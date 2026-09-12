Pilar Gamboa: "El espíritu artístico argentino es muy difícil de derribar"

[{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","name":"Pilar Gamboa: \"El esp\u00edritu art\u00edstico argentino es muy dif\u00edcil de derribar\"","headline":"Pilar Gamboa: \"El esp\u00edritu art\u00edstico argentino es muy dif\u00edcil de derribar\"","isAccessibleForFree":true,"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.lacapital.com.ar\/zoom\/pilar-gamboa-el-espiritu-artistico-argentino-es-muy-dificil-derribar-n10280616.html","primaryImageOfPage":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/media.lacapital.com.ar\/p\/49cfef69ea55c42223ec1b1994332114\/adjuntos\/203\/imagenes\/103\/396\/0103396665\/1200x675\/smart\/image-75.jpg","width":"1200","height":"675"}},"description":"La actriz de \u201cViudas negras\u201d llega a Rosario con la gira de \u201cLas hijas\u201d, la exitosa obra dirigida por Adri\u00e1n Suar, que coprotagoniza junto a Soledad Villamil y Florencia Pe\u00f1a","url":"https:\/\/www.lacapital.com.ar\/zoom\/pilar-gamboa-el-espiritu-artistico-argentino-es-muy-dificil-derribar-n10280616.html","articleBody":"Tres hermanas muy distintas entre s\u00ed se encuentran ante un desaf\u00edo en com\u00fan: una madre con Alzheimer. Esa premisa tan reconocible es el coraz\u00f3n de \u201cLas hijas\u201d, la comedia escrita por la rosarina Ariadna Asturzzi que marc\u00f3 el debut de Adri\u00e1n Suar en la direcci\u00f3n teatral, y que desde su estreno hace un a\u00f1o se convirti\u00f3 en furor de la cartelera porte\u00f1a. Protagonizada por Pilar Gamboa, Soledad Villamil y Florencia Pe\u00f1a, se podr\u00e1 ver en el Teatro Astengo (Mitre 754) de Rosario los d\u00edas 17, 18 y 19 de septiembre, en el marco de una extensa gira por Argentina y Uruguay. En la ficci\u00f3n, las hijas son In\u00e9s, \u201cuna tarotista de renombre con una capacidad inexplicable para leer el futuro\u201d (Villamil), Mar\u00eda Jos\u00e9, \u201cuna psiquiatra forense que conoce todas las patolog\u00edas posibles pero no sabe c\u00f3mo lidiar con su madre\u201d (Pe\u00f1a, que reemplaz\u00f3 a Julieta D\u00edaz en abril), y Roberta, \u201cun intento de artista pl\u00e1stica con m\u00faltiples carreras incompletas y un emprendimiento de catering que parece m\u00e1s un acto de fe que un negocio\u201d (Gamboa). A lo largo de una noche, las tres hermanas descubrir\u00e1n que \u201ccada una tiene la madre que recuerda\u201d. De esta manera, la obra indaga con sensibilidad y humor en temas universales como los v\u00ednculos familiares, el amor y la memoria, a partir de ese hito vital que es dejar de ser hijo para cuidar a los padres. >> Leer m\u00e1s: Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los d\u00edas, para todos los gustos Antes de la visita de \u201cLas hijas\u201d a Rosario, La Capital dialog\u00f3 con Pilar Gamboa, una de las actrices argentinas m\u00e1s destacadas de su generaci\u00f3n, que hace m\u00e1s de veinte a\u00f1os apuesta al teatro independiente y colectivo a trav\u00e9s de su participaci\u00f3n en grupalidades como Piel de Lava (junto a Elisa Carricajo, Valeria Correa y Laura Paredes) y Compa\u00f1\u00eda El Silencio (con Romina Paula, Susana Pamp\u00edn, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe). Mientras hace su primera incursi\u00f3n en el teatro comercial con la pieza dirigida por Suar, Gamboa se afianza como estrella popular a trav\u00e9s de sus implacables y memorables interpretaciones en producciones como \u201cEnvidiosa\u201d o \u201cViudas negras\u201d. - \u00bfC\u00f3mo viv\u00eds el presente de la obra, de cara a esta inminente gira, despu\u00e9s de un a\u00f1o de temporada en Buenos Aires con gran respuesta del p\u00fablico? Estoy muy contenta, pero porque siempre me gusta llevar la obra a otros lados, a otros p\u00fablicos. Eso me genera mucha expectativa de la buena. Es cierto que Buenos Aires se convirti\u00f3 en un lugar a donde la gente del interior viene a ver teatro. Vino mucha gente as\u00ed a ver la obra, sobre todo porque estuvimos un a\u00f1o haciendo funciones con mucha posibilidad de verla. siempre nos esperan la salida y nos cuentan de d\u00f3nde vinieron. Pero claro que la porci\u00f3n de gente que puede hacer eso es muy menor, por eso me da mucha alegr\u00eda llevarla a otros lugares y ver qu\u00e9 va a pasar con otros p\u00fablicos. Igual, yo creo que va a pasar bastante parecido a lo que pas\u00f3 en Buenos Aires, porque es una obra que te hace re\u00edr, te conmueve. Es una obra muy que est\u00e1 muy viva, es muy de actuaci\u00f3n, se sostiene con las tres actrices que estamos arriba del escenario y todas las noches siempre es un desaf\u00edo. Es una obra hermosa de hacer y es hermoso lo que pasa con la gente. >> Leer m\u00e1s: \\\"Saraos Uranistas\\\": el exitoso musical que reimagina las fiestas nocturnas LGBTIQ+ del 1900 - Adem\u00e1s de la evidente oportunidad laboral, \u00bfqu\u00e9 hubo en la propuesta que te convoc\u00f3? Me llam\u00f3 Adri\u00e1n y me dijo que hab\u00eda pensado en m\u00ed para la hermana menor, y siempre que Adri\u00e1n piensa en m\u00ed para algo lo escucho mucho porque seguro hay algo ah\u00ed que me interesa para actuar. Me interesaba tambi\u00e9n que era la primera obra que