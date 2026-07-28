"Carrito" llega a Teatro La Escalera con una historia sobre la supervivencia y los vínculos La obra, dirigida por Alesandra Roczniak, se estrenará el sábado 8 de agosto y continuará con funciones todos los sábados del mes 28 de julio 2026 · 18:16hs

"Carrito" se presenta todos los sábados de agosto en el teatro La Escalera

La vereda es techo, el frío es compañía y una esquina se convierte en el único refugio posible. Cuatro personas sobreviven entre cartones, frazadas y pan duro mientras cargan con sus propias historias. Pero la aparición de una sospecha inesperada pondrá en jaque la confianza entre ellos y cambiará para siempre la convivencia. Esa es la premisa de “Carrito”, la obra de teatro local que se estrenará el sábado 8 de agosto en el teatro La Escalera.

La obra nació en el Laboratorio de Investigación Teatral de la actriz y directora Alesandra Roczniak. Para quienes no puedan asistir al estreno, la propuesta continuará en cartel todos los sábados de agosto, a las 20.30, en Teatro La Escalera (9 de Julio 324).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CARRITO | Teatro (@carrito.laobra) La historia sigue a Elena, quien espera el regreso de un amor perdido; Nito, que busca dejar atrás al hombre que fue para construir la familia que nunca tuvo; Javier, que recurre a la imaginación para conseguir una moneda y poder comer; y Chochi, decidida a recuperar el metro cuadrado que tanto le costó conseguir. Mientras intentan convivir y entenderse, un hecho inesperado los impactará y sembrará la desconfianza. Con la pregunta ”¿Qué ves cuando mirás?” como disparador, "Carrito" propone una historia donde cuatro realidades se cruzan en el único refugio que les queda.

Sobre el escenario, la obra reúne las actuaciones de Virginia Pontífice, Sergio Casares, Lucas Rodríguez y Noelia Ponce, con la participación especial de Marisa Rinaldi. La idea y dirección pertenecen a Alesandra Roczniak, mientras que Andrea Barreto está a cargo de la asistencia de dirección y la técnica.