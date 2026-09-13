Los diez edificios que proyectan cambiar el área central de Rosario

Desde 2025, en el microcentro se autorizó la construcción de unos 50 mil metros cuadrados. ¿Cuáles son los desarrollos que vienen?

Durante los años 90, el local de Bowling 10 fue uno de los puntos de encuentro de la juventud rosarina : dos plantas, pistas con pisos de madera, juegos electrónicos y una actividad que parecía no tener fecha de vencimiento. Pero en 2019, los cambios en las formas de entretenimiento terminaron por dejar fuera de juego al tradicional local de Córdoba casi Maipú. El espacio quedó vacío y, aunque durante un tiempo funcionó allí una sala de entretenimiento infantil, nunca volvió a recuperar la popularidad de aquellos años. Ahora, el lugar se prepara para una nueva transformación: el frente del local esta cubierto de un vallado de obra color verde que anuncia la construcción de un moderno edificio de oficinas . Una apuesta a sumar movimiento a esa zona del centro de Rosario.

No es el único desarrollo inmobiliario que tiene como escenario el área central de la ciudad. En la zona comprendida entre Mendoza, Moreno y el río, hay otros diez proyectos que se están iniciando o cercanos a obtener sus permisos de construcción en el municipio . Son iniciativas que sumarán metros cuadrados de vivienda y de locales comerciales poniendo en valor el área central de la ciudad.

Tal como publicó La Capital hace algunas semanas, en los últimos tres años, el centro rosarino volvió a estar en la mira de los desarrolladores inmobiliarios. En los primeros siete meses de 2026, sólo en el sector comprendido entre Paraguay, Rioja y el río el municipio autorizó 17 permisos de edificación, que representan 24.184 metros cuadrados. Mientras que durante todo el año pasado, en las oficinas municipales se tramitaron 23 permisos por 25 mil metros cuadrados. Sumados, serían unos 50 mil metros cuadrados, en los últimos 19 meses.

Las cifras muestran un claro cambio de tendencia respecto de los años más recientes . El peor año en materia de construcción en el microcentro fue 2023, cuando se otorgaron apenas 15 permisos por 7.825 metros cuadrados. A partir de entonces, comenzó el despegue: en 2024 fueron 17 permisos y 20.491 metros cuadrados; en 2025, 23 permisos y 25.559 metros cuadrados; y en los primeros siete meses de 2026 ya se contabilizan 17 permisos y 24.184 metros cuadrados.

Una trasformación trascendental

¿Qué cosas cambiaron para que el centro de Rosario vuelva a ser un lugar atractivo para la inversión inmobiliaria? Para el subsecretario de Planeamiento del municipio, Pablo Florio, intervienen varios factores. "Las transformaciones urbanas son un fenómeno dinámico, donde son varios los factores que intervienen. Por un lado, el área central volvió a apreciarse como un lugar seguro, donde se puede caminar, y también tiene una oferta comercial y gastronómica que está empezando a mejorar. Por otro lado, el fenómeno de la migración por autopista hacia el oeste que (en los últimos 25 años hizo que muchos rosarinos eligieran viven en localidades vecinas como Funes o Roldán) convirtió los traslados en un problema, ya que hay que hacer a diario largos viajes para acceder a los lugares de trabajo o enseñanza", explica.

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Esos fenómenos llevaron a revalorizar el área central rosarina, "donde la gente tiene todo a mano", señala Florio y advierte que a esto se suman políticas públicas que "actúan como incentivos concretos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, como el cambio de normativas, modificaciones en el otorgamiento de permisos de construcción o el mejoramiento de los espacios públicos como la ribera central, extendida entre los parques a la Bandera y de España, las plazas 25 de Mayo y Pringles o el entorno del Cultural Fontanarrosa".

El secretario de Planeamiento advierte que las nuevas construcciones traerán una trasformación interesante para el centro de la ciudad. "Actualmente en el ordenamiento de las ciudades se busca evitar que las zonas tengan un solo uso. Lo interesante es que las personas que habitan en una ciudad tengan la posibilidad real de vivir y trabajar en un mismo lugar, lo que evita hacer grandes desplazamientos para hacer su vida", destaca.