dirig\u00eda \u00e9l y que estaba escrita por una dramaturga argentina contempor\u00e1nea, que no es com\u00fan en el teatro comercial, donde en general son propuestas m\u00e1s enlatadas. Me parece muy bueno que el teatro comercial incluya dramaturgas argentinas, porque hay un mont\u00f3n y muy talentosas, y Ariadna es una de ellas. Me interes\u00f3 que era una obra en la que hab\u00eda que actuar y poner toda la carne al asador, que es lo que a m\u00ed m\u00e1s me gusta hacer. Es re anal\u00f3gica la obra, no hay grandes artificios y cuando eso sucede en el teatro a m\u00ed me fascina. Me interesaba el tema y ese momento de la vida en donde se intercambian los roles y uno tiene que empezar a cuidar a sus padres, que me toca de cerca porque tengo un padre grande. Uno cree que est\u00e1 preparado para esos momentos y cuando te llegan siempre es dif\u00edcil, sobre todo con el v\u00ednculo con hermanas o hermanos, tener que ponerse de acuerdo, entender cu\u00e1l es el v\u00ednculo que cada una tuvo con esa madre. Eso tambi\u00e9n me gustaba mucho de la propuesta, la premisa de que cada una tiene la madre que recuerda. En ese contraste, contamos la historia, obvio que con humor porque es una obra de Adri\u00e1n, y porque casi la \u00fanica manera de pensar estos grandes temas es a trav\u00e9s de la risa. Yo adem\u00e1s ten\u00eda que hacer de la hermana menor, la m\u00e1s desfachatada, la negadora, y en la negaci\u00f3n siempre hay un paso de comedia. Es una piba que tiene 40 y que lleg\u00f3 a ese momento de la vida y no sabe bien qu\u00e9 le gusta, qu\u00e9 quiere. Yo nunca hab\u00eda hecho teatro comercial, todo lo que me hab\u00edan ofrecido no me parec\u00eda riesgoso o interesante, y ac\u00e1 dije que s\u00ed me dio al toque porque el combo me cerraba por todos lados. - \u00bfC\u00f3mo fue la experiencia de encarar ese proceso con las otras actrices? \u00bfYa hab\u00edan trabajado juntas? No las conoc\u00eda y la verdad que fue muy grata la experiencia. Los ensayos siempre son muy intensos, se ensaya muchas horas por d\u00edas pero en poco tiempo de agenda. Entonces con Sole y con Juli en su momento empezamos a juntarnos antes porque todas pod\u00edamos. Yo que soy fan\u00e1tica del teatro tambi\u00e9n quer\u00eda que nos conozcamos un poco, que no construyamos directo del escenario, ver si pod\u00edamos armar un poco de bagaje antes y eso re funcion\u00f3. Nos junt\u00e1bamos a estudiar la letra, a tomar mate, comer bud\u00edn, y pensar la obra. Fuimos armando ese v\u00ednculo as\u00ed que cuando pasamos al ensayo y a poner el cuerpo hab\u00eda algo m\u00e1s construido en la confianza. Despu\u00e9s nos fuimos recontra conociendo a lo largo del proceso, hasta que en un momento Juli tuvo una hernia de disco y se tuvo que ir del proyecto, y entr\u00f3 Flor. Y estuvo re bueno tambi\u00e9n. Ella se mand\u00f3 un piletazo total y nosotras ten\u00edamos que construir de nuevo ese v\u00ednculo, pero ahora s\u00ed ya casi arriba del escenario. Fue raro, como cambiar de un d\u00eda la bajista, y que la banda sea la misma pero suene distinto. Tambi\u00e9n estuvo re bueno porque siempre que pasan esas cosas tambi\u00e9n se desempolva un poco el material, porque Flor es una actriz muy distinta a Juli, y entonces aparecieron cosas nuevas de la obra generadas por ella y por esa nueva grupalidad que se genera. Sole y yo tambi\u00e9n nos vimos modificadas por ella y esa aventura estuvo espectacular y est\u00e1 espectacular. La obra est\u00e1 en un momento muy bueno, muy arriba. >> Leer m\u00e1s: La obra \\\"Petr\u00f3leo\\\" en Rosario tras seis a\u00f1os de furor en el circuito porte\u00f1o El teatro en equipo como bandera - Por lo que cont\u00e1s, llevaste las pr\u00e1cticas del teatro colectivo a esta propuesta tambi\u00e9n. La verdad que s\u00ed, porque no concibo la vida de otra manera, me cuesta un mont\u00f3n. Yo cuando la apenas las conoc\u00ed les dije: \\\"Che, yo opino un mont\u00f3n\u201d. No desde un lugar de decir lo que hay que hacer si no de abrir lo hablar entre todos. Yo hace a\u00f1os que digo que quien est\u00e1 afuera, el director o la directora, tiene una mirada, y despu\u00e9s est\u00e1 la mirada de los que estamos adentro y que es tan interesante como la de quien mira de afuera. Esa es mi manera de ver el teatro y casi que de ver el mundo. Al toque entramos en una colectiva, sigue pasando ahora, que terminan las funciones y nos decimos cosas entre nosotras. Hay cosas muy buenas que suceden grupalmente y cuando una logra borrar el ego, aparece el teatro m\u00e1s lindo del mundo para m\u00ed, que es el teatro en equipo. - \u00bfSent\u00eds que hay un c\u00edrculo virtuoso entre \u201cLas hijas\u201d, las obras que ten\u00e9s en cartel con tus grupos y tus incursiones en plataformas? S\u00ed, hay un c\u00edrculo virtuoso, sobre todo el del malabar de la agenda. Pero despu\u00e9s tambi\u00e9n hay algo para m\u00ed muy constitutivo m\u00edo que es que yo soy una actriz que soy que puedo tocar las teclas m\u00e1s comerciales o populares gracias a que mi escuela de formaci\u00f3n fueron mis dos grupos, Compa\u00f1\u00eda Silencio y Piel de Lava. Esa sigue siendo mi escuela emocional, esos dos grupos que tengo hace 20 a\u00f1os y con los que sigo haciendo funciones, de \u201cEl tiempo todo entero\u201d con Lamothe, Bigliardi, Pamp\u00edn y Romi