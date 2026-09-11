Alertan por un reto viral que incentiva a adolescentes a "desaparecer durante 48 horas"

Grooming Argentina advirtió por un desafío que premia la angustia de familiares y allegados, y puede aumentar la vulnerabilidad de los menores. Recomendaciones para los padres

El desafío busca que los jóvenes corten con todo tipo de contacto con familiares y amigos por un largo tiempo

La organización Grooming Argentina lanzó una advertencia por la reaparición de un reto viral que incentiva a adolescentes a desaparecer de sus hogares durante dos días sin avisar ni dejar señales sobre su paradero.

La práctica, conocida como "Desaparecer por 48 horas", circula en grupos y comunidades digitales. El desafío plantea que los participantes corten todo contacto con familiares y amigos para sumar puntos a partir de la preocupación y los operativos de búsqueda que genera su ausencia.

La ONG advirtió que la situación puede exceder la lógica de un juego viral y generar condiciones de vulnerabilidad para niños y adolescentes.

El desafío ya había sido denunciado en 2017 y la detección de nuevos casos volvió a generar preocupación.

La advertencia difundida por Grooming Argentina no precisó cuántos adolescentes estuvieron involucrados en los nuevos episodios ni identificó las plataformas o los lugares donde habrían ocurrido.

Cómo funciona el reto de "desaparecer durante 48 horas"

El desafío propone que los adolescentes abandonen sus hogares sin informar a ningún adulto responsable y mantengan durante dos días un aislamiento total de su entorno.

Los participantes deben evitar llamadas, mensajes y cualquier otra señal que permita conocer su ubicación. La dinámica asigna puntos según la repercusión que alcanza la ausencia, incluida la angustia de familiares, amigos y allegados.

La propuesta puede presentarse en redes como un juego o como una forma de conseguir reconocimiento. Algunas publicaciones plantean incluso medir el impacto de la desaparición a partir de la cantidad de comentarios, publicaciones o interacciones que genera la búsqueda.

Los grupos digitales pueden actuar como espacios de circulación y presión para aceptar el reto y ampliar su alcance entre adolescentes que no necesariamente pertenecen al mismo círculo social.

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Grooming Argentina señaló que el principal riesgo aparece cuando un menor abandona su domicilio sin la compañía de un adulto responsable y sin comunicar su destino.

La ausencia de respuestas puede llevar a familiares a interpretar la situación como una emergencia y activar búsquedas y denuncias policiales. Al mismo tiempo, el adolescente queda expuesto durante horas sin el acompañamiento ni la protección de un adulto de confianza.

La organización también alertó sobre un escenario de mayor riesgo si una persona adulta con intenciones maliciosas manipula al menor para que participe o aprovecha el aislamiento para establecer contacto directo con él.

Según la entidad, cortar los canales de comunicación con adultos de confianza puede facilitar situaciones de aislamiento y manipulación. Por eso, la ONG remarcó que el fenómeno no debe interpretarse solamente como un juego viral.

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Recomendaciones para los padres

Ante la circulación de este tipo de consignas, Grooming Argentina recomendó a madres, padres y tutores reforzar el diálogo con niños y adolescentes y prestar atención a cambios repentinos en su comportamiento.

La organización aconsejó conversar sin juzgar, escuchar qué sienten y conocer los espacios digitales que frecuentan los menores.

También recomendó evitar la reproducción del reto paso a paso y no compartir sus hashtags, ya que esas acciones pueden contribuir a ampliar su difusión.

En caso de una búsqueda, la ONG aconsejó además no publicar información personal, fotografías o datos que permitan identificar o localizar al menor, salvo que exista una indicación oficial para hacerlo.

El objetivo de estas medidas consiste en detectar conductas de riesgo de manera temprana y reducir las situaciones que puedan aumentar la exposición de niños y adolescentes en los entornos digitales.