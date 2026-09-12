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Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

El referente de Central no está disponible para enfrentar a Tigre por un cuadro de salud que le impide jugar

12 de septiembre 2026 · 20:36hs
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Marco Ruben jugó en el segundo tiempo en el clásico entre Central y Newells. 

Celina Mutti Lovera / La Capital

Marco Ruben jugó en el segundo tiempo en el clásico entre Central y Newell's. 

Central tendrá una baja muy importante en la visita del domingo, a las 14.45, a Tigre, por la novena fecha del torneo Clausura, porque no estará disponible Marco Ruben, ya que está afectado por un cuadro de salud y no formó parte de la delegación que viajó a Buenos Aires.

"Marco Ruben: se encuentra cursando un cuadro de bronquitis aguda y evoluciona favorablemente bajo tratamiento médico", informó en la noche del sábado el departamento médico del plantel profesional de Central.

De esta manera Jorge Almirón no tendrá a una opción muy valiosa en la delantera, a pesar que suele integrar un lugar en el banco de suplentes.

Marco ingresó desde el banco en el último clásico que se jugó el pasado domingo y que terminó en empate 1 a 1 en el Gigante de Arroyito.

Leer más: Central: Almirón analiza cambiar el arquero y un referente no concentra para ir a Victoria

El parte médico de Central sobre Marco Ruben

Los concentrados de Central para Tigre

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