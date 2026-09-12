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Pilar Gamboa: "El espíritu artístico argentino es muy difícil de derribar"

La actriz de “Viudas negras” llega a Rosario con la gira de “Las hijas”, la exitosa obra dirigida por Adrián Suar, que coprotagoniza junto a Soledad Villamil y Florencia Peña

Morena Pardo

Por Morena Pardo

12 de septiembre 2026 · 08:00hs
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Pilar Gamboa protagoniza junto a Soledad Villamil y Florencia Peña la obra Las hijas

Pilar Gamboa protagoniza junto a Soledad Villamil y Florencia Peña la obra "Las hijas", que tendrá tres funciones en el teatro Astengo

Tres hermanas muy distintas entre sí se encuentran ante un desafío en común: una madre con Alzheimer. Esa premisa tan reconocible es el corazón de “Las hijas”, la comedia escrita por la rosarina Ariadna Asturzzi que marcó el debut de Adrián Suar en la dirección teatral, y que desde su estreno hace un año se convirtió en furor de la cartelera porteña. Protagonizada por Pilar Gamboa, Soledad Villamil y Florencia Peña, se podrá ver en el Teatro Astengo (Mitre 754) de Rosario los días 17, 18 y 19 de septiembre, en el marco de una extensa gira por Argentina y Uruguay.

En la ficción, las hijas son Inés, “una tarotista de renombre con una capacidad inexplicable para leer el futuro” (Villamil), María José, “una psiquiatra forense que conoce todas las patologías posibles pero no sabe cómo lidiar con su madre” (Peña, que reemplazó a Julieta Díaz en abril), y Roberta, “un intento de artista plástica con múltiples carreras incompletas y un emprendimiento de catering que parece más un acto de fe que un negocio” (Gamboa).

A lo largo de una noche, las tres hermanas descubrirán que “cada una tiene la madre que recuerda”. De esta manera, la obra indaga con sensibilidad y humor en temas universales como los vínculos familiares, el amor y la memoria, a partir de ese hito vital que es dejar de ser hijo para cuidar a los padres.

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Antes de la visita de “Las hijas” a Rosario, La Capital dialogó con Pilar Gamboa, una de las actrices argentinas más destacadas de su generación, que hace más de veinte años apuesta al teatro independiente y colectivo a través de su participación en grupalidades como Piel de Lava (junto a Elisa Carricajo, Valeria Correa y Laura Paredes) y Compañía El Silencio (con Romina Paula, Susana Pampín, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe).

Mientras hace su primera incursión en el teatro comercial con la pieza dirigida por Suar, Gamboa se afianza como estrella popular a través de sus implacables y memorables interpretaciones en producciones como “Envidiosa” o “Viudas negras”.

- ¿Cómo vivís el presente de la obra, de cara a esta inminente gira, después de un año de temporada en Buenos Aires con gran respuesta del público?

Estoy muy contenta, pero porque siempre me gusta llevar la obra a otros lados, a otros públicos. Eso me genera mucha expectativa de la buena. Es cierto que Buenos Aires se convirtió en un lugar a donde la gente del interior viene a ver teatro. Vino mucha gente así a ver la obra, sobre todo porque estuvimos un año haciendo funciones con mucha posibilidad de verla. siempre nos esperan la salida y nos cuentan de dónde vinieron. Pero claro que la porción de gente que puede hacer eso es muy menor, por eso me da mucha alegría llevarla a otros lugares y ver qué va a pasar con otros públicos. Igual, yo creo que va a pasar bastante parecido a lo que pasó en Buenos Aires, porque es una obra que te hace reír, te conmueve. Es una obra muy que está muy viva, es muy de actuación, se sostiene con las tres actrices que estamos arriba del escenario y todas las noches siempre es un desafío. Es una obra hermosa de hacer y es hermoso lo que pasa con la gente.

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- Además de la evidente oportunidad laboral, ¿qué hubo en la propuesta que te convocó?

Me llamó Adrián y me dijo que había pensado en mí para la hermana menor, y siempre que Adrián piensa en mí para algo lo escucho mucho porque seguro hay algo ahí que me interesa para actuar. Me interesaba también que era la primera obra que dirigía él y que estaba escrita por una dramaturga argentina contemporánea, que no es común en el teatro comercial, donde en general son propuestas más enlatadas. Me parece muy bueno que el teatro comercial incluya dramaturgas argentinas, porque hay un montón y muy talentosas, y Ariadna es una de ellas. Me interesó que era una obra en la que había que actuar y poner toda la carne al asador, que es lo que a mí más me gusta hacer. Es re analógica la obra, no hay grandes artificios y cuando eso sucede en el teatro a mí me fascina. Me interesaba el tema y ese momento de la vida en donde se intercambian los roles y uno tiene que empezar a cuidar a sus padres, que me toca de cerca porque tengo un padre grande. Uno cree que está preparado para esos momentos y cuando te llegan siempre es difícil, sobre todo con el vínculo con hermanas o hermanos, tener que ponerse de acuerdo, entender cuál es el vínculo que cada una tuvo con esa madre. Eso también me gustaba mucho de la propuesta, la premisa de que cada una tiene la madre que recuerda. En ese contraste, contamos la historia, obvio que con humor porque es una obra de Adrián, y porque casi la única manera de pensar estos grandes temas es a través de la risa. Yo además tenía que hacer de la hermana menor, la más desfachatada, la negadora, y en la negación siempre hay un paso de comedia. Es una piba que tiene 40 y que llegó a ese momento de la vida y no sabe bien qué le gusta, qué quiere. Yo nunca había hecho teatro comercial, todo lo que me habían ofrecido no me parecía riesgoso o interesante, y acá dije que sí me dio al toque porque el combo me cerraba por todos lados.