Paula, y de \u201cParlamento\u201d con las Piel de Lava. Es algo que sigo sosteniendo no s\u00f3lo en el discurso sino en la acci\u00f3n, y tambi\u00e9n porque son mi lugar de pertenencia. Y despu\u00e9s pongo toda esa formaci\u00f3n en juego cuando llego a \u201cLas hijas\u201d y la conozco a Sole a la que tambi\u00e9n le encanta pensar el teatro. A Flor tambi\u00e9n, pero con Sole tuvimos que batallar varias. Hay un mont\u00f3n de gente que ve el teatro como yo. Entonces cuando sucede \u201cLas hijas\u201d en el escenario, obvio que no es actuar con las Piel de Lava que son mis amigas hace 23 a\u00f1os, pero no es que me siento ajena. >> Leer m\u00e1s: Lorena Vega llega con \\\"Civilizaci\u00f3n\\\", la obra que revisa con humor la gesta de la identidad argentina - Hace poco en una nota hablaste de esta idea de que est\u00e1n todos los teatros llenos, y de que en realidad no es tan as\u00ed. Yo creo que es un gran momento del teatro. En las \u00e9pocas de crisis como la que estamos atravesando, no hay mucha m\u00e1s salida que hacer teatro, sobre todo con la desesperaci\u00f3n de actuar. Porque no es s\u00f3lo quedarte sin trabajo, es quedarte sin la llama que te enciende. Siento que hay un vuelco enorme al teatro y eso es re festejable, si vas caminando por Corrientes no pod\u00e9s creer la cantidad de ofertas teatrales que hay. Pero s\u00ed creo que el p\u00fablico hace malabares y s\u00ed creo que tiene que elegir qu\u00e9 obras ver porque yo siento que no es una \u00e9poca de vacas gordas. Hay mucha financiaci\u00f3n de la entrada de teatro, la gente tiene que manejar su econom\u00eda con inteligencia y entonces est\u00e1n los tanques que la gente va a ir porque son artistas que quieren, y despu\u00e9s hay una cantidad enorme de personas que la est\u00e1n remando bastante m\u00e1s. No es que est\u00e1n llenos todos los teatros. Siempre esas cosas que son as\u00ed tan grandilocuentes, no suelen ser tan as\u00ed. A nosotras por suerte el teatro se nos llen\u00f3 y estoy convencida de que tiene que ver con la calidad de la obra, en la que nosotras tres dejamos el coraz\u00f3n entero cada noche, y lo digo en serio, no es demagogia. Salimos agotadas de hacer las funciones de \u201cLas hijas\u201d porque de verdad hay mucha entrega y creo que eso lleg\u00f3 a la gente. La gente se r\u00ede, se emociona, y eso para m\u00ed gener\u00f3 un boca en boca que hizo que nuestra sala estuviese llena casi todo el a\u00f1o, lo cual es un milagro. Pero no le pasa eso a todo el mundo. Despu\u00e9s hay toda una brillantina de redes, donde todo es como una especie de venta verborr\u00e1gica de una belleza que ya sabemos todos que no es real, aunque cuando est\u00e9s mirando te lo creas. Creo que parte tambi\u00e9n del fen\u00f3meno del cambio de paradigma de las redes sociales y lo que pasa por ah\u00ed. - Tambi\u00e9n hablaste de c\u00f3mo en las \u00e9pocas de crisis emergen experiencias colectivas y art\u00edsticas potentes, como pas\u00f3 despu\u00e9s del 2001 con las Piel de Lava. \u00bfTen\u00e9s la esperanza de que est\u00e9 pasando algo similar en este momento? Estoy segura de que est\u00e1 pasando lo mismo. El esp\u00edritu art\u00edstico argentino es muy dif\u00edcil de derribar. Y sobre todo en el teatro, donde no hay nada, no hay inteligencia artificial que le pueda ganar. Es como ver una banda en vivo. Ah\u00ed no est\u00e1 el artificio, est\u00e1n los humanos juntos en el tiempo generando poes\u00eda o lo que sea. Cuando voy a ver obras de nuevas generaciones, porque ya estoy grande y no lo puedo creer, veo que est\u00e1 pasando algo alucinante. En los momentos m\u00e1s de crisis y m\u00e1s devastadores en todos los sentidos espirituales, la posibilidad de estar con otros en un lugar pensando y activando es una responsabilidad. Y no ahora, siempre. Nadie te va a venir a llamar, no sos tan importante. Yo tengo esa siempre esa premisa. Entonces hay que ser inteligentes en la autogesti\u00f3n, hay que generarse los propios materiales. Durante a\u00f1os trabaj\u00e9 de otras cosas hasta que pude vivir de la actuaci\u00f3n generando los materiales. Son \u00e9pocas mucho m\u00e1s dif\u00edciles porque yo en ese momento yo ten\u00eda laburos que no me gustaban pero con eso pod\u00eda pagar el alquiler. Yo creo que no hay otra manera de vivir la vida si te gusta hacer algo, juntarte con los dem\u00e1s en la \u00e9poca que sea y sobre todo en estas tan desoladoras. Es el momento para juntarse y escribir y pensar desde ah\u00ed. >> Leer m\u00e1s: Tras el \u00e9xito de \\\"En el barro\\\", Camila Peralta vuelve a Rosario con \\\"Suavecita\\\" - Eso tambi\u00e9n va en contra de una idea muy actual del \u00e9xito individual e inmediato, de la idea de que te descubran o pegarla. Si por ah\u00ed te pasa eso, y te descubren y la peg\u00e1s, pero no ten\u00e9s un camino m\u00e1s interesante de fondo, es un efecto muy ef\u00edmero. Entonces, yo sigo creyendo en formarse. No digo que haya que ir a formaciones acad\u00e9micas, ten\u00e9s que ver pel\u00edculas, ten\u00e9s que actuar. Cuando me preguntan a m\u00ed c\u00f3mo hice, yo hice teatro. No estudi\u00e9 en una universidad porque no entr\u00e9, me rechazaron. A partir de ese momento conoc\u00ed a mis amigas, hice teatro, estudi\u00e9 Letras lo que pude porque trabajaba. Creo que no hay f\u00f3rmulas m\u00e1s que