Netflix: una película corta y atrapante para mirar entre semana

Recién estrenada, la cinta española gira sobre el misterio detrás de un asesinato que despierta desconfianza y conspiraciones dentro de una familia

Netflix lanzó los últimos estrenos de julio para cerrar un mes lleno de novedades. En ese marco, la que desembarcó con fuerza fue “Los creyentes”, una película española de menos de dos horas que ha cautivado a los usuarios con su suspenso psicológico y sus dramas familiares.

Se trata de una producción dirigida por Roger Gual y protagonizada por José Coronado, Stephanie Magnin y Alberto Olmo. La historia gira en torno a un asesinato y las conspiraciones y preguntas que deja detrás . Entre el drama y el suspenso , “Los creyentes” genera un clima de tensión insoportable en el que los espectadores quedan envueltos.

Sin dudas, se trata de una película ideal para los amantes del suspenso y una gran opción para disfrutar entre semana gracias a su corta duración.

De qué se trata “Los creyentes”

La historia sigue a Ruth, una joven que regresa a su pueblo al enterarse de la muerte de su madre. Pero lo que en principio parece un viaje directo a un funeral, empieza a complejizarse cuando algunos secretos hacen a Ruth cuestionar las circunstancias de la inesperada muerte.

Tras pasar los últimos años alejada de su pueblo natal, Ruth se reencuentra con la casa de su infancia y con su padre, cuyas actitudes irreconocibles se tornan inquietantes. Mientras la paranoia de Ruth crece no puede evitar preguntarse: ¿se ha tratado de un accidente o sigue suelto un asesino?

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Trailer de “Los creyentes”