piloto para llevar a Josito a su 6ª pole en el TC, la que no lograba desde hace 9 años. Y fue la primera del RUS Med Team en la máxima categoría, ganándole a Julián Santero y Mariano Werner (el mejor de los 13 integrantes de la Copa de Oro), que comandarán las otras baterías.

La clasificación casi se suspende porque hasta los radiadores se congelaron, pero los pilotos terciaron en la discusión y se realizó. Por supuesto, que el clima fue beneficiando a uno más que a otros, pero la pole de Josito fue incuestionable. Así, el RUS Med Team siguió de celebración, ya que en el Villicum celebró el primer triunfo en el TC con el local Tobías Martínez.

Los otros integrantes del RUS Med Team quedaron: Juan Bautista De Benedictis 20º y a Tobías Martínez le quitaron los tiempos.

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Los otros tiempos en San Luis

El ganador de la etapa regular, Jonatan Castellano, que aún debe la victoria con la Dodge del Galarza Racing de acebal difícilmente la consiga en San Luis, ya que clasificó 38º a más de 5 segundos. Su compañero Marcos Dianda clasificó 22º.

En tanto, fue muy buena la clasificación del parejense Facundo Ardusso, que quedó 7º y largará justo detrás de Josito en la fila india, con Nicolás Bonelli unos pasos adelante. Germán Todino y el último ganador, en Paraná, Juan Martín Trucco estarán en la primera fila de las otras dos series.

Otto Fritzler fue el mejor Mercedes del equipo atendido por el Maquin Parts de Venado Tuerto, Diego Azar quedó 14º y José Manuel Urcera 17º. Y el piloto de Villa MInetti, Ignacio Faín, quedó 34º.