formarse, prenderse fuego cuando te junt\u00e1s con tus amigos en el escenario y descubrir ah\u00ed tu pandilla y tu lugar de pertenencia. Claro, depende de lo que est\u00e9s buscando. Yo nunca busqu\u00e9 la fama. Este es un trabajo que nosotros hacemos y que en el mejor de los casos lo ve un mont\u00f3n de gente y eso hace que la gente en la calle te reconozca y te d\u00e9 cari\u00f1o, y a m\u00ed me fascina. Me da un amor total que la gente me diga \u201cche c\u00f3mo me re\u00ed con la serie\u201d. Me encanta eso, pero despu\u00e9s no creo en todo lo otro, no creo en el jetset, no creo en la fama, no consumo eso, me parece una venta de espejitos de colores. No creo en ese tipo de vida en un mundo y en pa\u00edses tan desiguales como estos. - Despu\u00e9s de tantos a\u00f1os en este oficio, \u00bfqu\u00e9 te sorprende todav\u00eda? Me sigue sorprendiendo todo, sobre todo en el teatro. Me sigo emocionando y me sigue sorprendiendo cuando una de mis compa\u00f1eras, sea la obra que sea, en esas cosas medio iluminadas de la actuaci\u00f3n y del hecho vivo y presente, prueba decir de otra manera un texto que escuchaste mil veces. Me sorprende porque obliga a m\u00ed a contestar de otra manera y son esas cosas que te bajan al presente de la magia del teatro. Me sigue sorprendiendo que todas las noches la gente sigue arroj\u00e1ndose a ese acto de fe que es ir a ver teatro y que te cuenten una historia. Me siguen sorprendiendo los nervios que tengo antes de actuar. De \u201cLas hijas\u201d debemos haber hecho 150 funciones, un mont\u00f3n, pero cada vez que salgo al escenario me agarran unos nervios, un dolor de panza. Y me alegra que me pasa. Creo que por eso me genera tanto entusiasmo la situaci\u00f3n. porque todav\u00eda me sigue sorprendiendo todo.","datePublished":"2026-09-12T08:00:00-03:00","dateCreated":"2026-09-12T08:00:00-03:00","dateModified":"2026-09-12T08:00:00-03:00","inLanguage":"es_AR.UTF-8","publisher":{"@type":"NewsMediaOrganization","name":"La Capital","url":"https:\/\/www.lacapital.com.ar","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.lacapital.com.ar\/css-custom\/203\/images\/mtg_logo-v2.png","width":"600","height":"60"}},"image":[{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/media.lacapital.com.ar\/p\/49cfef69ea55c42223ec1b1994332114\/adjuntos\/203\/imagenes\/103\/396\/0103396665\/1200x675\/smart\/image-75.jpg","caption":"Pilar Gamboa protagoniza junto a Soledad Villamil y Florencia Pe\u00f1a la obra \\\"Las hijas\\\", que tendr\u00e1 tres funciones en el teatro Astengo","width":"1200","height":"675"}],"articleSection":"Zoom","keywords":["Pilar","obra","teatro","Rosario"],"author":{"@type":"Person","name":"Morena Pardo","url":"https:\/\/www.lacapital.com.ar\/morena-pardo-p5000439.html","description":"Periodista de La Capital Licenciada en Comunicaci\u00f3n Social (UNR) y M\u00e1ster en Estudios de G\u00e9nero (Universidad de Granada \/ Utrecht University). Escribi\u00f3 sobre cultura y entretenimiento para medios como UltraBrit, Silencio, Rapto, RosarioPlus, Revista Rea y La Rabia Cine. Contactos - E-Mail: mpardo@lacapital.com.ar- LinkedIn: Morena Pardo- Instagram: @morepardo- Letterboxd: More Pardo","@id":"https:\/\/www.lacapital.com.ar\/morena-pardo-p5000439.html"}},{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"La Capital","item":{"@id":"https:\/\/www.lacapital.com.ar","name":"La Capital"}},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Pilar","item":{"@id":"https:\/\/www.lacapital.com.ar\/pilar-a1004923.html","name":"Pilar"}},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Pilar Gamboa: \"El esp\u00edritu art\u00edstico argentino es muy dif\u00edcil de derribar\"","item":{"@id":"https:\/\/www.lacapital.com.ar\/zoom\/pilar-gamboa-el-espiritu-artistico-argentino-es-muy-dificil-derribar-n10280616.html","name":"Pilar Gamboa: \"El esp\u00edritu art\u00edstico argentino es muy dif\u00edcil de derribar\""}}]}]</script> <script type="text/javascript" xmlns:deferer="no" async="true" src="https://www.lacapital.com.ar/vendor/lazyLoad/lazyLoad-observer-td4-min-version-1789013297.js"></script> <script type="text/javascript" xmlns:deferer="no" defer="defer" src="/js/fb-embed-min-version-1789151371.js"></script> <meta property="og:site_name" content="La Capital"/> <meta property="og:description" content="La actriz de “Viudas negras” llega a Rosario con la gira de “Las hijas”, la exitosa obra dirigida por Adrián Suar, que coprotagoniza junto a Soledad Villamil y Florencia Peña"/> <meta property="fb:app_id" content="625839221258294"/> <meta property="og:image" content="https://media.lacapital.com.ar/p/49cfef69ea55c42223ec1b1994332114/adjuntos/203/imagenes/103/396/0103396665/1200x675/smart/image-75.jpg"/> <meta property="og:url" content="https://www.lacapital.com.ar/zoom/pilar-gamboa-el-espiritu-artistico-argentino-es-muy-dificil-derribar-n10280616.html"/> <meta property="og:title" content="Pilar Gamboa: “El espíritu artístico argentino es muy difícil de derribar”"/> <meta itemprop="url" content="https://www.lacapital.com.ar/zoom/pilar-gamboa-el-espiritu-artistico-argentino-es-muy-dificil-derribar-n10280616.html"/> <meta itemprop="name" content="Pilar Gamboa: “El espíritu artístico argentino es muy difícil de derribar”"/> <meta itemprop="headline" content="Pilar Gamboa: “El espíritu artístico argentino es muy difícil de