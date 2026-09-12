Un ex-Central ventiló una interna en un club grande del interior y lo echaron

El jugador criticó duramente al técnico Alejandro Orfila, en San Martín de Tucumán. La dirigencia lo apartó del plantel y busca romper el contrato

La dirigencia de San Martín de Tucumán busca rescindir el contrato de Nicolás "Fosa" Ferreyra, ex-Central y que hasta el último partido fue el capitán del Ciruja, tras criticar al entrenador Alejandro Orfila . El jugador planteó diferencias en el armado del equipo y la falta de titularidad para los experimentados.

San Martín de Tucumán no viene pasando una buena temporada en la Primera Nacional. Está 11º en la zona B y fuera del reducido por un ascenso a primera . Para el Ciruja, acostumbra a pelear en la parte alta de la tabla y un nombre fijo entre los candidatos para el ascenso, es una mala campaña. Y a esto se le suma un cortocircuito entre jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Alejandro Orfila.

El que destapó los problemas fue Nicolás "Fosa" Ferreyra, el defensor y referente del plantel , que durante 2026 supo llevar la cinta de capitán en más de un partido. El ex-Central habló sin rodeos en La Gaceta de Tucumán y reclamó: "Tenemos un entrenador que no mantiene una base de un equipo, que hace cuatro o cinco cambios por partido. Entran y salen jugadores. Se hace difícil salir a competir partido tras partido".

La declaración forma parte de un extenso testimonio que no cayó para nada bien en la dirigencia tucumana, que no tardó en apartar al defensor del plantel y buscar los mecanismos para rescindir su contrato. Más allá de las cuestiones administrativas, el Fosa Ferreyra no jugará más en San Martín de Tucumán.

Qué dijo el Fosa Ferreyra

Las declaraciones de Nicolás Ferreyra detonaron en un vestuario que no puede remontar la temporada. Aunque aún tiene chances de entrar al reducido, San Martín de Tucumán ganó uno de los ocho partidos y cosechó 7 de los últimos 24 puntos. Panorama complicado al que se le suman las declaraciones del defensor.

Ferreyra llegó a Tucumán esta temporada y rápidamente se puso la cinta de capitán. En una actualidad que no acompaña, Ferreyra le dijo a La Gaceta de Tucumán que está "pasando mucho estrés como capitán" y que las decisiones del entrenador Orfila golpean directamente en la confianza del grupo.

Ferreyra pidió expresamente por los jugadores más experimentados: “A mi punto de vista, la importancia de los jugadores de experiencia en un equipo al que no se le dan los resultados, para mí es fundamental. Quizás los más chicos se encuentren con presión y se está apurando el proceso de maduración".

“Esas son decisiones del entrenador, los más grandes no podemos hacer nada al respecto, solamente apoyarlos, tratar de contenerlos y tratar de guiarlos”, sostuvo.

El entrenador de San Martín de Tucumán, Alejandro Orfila

Además del pedido por jugadores de mayor recorrido, Ferreyra criticó el armado del equipo y reclamó por un equipo que tenga continuidad. Además, planteó que jugadores como Guillermo Rodríguez, Víctor Salazar, Diego Diellos, Nicolás Castro y Alan Cisnero también pasan por el mismo desconcierto. “En un grupo que viene falto de confianza, quizás por algunas tomas de decisiones del entrenador y su cuerpo técnico", dijo Ferreyra y agregó que una victoria el fin de semana sería crucial, sin embargo, el marcador central no formará parte del equipo.

“Según mi punto de vista, los jugadores de experiencia serían los más indicados para jugar este tipo de partidos porque La Ciudadela (cancha de San Martín de Tucumán) es un estadio que pesa, la gente se hace sentir”, aseguró.

San Martín lo apartó

En un escueto comunicado, el club San Martín de Tucumán anunció que Nicolás Ferreyra fue apartado del plantel profesional por decisión del cuerpo técnico de Alejandro Orfila. La dirigencia ratificó la postura del entrenador.

Sin mayores detalles, en Tucumán ya trasciende que el club buscará romper el vínculo con el ex-Central y dejar al jugador libre.