- ¿Cómo fue la experiencia de encarar ese proceso con las otras actrices? ¿Ya habían trabajado juntas?

No las conocía y la verdad que fue muy grata la experiencia. Los ensayos siempre son muy intensos, se ensaya muchas horas por días pero en poco tiempo de agenda. Entonces con Sole y con Juli en su momento empezamos a juntarnos antes porque todas podíamos. Yo que soy fanática del teatro también quería que nos conozcamos un poco, que no construyamos directo del escenario, ver si podíamos armar un poco de bagaje antes y eso re funcionó. Nos juntábamos a estudiar la letra, a tomar mate, comer budín, y pensar la obra. Fuimos armando ese vínculo así que cuando pasamos al ensayo y a poner el cuerpo había algo más construido en la confianza. Después nos fuimos recontra conociendo a lo largo del proceso, hasta que en un momento Juli tuvo una hernia de disco y se tuvo que ir del proyecto, y entró Flor. Y estuvo re bueno también. Ella se mandó un piletazo total y nosotras teníamos que construir de nuevo ese vínculo, pero ahora sí ya casi arriba del escenario. Fue raro, como cambiar de un día la bajista, y que la banda sea la misma pero suene distinto. También estuvo re bueno porque siempre que pasan esas cosas también se desempolva un poco el material, porque Flor es una actriz muy distinta a Juli, y entonces aparecieron cosas nuevas de la obra generadas por ella y por esa nueva grupalidad que se genera. Sole y yo también nos vimos modificadas por ella y esa aventura estuvo espectacular y está espectacular. La obra está en un momento muy bueno, muy arriba.

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El teatro en equipo como bandera

- Por lo que contás, llevaste las prácticas del teatro colectivo a esta propuesta también.

La verdad que sí, porque no concibo la vida de otra manera, me cuesta un montón. Yo cuando la apenas las conocí les dije: "Che, yo opino un montón”. No desde un lugar de decir lo que hay que hacer si no de abrir lo hablar entre todos. Yo hace años que digo que quien está afuera, el director o la directora, tiene una mirada, y después está la mirada de los que estamos adentro y que es tan interesante como la de quien mira de afuera. Esa es mi manera de ver el teatro y casi que de ver el mundo. Al toque entramos en una colectiva, sigue pasando ahora, que terminan las funciones y nos decimos cosas entre nosotras. Hay cosas muy buenas que suceden grupalmente y cuando una logra borrar el ego, aparece el teatro más lindo del mundo para mí, que es el teatro en equipo.

- ¿Sentís que hay un círculo virtuoso entre “Las hijas”, las obras que tenés en cartel con tus grupos y tus incursiones en plataformas?

Sí, hay un círculo virtuoso, sobre todo el del malabar de la agenda. Pero después también hay algo para mí muy constitutivo mío que es que yo soy una actriz que soy que puedo tocar las teclas más comerciales o populares gracias a que mi escuela de formación fueron mis dos grupos, Compañía Silencio y Piel de Lava. Esa sigue siendo mi escuela emocional, esos dos grupos que tengo hace 20 años y con los que sigo haciendo funciones, de “El tiempo todo entero” con Lamothe, Bigliardi, Pampín y Romi Paula, y de “Parlamento” con las Piel de Lava. Es algo que sigo sosteniendo no sólo en el discurso sino en la acción, y también porque son mi lugar de pertenencia. Y después pongo toda esa formación en juego cuando llego a “Las hijas” y la conozco a Sole a la que también le encanta pensar el teatro. A Flor también, pero con Sole tuvimos que batallar varias. Hay un montón de gente que ve el teatro como yo. Entonces cuando sucede “Las hijas” en el escenario, obvio que no es actuar con las Piel de Lava que son mis amigas hace 23 años, pero no es que me siento ajena.

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- Hace poco en una nota hablaste de esta idea de que están todos los teatros llenos, y de que en realidad no es tan así.