derribar”"/> <meta itemprop="description" content="La actriz de “Viudas negras” llega a Rosario con la gira de “Las hijas”, la exitosa obra dirigida por Adrián Suar, que coprotagoniza junto a Soledad Villamil y Florencia Peña"/> <meta property="description" content="La actriz de “Viudas negras” llega a Rosario con la gira de “Las hijas”, la exitosa obra dirigida por Adrián Suar, que coprotagoniza junto a Soledad Villamil y Florencia Peña"/> <meta property="og:type" content="article"/> <meta property="og:image:width" content="1200"/> <meta property="og:image:height" content="675"/> <meta name="twitter:card" content="summary_large_image"/> <meta name="twitter:site" content="@lacapital"/> <meta name="twitter:title" content="Pilar Gamboa: “El espíritu artístico argentino es muy difícil de derribar”"/> <meta name="twitter:description" content="La actriz de “Viudas negras” llega a Rosario con la gira de “Las hijas”, la exitosa obra dirigida por Adrián Suar, que coprotagoniza junto a Soledad Villamil y Florencia Peña"/> <meta name="twitter:creator" content="@lacapital"/> <meta name="twitter:image" content="https://media.lacapital.com.ar/p/49cfef69ea55c42223ec1b1994332114/adjuntos/203/imagenes/103/396/0103396665/1200x675/smart/image-75.jpg"/> <meta name="twitter:image:height" content="675"/> <meta name="twitter:image:width" content="1200"/> <meta property="article:author" content="https://www.lacapital.com.ar/morena-pardo-p5000439.html"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/> <style>html,body{color:#303030!important;height:100%!important;overflow:hidden!important}#btn-once-09184669248317627{border:2px solid #f06a0a!important;background-color:#f06a0a!important;color:#fefefe!important}#btn-site-0931704523155962{border:2px solid #333!important;background-color:#fefefe!important;color:#333!important}#btn-once-09184669248317627:hover{background-color:#fefefe!important;color:#333!important}#btn-site-0931704523155962:hover{background-color:#fefefe!important;border:2px solid #f06a0a!important}#ico-help-0006261599715539745,#ico-close-008186217392221362{position:absolute;right:4px;top:4px;text-align:center;text-decoration:none}#ico-close-008186217392221362{left:4px;width:20px;right:unset}#ico-help-0006261599715539745:before,#ico-close-008186217392221362:before{border:2px solid;border-radius:50%;display:inline-flex;justify-content:center;align-items:center;color:#555;content:'?';font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,avenir next,avenir,segoe ui,liberation sans,Ubuntu,helvetica neue,helvetica,Cantarell,roboto,noto,arial,sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale;padding:1px;height:1em;width:1em}#ico-close-008186217392221362:before{border:0;content:'';padding:4px}#ico-help-0006261599715539745:hover:before,#ico-close-008186217392221362:hover:before{color:#ec9329}a{text-decoration:underline;color:black}a:hover{color:#ec9329}@media (prefers-color-scheme:dark){:root{color-scheme:dark}body{background-color:#333!important;color:#ddd!important}a,a:visited{color:#ddd!important}a:hover{color:#f06a0a!important}#ico-help-0006261599715539745:before,#ico-close-008186217392221362:before{color:#aaa}#btn-site-0931704523155962{background-color:#333!important;border:solid 2px #ddd!important;color:#ddd!important}#btn-once-09184669248317627:hover,#btn-site-0931704523155962:hover{background-color:#333!important;color:#ddd!important}}</style><meta name="description" content="La actriz de “Viudas negras” llega a Rosario con la gira de “Las hijas”, la exitosa obra dirigida por Adrián Suar, que coprotagoniza junto a Soledad Villamil y Florencia Peña"/> <meta name="robots" content="max-image-preview:large"/> <meta name="author" content="Morena Pardo"/> <meta name="distribution" content="global"/> <meta name="rating" content="general"/> <meta name="language" content="es_AR.UTF-8"/> <link rel="canonical" href="https://www.lacapital.com.ar/zoom/pilar-gamboa-el-espiritu-artistico-argentino-es-muy-dificil-derribar-n10280616.html"/> <meta http-equiv="refresh" content="600"/><!--Marfeel--> <script xmlns:deferer="no" type="text/javascript"> !function(){"use strict";function e(e){var t=!(arguments.length>1&&void 0!==arguments[1])||arguments[1],c=document.createElement("script");c.src=e,t?c.type="module":(c.async=!0,c.type="text/javascript",c.setAttribute("nomodule",""));var n=document.getElementsByTagName("script")[0];n.parentNode.insertBefore(c,n)}!function(t,c){!function(t,c,n){var a,o,r;n.accountId=c,null!==(a=t.marfeel)&&void 0!==a||(t.marfeel={}),null!==(o=(r=t.marfeel).cmd)&&void 0!==o||(r.cmd=[]),t.marfeel.config=n;var i="https://sdk.mrf.io/statics";e("".concat(i,"/marfeel-sdk.js?id=").concat(c),!0),e("".concat(i,"/marfeel-sdk.es5.js?id=").concat(c),!1)}(t,c,arguments.length>2&&void 0!==arguments[2]?arguments[2]:{})}(window,6069,{} /* Config */)}(); </script> <!--Fin Marfeel--> <!--Marfeel User Type--> <script xmlns:deferer="no" type="text/javascript"> (function() { function getCookie(name) { var match = document.cookie.match(new RegExp('(^| )' + name + '=([^;]+)')); return match ? decodeURIComponent(match[2]) : null; } function parseJWT(token) { try { return JSON.parse(atob(token.split('.')[1])); } catch(e) { return null; } } var paywallCookie = getCookie('paywall_user'); if (!paywallCookie) return; var userData = parseJWT(paywallCookie); if (!userData) return; var userType = userData.subscribed === true ? 