Los proyectos que arrancan

La construcción de Córdoba al 800, donde funcionó Bowling 10, es uno de los diez proyectos inmobiliarios que se proyectan en al área central. Con el nombre de Nuri Buró, la constructora Fundar prevé levantar un edificio de 39 metros de altura (unos 10 pisos) y 3.400 metros cuadrados de superficie. El edificio ya cuenta con permiso de edificación en el municipio. La propuesta se promociona como un "edificio de studios", con unidades de entre 50 y 100 metros cuadrados y con espacios de uso común provistos de parrillero, solarium, piscina, gimnasio y espacios verdes.

A tres cuadras de allí, en Maipú 559 se inició la construcción del edificio Castagnino. Un complejo de diez pisos con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, oficinas, cocheras y locales comerciales que la constructora Di Mauro presenta como "sofisticado, moderno y atemporal". El proyecto cuenta con espacios de coworking, una sala infantil y gimnasio en la planta baja y, en la terraza, quinchos con parrilla, piscina y solarium.

En la zona de la Aduana, sobre avenida Belgrano al 800, está en marcha el edificio Aurora. Desarrollado por Fundar, se trata de una torre residencial, con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, provistos de amenities como gimnasio, áreas de esparcimiento para niños y adolescentes, espacios de coworking, parrilleros, quinchos y una terraza con sectores verdes, juegos infantiles y piscina con vista al río.

En los alrededores del parque de España, la firma Autocrédito Desarrollos inició la construcción de Único Parque España. El edificio ubicado en Corrientes 120 tiene diez pisos, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios, salón de usos múltiples, asadores, sauna, piscina, lavandería y cocheras.

En Mendoza al 1500, la empresa Sinergia tiene en construcción Enjoy Luxury Homes: un edificio de 18 pisos con departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Además, tendrá distintos espacios de uso común como una terraza con áreas verdes, jardines aterrazados, un área de recreación, piscina, lounge, sector wellness, un gimnasio, spa y "yoga zone".

Y los que se vienen

Además de estas iniciativas que ya empiezan a cambiar la fisonomía del centro de la ciudad, en las oficinas del municipio se están gestionando los permisos para otros proyectos de edificios de viviendas, oficinas y locales comerciales que se asientan en el área central.

En Moreno 1036, la firma 3dF Desarrollos terminó el visado de los planos de un edificio de 70 metros que incluye un complejo residencial, oficinas y cocheras y bauleras. La construcción suma cinco unidades de viviendas de tres dormitorios con patio privado, departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios (con superficies que van de los 43 a los 187 metros cuadrados), oficinas de alta gama y dos niveles de subsuelo de cocheras y bauleras.

Sinergia también tiene en carpeta del complejo Quon, en Corrientes 731. Se trata de un conjunto de construcciones con diferentes usos: un edificio de viviendas (monoambientes y departamentos de 1 y 2 dormitorios), un edificio corporativo con espacios flexibles y de dimensiones generosas (de 99 a 137 metros cuadrados) y un gran espacio verde en el interior de la manzana rodeado de locales comerciales.

También se encuentran tramitando su permiso de construcción dos torres de departamentos ubicadas en Salta 1351, entre Entre Ríos y Corrientes, donde operaba una concesionaria de autos. El desarrollo del Fideicomiso Attica Riviera tendrá departamentos de uno, dos y tres dormitorios y, entre los amenities, contará con un gimnasio completamente equipado, dos salones de usos múltiples con parrilleros y una pileta en la terraza, además de un local comercial sobre calle Salta, que se destinará a uso gastronómico.

A pocos metros de ese lugar, en Entre Ríos 180, la empresa 3dF Desarrollos ya presentó los planos de una nueva torre de viviendas y oficinas. Y en Rioja 1187, Fundar proyecta levantar un edificio corporativo con más de 4.500 metros cuadrados y unidades desde 35 a 300 metros cuadrados, un salón de usos múltiples y una terraza jardín con áreas verdes.