Xuxa volvió a los escenarios a los 63 años: ¿viene a la Argentina?

La emblemática artista brasileña inició en San Pablo una gira despedida, para reencontrarse con su público de hace décadas

Xuxa se presentó ante 50 mil personas en la ciudad de San Pablo y crecen las expectativas por su regreso a la Argentina

Xuxa sigue brillando. A los 63 años, la artista brasileña volvió a los escenarios. Ante 50000 personas, inició en San Pablo una gira despedida titulada “El último vuelo de la nave”. Aunque los “bajitos” ya no son tales y tienen en promedio más de 35 años, Xuxa sigue siendo la reina.

El show tuvo lugar en el estadio Allianz Parque de San Pablo. Como no podía ser de otra manera, estuvieron presentes las clásicas “Paquitas” originales, invitadas a cantar varias canciones.

La artista repasó más de cuatro décadas de trayectoria en un show de casi dos horas que incluyó clásicos como “Luna de cristal”, “Danza de Xuxa”, “Ilariê”, “Todo el mundo está feliz” y “Estatua”. El espectáculo también marcó el regreso de su emblemática nave espacial, en una puesta en escena cargada de nostalgia.

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Durante la presentación, Xuxa aprovechó para transmitir mensajes contra el racismo, el sexismo y la homofobia, además de hacer un llamado al cuidado del medio ambiente. Uno de los puntos altos en este sentido se dio cuando sonó la canción “Arco Iris”: una bandera del orgullo LGBTIQ+ flameó sobre el escenario, mientras la brasileña pedía el fin de la violencia contra el colectivo.

Gira de Xuxa: ¿viene a la Argentina?

Aunque la gira por el momento sólo tiene cinco fechas anunciadas en Brasil, la producción prevé presentaciones en distintos países de América Latina y crecen las expectativas por una posible visita a la Argentina durante los próximos meses.