'paid' : 'logged'; function setMarfeelUserType() { if (window.marfeel && window.marfeel.cmd) { window.marfeel.cmd.push(['compass', function(compass) { compass.setUserType(userType); }]); } else { setTimeout(setMarfeelUserType, 200); } } setMarfeelUserType(); })(); </script> <!--Fin Marfeel User Type--> <!--W--> <!-- Google Tag Manager --> <script xmlns:deferer="no">(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-TMLPPNF');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <!--W--> <!-- MOW --> <script xmlns:deferer="no" async src="https://mowplayer.com/js/player/mLc2JQUbE1.js"></script> <!-- MOW --> <meta name="google-site-verification" content="qdgFqpqZllOv3hMzH719Uh-QftM_As-CHEVtoWVn9m8"/> <meta name="google-site-verification" content="cSK7bN_NaKKDYeCY4eTKMgoxiZ1keWJ6hNwQWaYdrHM"/> <meta property="cms" content="thinkindot"/> <meta property="fb:pages" content="112728375450013"/> <meta property="fb:pages" content="206588386070896"/> <!-- STYLE FOOT PARA COPYRIGHT--> <style>.site-footer .text-font{font-family:Arimo,sans-serif;color:#fff;display:flex;-webkit-box-align:start;align-items:flex-start;max-width:1350px;padding:0 30px;margin:0 auto}</style> <!-- INICIO SCRIPT ADZONE EN HEAD --> <script xmlns:deferer="no" async src='https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js'></script> <script xmlns:deferer="no" async="async" src="https://s1.adzonestatic.com/c/28_lacapital-2023-v2.js"></script> <style>.site-footer .text-font{font-family:Arimo,sans-serif;color:#fff;display:flex;-webkit-box-align:start;align-items:flex-start;max-width:1350px;padding:0 30px;margin:0 auto}div[class^=ad-slot-]{min-width:100%;display:inline-block}.ad-slot-horizontal{height:auto;min-height:90px}.ad-slot-box{height:250px}.ad-slot-bigbox{height:600px}.site-top-nav{padding-top:5px}.site-header .site-header__main-part{height:45px;margin-bottom:5px}.bottom-nav{height:35px}.bottom-nav ul{max-width:1280px}@media screen and (max-width:730px){.ad-slot-top{min-height:50px}}@media screen and (min-width:731px){.ad-slot-top{min-height:50px}}</style> <!-- FIN SCRIPT ADZONE EN HEAD--> <!-- Google tag (gtag.js) Google Analytics GA4 --> <script xmlns:deferer="no" async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-ZQEP8C49KD"></script> <script xmlns:deferer="no"> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-ZQEP8C49KD'); </script> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script xmlns:deferer="no" async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-3731989-1"></script> <script xmlns:deferer="no"> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-3731989-1',{ 'dimension1': 'Pilar Gamboa: "El espíritu artístico argentino es muy difícil de derribar"', 'dimension2': 'Morena Pardo', 'dimension3': 'Nota', 'dimension4': 'Zoom', 'dimension5': '', 'dimension6': '', 'dimension7': 'Pilar', 'dimension8': 'obra', 'dimension9': 'teatro', }); gtag('event','75%', { 'event_category': 'NTG article milestone', 'event_label': '<article title>', 'event_value': 75 , 'non_interaction' : true }); </script> <script xmlns:deferer="no" xmlns:deferer="no" type='text/javascript'> var SITE_OPTIONS = { logo: 'https://media.lacapital.com.ar/adjuntos/203/imagenes/028/514/0028514047.svg', title: 'Diario La Capital', loginid: 'btn-login', logoutid: 'btn-logout', closable: true, callbackOnLogin: function (p) { document.getElementById('name').innerHTML = p.name; document.getElementById('picture').src = p.picture; document.getElementById('btn-logout').style.display = 'block'; document.getElementById('user-data').style.display = 'block'; document.getElementById('btn-login').style.display = 'none'; }, callbackOnLogout: function () { console.log('callback logout'); location.reload(); } } !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '343313186160380'); fbq('track', 'PageView'); </script> <!-- TEADS GLOBAL --> <script xmlns:deferer="no"> window.teads_analytics = window.teads_analytics || {}; window.teads_analytics.analytics_tag_id = "PUB_18642"; window.teads_analytics.share = window.teads_analytics.share || function() { ;(window.teads_analytics.shared_data = window.teads_analytics.shared_data || []).push(arguments) }; </script> <script xmlns:deferer="no" async src="https://a.teads.tv/analytics/tag.js"></script> <!-- Fin TEADS Global --> <!-- Google tag (gtag.js) --> <script xmlns:deferer="no" async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-CJSVX249P2"></script> <script xmlns:deferer="no"> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CJSVX249P2'); </script> <script xmlns:deferer="no"> document.cookie = "__adblocker=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; path=/"; var setNptTechAdblockerCookie = function(adblocker) { var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + 60 * 5 * 1000); document.cookie = "__adblocker=" + (adblocker ? "true" : "false") + "; expires=" + d.toUTCString() + "; path=/"; }; var script = document.createElement("script"); script.setAttribute("async", true); script.setAttribute("src", "//www.npttech.com/advertising.js"); script.setAttribute("onerror", "setNptTechAdblockerCookie(true);"); document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script); </script> <script xmlns:deferer="no" type="text/javascript"> window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/technologicalunion-lacapital/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');} </script> <style>.article-body ul,.article-body ol{list-style:disc}.page-nota-standard main{margin-top:-105px}.single-vertical-section.ranking-section .ranking-number::before{display:none}</style> <link rel="preconnect" href="https://cdn.thinkindot.com"> <!