Yo creo que es un gran momento del teatro. En las épocas de crisis como la que estamos atravesando, no hay mucha más salida que hacer teatro, sobre todo con la desesperación de actuar. Porque no es sólo quedarte sin trabajo, es quedarte sin la llama que te enciende. Siento que hay un vuelco enorme al teatro y eso es re festejable, si vas caminando por Corrientes no podés creer la cantidad de ofertas teatrales que hay. Pero sí creo que el público hace malabares y sí creo que tiene que elegir qué obras ver porque yo siento que no es una época de vacas gordas. Hay mucha financiación de la entrada de teatro, la gente tiene que manejar su economía con inteligencia y entonces están los tanques que la gente va a ir porque son artistas que quieren, y después hay una cantidad enorme de personas que la están remando bastante más. No es que están llenos todos los teatros. Siempre esas cosas que son así tan grandilocuentes, no suelen ser tan así. A nosotras por suerte el teatro se nos llenó y estoy convencida de que tiene que ver con la calidad de la obra, en la que nosotras tres dejamos el corazón entero cada noche, y lo digo en serio, no es demagogia. Salimos agotadas de hacer las funciones de “Las hijas” porque de verdad hay mucha entrega y creo que eso llegó a la gente. La gente se ríe, se emociona, y eso para mí generó un boca en boca que hizo que nuestra sala estuviese llena casi todo el año, lo cual es un milagro. Pero no le pasa eso a todo el mundo. Después hay toda una brillantina de redes, donde todo es como una especie de venta verborrágica de una belleza que ya sabemos todos que no es real, aunque cuando estés mirando te lo creas. Creo que parte también del fenómeno del cambio de paradigma de las redes sociales y lo que pasa por ahí.

- También hablaste de cómo en las épocas de crisis emergen experiencias colectivas y artísticas potentes, como pasó después del 2001 con las Piel de Lava. ¿Tenés la esperanza de que esté pasando algo similar en este momento?

Estoy segura de que está pasando lo mismo. El espíritu artístico argentino es muy difícil de derribar. Y sobre todo en el teatro, donde no hay nada, no hay inteligencia artificial que le pueda ganar. Es como ver una banda en vivo. Ahí no está el artificio, están los humanos juntos en el tiempo generando poesía o lo que sea. Cuando voy a ver obras de nuevas generaciones, porque ya estoy grande y no lo puedo creer, veo que está pasando algo alucinante. En los momentos más de crisis y más devastadores en todos los sentidos espirituales, la posibilidad de estar con otros en un lugar pensando y activando es una responsabilidad. Y no ahora, siempre. Nadie te va a venir a llamar, no sos tan importante. Yo tengo esa siempre esa premisa. Entonces hay que ser inteligentes en la autogestión, hay que generarse los propios materiales. Durante años trabajé de otras cosas hasta que pude vivir de la actuación generando los materiales. Son épocas mucho más difíciles porque yo en ese momento yo tenía laburos que no me gustaban pero con eso podía pagar el alquiler. Yo creo que no hay otra manera de vivir la vida si te gusta hacer algo, juntarte con los demás en la época que sea y sobre todo en estas tan desoladoras. Es el momento para juntarse y escribir y pensar desde ahí.

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- Eso también va en contra de una idea muy actual del éxito individual e inmediato, de la idea de que te descubran o pegarla.

Si por ahí te pasa eso, y te descubren y la pegás, pero no tenés un camino más interesante de fondo, es un efecto muy efímero. Entonces, yo sigo creyendo en formarse. No digo que haya que ir a formaciones académicas, tenés que ver películas, tenés que actuar. Cuando me preguntan a mí cómo hice, yo hice teatro. No estudié en una universidad porque no entré, me rechazaron. A partir de ese momento conocí a mis amigas, hice teatro, estudié Letras lo que pude porque trabajaba. Creo que no hay fórmulas más que formarse, prenderse fuego cuando te juntás con tus amigos en el escenario y descubrir ahí tu pandilla y tu lugar de pertenencia. Claro, depende de lo que estés buscando. Yo nunca busqué la fama. Este es un trabajo que nosotros hacemos y que en el mejor de los casos lo ve un montón de gente y eso hace que la gente en la calle te reconozca y te dé cariño, y a mí me fascina. Me da un amor total que la gente me diga “che cómo me reí con la serie”. Me encanta eso, pero después no creo en todo lo otro, no creo en el jetset, no creo en la fama, no consumo eso, me parece una venta de espejitos de colores. No creo en ese tipo de vida en un mundo y en países tan desiguales como estos.

- Después de tantos años en este oficio, ¿qué te sorprende todavía?

Me sigue sorprendiendo todo, sobre todo en el teatro. Me sigo emocionando y me sigue sorprendiendo cuando una de mis compañeras, sea la obra que sea, en esas cosas medio iluminadas de la actuación y del hecho vivo y presente, prueba decir de otra manera un texto que escuchaste mil veces. Me sorprende porque obliga a mí a contestar de otra manera y son esas cosas que te bajan al presente de la magia del teatro. Me sigue sorprendiendo que todas las noches la gente sigue arrojándose a ese acto de fe que es ir a ver teatro y que te cuenten una historia. Me siguen sorprendiendo los nervios que tengo antes de actuar. De “Las hijas” debemos haber hecho 150 funciones, un montón, pero cada vez que salgo al escenario me agarran unos nervios, un dolor de panza. Y me alegra que me pasa. Creo que por eso me genera tanto entusiasmo la situación. porque todavía me sigue sorprendiendo todo.

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