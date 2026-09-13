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Primera C: Central Córdoba y Argentino se juegan el presente y futuro

Charrúas y salaítos se enfrentan en una nueva edición del clásico del ascenso rosarino, este domingo a las 15 en el Gabino Sosa y con ambas hinchadas por la Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

13 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Primera C. Los jugadores de Central Córdoba y Argentino se juntaron para la producción fotográfica del Diario La Capital. La previa se vivió en Ovación. 

Suárez Meccia/ La Capital

Primera C. Los jugadores de Central Córdoba y Argentino se juntaron para la producción fotográfica del Diario La Capital. La previa se vivió en Ovación. 
Por un clásico en paz. Thiago Bartalini

Por un clásico en paz. Thiago Bartalini, Diego Barrionuevo, Francisco Olivera y Aaron Quijano palpitaron el clásico del ascenso con caballerosidad y respeto en la producción de La Capital.

El fútbol de ascenso tendrá una nueva edición del clásico entre Central Córdoba y Argentino , que se jugará este domingo, a las 15 en el estadio Gabino Sosa, en el marco de la fecha 28 en la Primera C. El derbi contará con la presencia de ambas hinchadas y contará con un operativo policial con 100 efectivos. Mateo Bocaccia será el árbitro.

Los equipos rosarinos de la C llegan con diferentes realidades cuando restan disputarse cinco jornadas para finalizar la etapa clasificatoria, en busca de clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Primera B o salvar la temporada.

Con diferentes realidades

En el Charrúa, tras la salida de la dupla técnica dirigida por Daniel Teglia- Diego Acoglanis llegó Arnaldo Sialle para revertir un mal comienzo de año. El técnico llega al clásico con una racha de siete partidos sin perder, con seis victorias y un empate. Está en la quinta colocación con 39 puntos y en zona de Reducido.

Por un clásico en paz. Thiago Bartalini, Diego Barrionuevo, Francisco Olivera y Aaron Quijano palpitaron el clásico del ascenso con caballerosidad y respeto en la producción de La Capital.

Por un clásico en paz. Thiago Bartalini, Diego Barrionuevo, Francisco Olivera y Aaron Quijano palpitaron el clásico del ascenso con caballerosidad y respeto en la producción de La Capital.

>> Leer más: Dos futbolistas podrían dejar Newell's en los próximos días

Por su parte, el Salaíto llega golpeado por la falta de resultados y se ubica en la última colocación de la Zona A con 23 unidades. El equipo de barrio Sarmiento también tuvo que cambiar entrenador en el medio del campeonato y tras la salida de José Previti se hizo cargo del plantel Leonardo Acoglanis.

Argentino no puede ganar

En su última presentación igualó 1 a 1 ante Victoriano Arenas en Valentín Alsina, donde hizo todo para ganar. Pero no fue efectivo y en una jugada de otro partido, el dueño de casa logró la igualdad con un gol desde 30 metros.

El clásico es un partido especial que todos quieren jugar para dar un golpe futbolístico. Al Charrúa el triunfo lo dejaría muy bien posicionado para afirmarse y clasificar al Reducido.

El Albo necesita el triunfo para zafar

En tanto, para los albos la victoria sería vital en la lucha para salir del fondo de la tabla. Actualmente está último con 23 puntos y un escalón arriba se ubican J. J. Urquiza y Deportivo Paraguayo con 27 unidades.

Si el torneo finalizara hoy, el Salaíto estaría jugando con Muñiz, último de la Zona B, dos encuentros para salvar la categoría. El perdedor quedará desafiliado por una temporada.

Leer más: Tigre vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Los protagonistas de clásico

En la previa del clásico, Ovación convocó a cuatro futbolistas: Diego Barrionuevo y Aaron Quijano, de Central Córdoba, y a Thiago Bartalini y Francisco Olivera, de Argentino.

Los protagonistas llegaron a la hora pautada, se estrecharon con un gran apretón de manos y compartieron la producción fotográfica y los contenidos para el Diario La Capital.

Aaron Quijano (C. Córdoba)

“Los clásicos son partidos especiales y hay que jugarlos muy concentrados. En lo personal será mi primer encuentro ante Argentino y los hinchas me lo hicieron saber. En estos partidos ambos planteles nos jugamos más que los tres puntos. Nuestro objetivo es sacar este cotejo adelante para quedar bien arriba en el Reducido”, confió el mediocampista charrúa.

Las caras nuevas del Charrúa. Diego Barrionuevo y Aaron Quijano se sumaron en la actual temporada y son piezas claves en el equipo dirigido por Arnaldo Sialle.

Las caras nuevas del Charrúa. Diego Barrionuevo y Aaron Quijano se sumaron en la actual temporada y son piezas claves en el equipo dirigido por Arnaldo Sialle.

Diego Barrionuevo (C.Córdoba)

“Será mi primer clásico vistiendo la camiseta del Charrúa, muy especial en lo personal y desde que terminó el encuentro ante El Porvenir ya nos pusimos a trabajar para encarar de la mejor manera el encuentro ante Argentino. Llegamos con una buena racha y queremos prolongarla para poder clasificar al Reducido final”, aseveró el delantero Charrúa.

Barrionuevo llegó a Córdoba en el segundo semestre: “La gente de Córdoba me recibió de la mejor manera al igual que mis compañeros. Trabajo día a día para estar a disposición del técnico” dijo y añadió: “Mi deseo es que todo termine en paz”.

Referentes de los salaítos. El arquero Francisco Olivera y mediocampista Thiago Bartalini palpitaron el clásico y sueñan con los tres puntos importantes ante su clásico rival.

Referentes de los salaítos. El arquero Francisco Olivera y mediocampista Thiago Bartalini palpitaron el clásico y sueñan con los tres puntos importantes ante su clásico rival.

Thiago Bartalini (Argentino)

“Estamos en un momento donde tenemos que sacar nuestra personalidad y demostrar lo que somos dentro de la cancha. Además, realizar la autocrítica para corregir nuestros errores. Tengo mucha confianza en mi grupo. Para algunos es su primer clásico, así que hay que jugarlo con el corazón caliente y la cabeza fría. Todo Argentino está preocupado por la situación que está atravesando el club. Nosotros tenemos que enfocarnos en hacer nuestro trabajo y dejar todo en la cancha. Tenemos un plantel con grandes jugadores y vamos por una victoria necesaria”, dijo Bartalini.

Francisco Olivera (Argentino)

“Estamos esperando el clásico de la mejor manera y trabajando duro día a día. Este cotejo es muy especial para el plantel, que irá en busca de los tres puntos y para la parcialidad salaíta que nos banca en todo. Para mí será el segundo clásico ante Central Córdoba y lo estoy viviendo a full. Sueño con la victoria en el Gabino Sosa”, dijo el futbolista oriundo de la ciudad de Goya (Corrientes).

El arquero salaíto es una pieza importante en el once Leonardo Acoglanis. “En este momento, todos somos importantes a la hora de salir a jugar y defender los colores de Argentino”, señaló Olivera.

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