-- Thinkindot Tracker v1.4 --> <script xmlns:deferer="no" xmlns:deferer="no" type="text/javascript"> (function(){ var userEmailCookie = document.cookie.replace(/(?:(?:^|.*;\s*)TDEmail\s*\=\s*([^;]*).*$)|^.*$/, "$1"); var trackingEvent = { url: "https://tracker.thinkindot.com/ingest/event", object_id_regex: "", event: { organization_id: 2500, application_id: "cms-203", object_type: "Nota", object_id: "10280616", object_url: window.location.href, publication_date: "2026-09-12T08:00:00-03:00", var_1: ["Pilar","obra","teatro"], //i.e: authors ids var_2: ["Zoom","",""], //i.e: categories ids var_3: ["Morena Pardo"], var_4: [unescape(userEmailCookie)] } }; var tra = document.createElement('script'); tra.type = 'text/javascript'; tra.async = true; tra.src = 'https://cdn.thinkindot.com/tracker/tracker-1.4.min.js'; tra.onload = tra.onreadystatechange = function() { var rs = this.readyState; if (rs && rs != 'complete' && rs != 'loaded') return; try { tracker_event(trackingEvent); } catch (e) { console.log("tracker error " + e); } }; (document.getElementsByTagName('head')[0]||document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(tra); })(); </script> <!-- End Thinkindot Tracker --><link rel='amphtml' href='https://www.lacapital.com.ar/zoom/pilar-gamboa-el-espiritu-artistico-argentino-es-muy-dificil-derribar-n10280616.html/amp'/><!-- Speculation Rules --> <script xmlns:deferer="no" type="speculationrules"> { "prefetch": [ { "source": "document", "where": { "and": [ { "href_matches": "https://www.lacapital.com.ar/*" }, { "not": { "selector_matches": "[rel~='nofollow']" } }, { "not": { "selector_matches": "[rel~='noreferrer']" } }, { "not": { "selector_matches": "[rel~='noopener']" } }, { "not": { "selector_matches": "[rel~='noindex']" } } ] }, "eagerness": "moderate" } ], "prerender": [ { "source": "document", "where": { "and": [ { "selector_matches": "h1 a" }, { "not": { "selector_matches": "[rel~='nofollow']" } }, { "not": { "selector_matches": "[rel~='noreferrer']" } }, { "not": { "selector_matches": "[rel~='noopener']" } }, { "not": { "selector_matches": "[rel~='noindex']" } } ] }, "eagerness": "moderate" } ] } </script> <!-- Thinkindot GA4--> <script xmlns:deferer="no" async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-CJSVX249P2"></script> <script xmlns:deferer="no"> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CJSVX249P2'); gtag('set', { 'dimension1': 'Pilar Gamboa: "El espíritu artístico argentino es muy difícil de derribar"', 'dimension2': 'Morena Pardo', 'dimension3': 'Nota', 'dimension4': 'Zoom', 'dimension5': '', 'dimension6': '', 'dimension7': 'Pilar', 'dimension8': 'obra', 'dimension9': 'teatro', }); </script> <!-- End Thinkindot GA4 --><link rel="manifest" href="/manifest.json"> <script xmlns:deferer="no">window.TdOneSingalSetup = {"appId":"7022b0b4-f1af-4cbd-8d99-0dab512694d5","autoRegister":false,"promptOptions":{"actionMessage":"Nos gustar\u00eda mostrarle las \u00faltimas noticias.","exampleNotificationTitleDesktop":"Notificaci\u00f3n de ejemplo","exampleNotificationMessageDesktop":"As\u00ed aparecer\u00e1n las notificaciones","exampleNotificationCaption":"Pod\u00e9s desuscribirte en cualquier momento","acceptButtonText":"SUSCRIBIRME","cancelButtonText":"NO, GRACIAS"},"welcomeNotification":{"disable":false,"title":"La Capital","message":"Gracias por suscribirte"},"notifyButton":{"enable":true,"showCredit":false,"text":{"tip.state.unsubscribed":"Suscribirse a notificaciones","tip.state.subscribed":"Est\u00e1s suscripto a notificaciones","tip.state.blocked":"Bloqueaste notificaciones","message.prenotify":"Click para suscribirse a notificaciones","message.action.subscribed":"Gracias por suscribirse!","message.action.resubscribed":"Te suscribiste a notificaciones","message.action.unsubscribed":"No recibir\u00e1s m\u00e1s notificaciones","dialog.main.title":"Configurar notificaciones","dialog.main.button.subscribe":"SUSCRIBIRSE","dialog.main.button.unsubscribe":"DESUSCRIBIRSE","dialog.blocked.title":"Desbloquear notificaciones","dialog.blocked.message":"Segu\u00ed las instrucciones para recibir notificaciones:"},"colors":{"circle.background":"#0bbafa"}},"notificationClickHandlerMatch":"origin","notificationClickHandlerAction":"focus","tracking":{"utm_source":"pushnotificationh","utm_medium":"web","utm_campaign":"editorselection"}}</script> <script xmlns:deferer="no" src="https://www.lacapital.com.ar/libs/OneSignalSDKFiles/TdWebPushv17-min-version-1789013169.js" async="true"></script> <script xmlns:deferer="no" src="https://cdn.onesignal.com/sdks/web/v16/OneSignalSDK.page.js" async="true"></script></head><body style="margin:0"><div style="display: flex !important; flex-direction: column !important; align-items: center !important; justify-content: center !important; width: 100% !important; height: 100% !important;"><div style="font-family: helvetica, arial, sans-serif !important; font-size: 16px !important; display: flex !important; flex-wrap: wrap !important; justify-content: center !important; text-align: center !important; margin: 10px !important;"><div> Privacy Badger has replaced <a href="https://www.instagram.com/p/Datr51NgiGM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" rel="noreferrer" target="_blank">this Instagram widget</a></div><a id="ico-close-008186217392221362" href="javascript:void(0)"></a><a id="ico-help-0006261599715539745" href="https://privacybadger.org/#How-does-Privacy-Badger-handle-social-media-widgets" rel="noreferrer" target="_blank"></a></div><div style="font-family: helvetica, arial, sans-serif !important; font-size: 16px !important; display: flex !important; flex-wrap: wrap !important; justify-content: center !important; text-align: center !important; margin: 10px !important; width: 100% !important;"><button id="btn-once-09184669248317627" style="transition: background-color 0.25s ease-out, border-color 0.25s ease-out, color 0.25s ease-out !important; border-radius: 3px !important; cursor: pointer !important; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;avenir next&quot;, avenir, &quot;segoe ui&quot;, &quot;liberation sans&quot;, Ubuntu, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, Cantarell, roboto, noto, arial, sans-serif !important; font-size: 14px !important; font-weight: bold !important; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; line-height: 16px !important; padding: 10px !important; margin: 4px !important; width: 70% !important; max-width: 280px !important;"> Allow once</button><button id="btn-site-0931704523155962" style="transition: background-color 0.25s ease-out, border-color 0.25s ease-out, color 0.25s ease-out !important; border-radius: 3px !important; cursor: pointer !important; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;avenir next&quot;, avenir, &quot;segoe ui&quot;, &quot;liberation sans&quot;, Ubuntu, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, Cantarell, roboto, noto, arial, sans-serif !important; font-size: 14px !important; font-weight: bold !important; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; line-height: 16px !important; padding: 10px !important; margin: 4px !important; width: 70% !important; max-width: 280px !important;">Always allow on this site</button></div></div><!-- MAMs - GA --> <!-- <script xmlns:deferer="no" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.18.1/moment.min.js"></script> --> <script xmlns:deferer="no" type="text/javascript"> window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({flush: true}); </script> <!-- Begin comScore Tag --> <script xmlns:deferer="no"> var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "6906430", options: { enableFirstPartyCookie: true, bypassUserConsentRequirementFor1PCookie: true } }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/6906430/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })(); </script> <noscript> <img xmlns:ll="no" src="http://b.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=6906430&cv=3.6.0&cj=1"/> </noscript> <!-- End comScore Tag --><div id="fb-root"></div><noscript id="tddefererjs"><tddeferernodes id="tddeferernodes"> <script type="text/javascript"> window.arrCMSRegions = { region1 : 'block' , region2 : 'block' , region3 : 'block' , region4 : 'block' , region5 : 'block' , region6 : 'block' , region7 : 'block' , region8 : 'block' , region9 : 'block' }; </script> <script> window.addEventListener('load', () => { let link = document.createElement('link'); link.rel = 'stylesheet'; link.type = 'text/css'; link.href = "https://vjs.zencdn.net/7.11.4/video-js.css"; document.head.appendChild(link) }) </script> </tddeferernodes></noscript><script type="text/javascript" xmlns:deferer="no"> function loadTdDefererJs(i){ var s = document.createElement("script"); s.setAttribute("type", "text/javascript"); if(i >= window.defererList.length){ return false; } if(typeof(window.defererList[i].src) != "undefined" && window.defererList[i].src != ""){ //console.log("Add SRC =>",window.defererList[i].src); s.onload = function() { i++; loadTdDefererJs(i); }; s.onerror = function() { i++; loadTdDefererJs(i); }; s.src = defererList[i].src; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s); }else{ //console.log("Add TEXT =>",window.defererList[i].innerText); s.innerHTML = window.defererList[i].innerHTML; try { document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s); }catch(error) { console.error(error); } i++; loadTdDefererJs(i); } } var defererList = document.getElementById("tddefererjs"); var replacement = document.createElement("div"); replacement.setAttribute("id", "tddefererdiv"); replacement.style.display = "none"; replacement.innerHTML = defererList.textContent; document.body.appendChild(replacement); window.defererList = document.getElementById("tddeferernodes").querySelectorAll("script"); var raf = requestAnimationFrame || mozRequestAnimationFrame || webkitRequestAnimationFrame || msRequestAnimationFrame; if (raf){ raf(function() { var time = 0; window.setTimeout( function(){ loadTdDefererJs(0) }, time); }); }else{ var time = 0; window.addEventListener("load", function(){loadTdDefererJs(0)} ); }</script></body></html>" style="background-color:#fff!important;border:1px solid #ec9329!important;min-width:220px!important;min-height:210px!important;max-height:600px!important;pointer-events:all!important;z-index:999!important;">