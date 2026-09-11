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La Expo Carreras de la UNR convocó a más de 40 mil estudiantes

Durante tres jornadas, se promocionaron carreras y trayectos formativos de la universidad pública local

11 de septiembre 2026 · 15:17hs
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La Expo Carrera de la UNR convocó a miles de jóvenes de Rosario y el sur de Santa Fe

La Expo Carrera de la UNR convocó a miles de jóvenes de Rosario y el sur de Santa Fe

La Expo Carreras de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) duplicó este año el espacio físico destinado a exponer la propuesta académica de la UNR y eso se tradujo en más estudiantes, más escuelas secundarias, más jóvenes que recorrieron los stands para conocer las carreras y los trayectos de formación para 2027. Durante los 3 días que se desarrolló la muestra pasaron más de 40 mil personas por los stands de Puerto Joven y el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) y participaron de charlas, actividades vocacionales y encuentros.

Con las manos desbordadas de folletos, cientos de miles de jóvenes, en su mayoría estudiantes del último año de la secundaria, exploraron cada rincón de la Expo Carreras 2026 de la UNR para encontrar su lugar donde forjar su futuro. Cientos de preguntas, enmarcaron la visita de estudiantes de Rosario y también del sur de la provincia de Santa Fe. Algunos llegan decididos y buscaron conocer más, otros manifestaron no estar seguros y evaluaron distintas opciones. Para eso el espacio de Orientación Vocacional amplió su propuesta con atención en el subsuelo de Puerto Joven y en la sala de informática de Tecnoteca. Se sumaron talleres de técnicas de estudio, CV, oratoria, charlas vocacionales, espacio de acompañamiento y escucha.

Con más de 150 carreras de grado, tecnicaturas y diplomaturas, se expuso la oferta educativa de las 13 unidades académicas de la UNR, que además tiene dos escuelas de nivel terciario, la Escuela de Oficios, nuevas carreras de grado y el despliegue de la nueva Facultad de Ciencias de Movimiento y el Cuidado Humano que en 2027 inicia su segunda cohorte. En esta edición, también participaron las cinco escuelas de arte de la provincia de Santa Fe.

“El corazón de la Universidad Pública Argentina son los estudiantes. No hay nada que nos produzca mayor satisfacción que todos los años recibir a miles de jóvenes que depositan el sueño de formarse en nuestra Universidad, que todos los años entregar miles de diplomas que acreditan que esos sueños que se depositaron en nuestra casa puedan cumplirse. La Expo es una expresión de eso, porque pusimos mucho trabajo en ampliar las puertas de nuestra Universidad. Conscientes de que cuando hay contextos delicados eso muchas veces conspira contra la posibilidad de que alguien pueda cursar una carrera universitaria”, expresó el rector de la UNR, Franco Bartolacci, para enumerar luego los programas de Bienestar para garantizar que los jóvenes completen sus estudios.

En la Expo cada una de esas propuestas tuvo su espacio, para que los jóvenes conozcan la red que los va acompañar a vivir la UNR: becas, comedores, residencias estudiantiles, tutores, deportes, centros de salud, cursos preuniversitarios. “Nuestra Universidad tiene el programa de bienestar estudiantil más robusto de todo el sistema universitario público argentino. Tenemos un programa de becas que contempla una propuesta para cada situación problemática, comedores en cada lugar donde hay un edificio, residencias estudiantiles y un sistema de salud para acompañar a quien no tiene cobertura”, explicó Bartolacci y resaltó el rol proactivo de la UNR al implementar la primera beca destinada a buscar a aquellos jóvenes que habían desestimado continuar sus estudios superiores por razones socioeconómicas.

La voz de los jóvenes

Desde la UNR destacaron que la Expo Carreras es siempre oportunidad para escuchar a los estudiantes, sentir sus voces, conocer sus intereses que tienen las más diferentes inquietudes que van del arte a la ingeniería, de la medicina al deporte, de la psicología a la bioquímica, pero que coinciden en la búsqueda de trayectos de estudio más cortos y que además los títulos universitarios tengan validez académica o profesional en el extranjero. Los jóvenes consultan sobre convenios internacionales, homologación de títulos, o la posibilidad de revalidación en otros países.

