Pilar Gamboa: "El espíritu artístico argentino es muy difícil de derribar"

Tres hermanas muy distintas entre sí se encuentran ante un desafío en común: una madre con Alzheimer. Esa premisa tan reconocible es el corazón de “Las hijas”, la comedia escrita por la rosarina Ariadna Asturzzi que marcó el debut de Adrián Suar en la dirección teatral, y que desde su estreno hace un año se convirtió en furor de la cartelera porteña. Protagonizada por Pilar Gamboa, Soledad Villamil y Florencia Peña, se podrá ver en el Teatro Astengo (Mitre 754) de Rosario los días 17, 18 y 19 de septiembre, en el marco de una extensa gira por Argentina y Uruguay.