Ainelén, estudiante de 17 años de la Escuela Dr. Albert Sabin, compartió su búsqueda académica: “Vine con la idea de buscar una ingeniería, ya arranqué con los cursos de Ingeniería en Sistemas y también me gustó Ingeniería en Agrimensura”. De la misma institución, Noa, de 18 años, comentó sus principales intereses de cara al nivel superior: “Estaba viendo para anotarme en Medicina y Psicología. Estuve hablando afuera con los chicos y me pareció muy bueno”.

En el mismo orden, Cielo González, estudiante de 17 años y compañera de Ainelén y Noa, reconfirmó su vocación profesional: “Ya venía con la idea fija de estudiar Ciencias Veterinarias. Estuvimos en una charla que estuvo muy buena e interesante sobre la carrera”. Por su parte, Pía compartió sus proyecciones académicas y laborales: “Quiero ir por Licenciatura en Ciencias de Datos o Contador Público. Me atrae la relación con el extranjero y la informática, y tengo la idea en el futuro de estudiar o vivir afuera”.

Ignacio también tiene 17 años, cursa quinto año en la Escuela Newell's Old Boy's, detalló las opciones que evalúa para su futuro: “Me interesa seguir estudiando algo relacionado a la educación física, por eso vine a averiguar sobre la Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y el Cuidado. También me gustaba la programación, pero estoy más interesado en la educación física”. Franco de 17 y del mismo establecimiento remarcó su inclinación por las leyes: “Estaba viendo más que nada Derecho, siento que estoy muy enfocado en esa carrera, en parte impulsado por mi viejo que no la pudo terminar”.

Matías, estudiante de 17 años de la Escuela Immanuel Kant de San Jerónimo, explicó cómo analiza su perfil universitario: “Tengo un panorama muy amplio todavía, entre Biotecnología, Química o alguna ingeniería. Biotecnología me pareció interesante y estuve viendo Ciencias Agrarias. El año que viene es posible que me mude a un departamento a Rosario”. Agustín, de la misma localidad planteó sus metas de formación combinada: “Quiero estudiar piloto de avión. Como lo teórico dura seis meses y el resto es sumar horas de vuelo, podría llegar a interesarme hacer al mismo tiempo alguna licenciatura en Ciencias Económicas o algo relacionado con Química”.

Nicole, estudiante de 17 años del Instituto Emilio Ortiz Groyés de Rosario, contó sobre su proceso de elección: “Ya me anoté a la preinscripción del SIU Guaraní para los cursillos de Ingeniería, pero también quería recorrer la expo para ver opciones como Ciencias Económicas, Administración de Empresas o Contador Público”. Juliana, de 17 años, alumna de la misma escuela, expresó sus impresiones sobre la orientación recibida: “Me interesaba la Licenciatura en Turismo porque tengo esa orientación en la escuela. Estuve averiguando con los chicos que me estuvieron contando y me gustó muchísimo. La información que te dan es buenísima”.

Dante, estudiante de 17 años del Núcleo Rural N° 1586 de Diego de Alvear, resumió su paseo por los stands: “Recorrimos todo lo que había para ver qué cosas me llamaban la atención. Lo que más me atrajo fue Veterinaria, Agrimensura y Educación Artística”. Genaro, de la misma escuela, destacó sus preferencias orientadas a la cultura y las humanidades: “Me gustó todo lo relacionado al área artística: arte, música y las disciplinas de humanidades”.

Universidad para Todos

La expansión de la UNR en todas las localidades de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente en el centro sur de la provincia, es inédita, remarcaron desde el Rectorado. “Los que tuvimos el privilegio de pasar por la Universidad Pública Argentina, la única respuesta que cabe que podamos dar es que durante el tiempo que nos tocó, hicimos todo lo que está a nuestro alcance para que quienes vengan tengan las mismas posibilidades, los mismos derechos y que sus sueños se cumplan como se nos cumplieron a nosotros”, cerró el rector, Bartolacci.

>> Leer más: La facultad de Bioquímicas restituye los legajos de dos docentes víctimas del terrorismo de Estado

En la Expo Carreras se destacaron propuestas de Ambiente, de Derechos Humanos, las políticas de Género, las Escuelas Preuniversitarias, el Programa de Universidad Abierta de Adultos Mayores, la Escuela de Oficios, el secundario Virtual Otra Vuelta, el programa Regresar, y todas las apuestas de la UNR para que cada estudiante se sienta contenido y acompañado para vivir la Universidad.

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