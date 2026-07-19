Vacaciones de invierno: domingo de mesa mundialista, teatro y ciencia en el planetario

Tras dos semanas con una agenda repleta de propuestas, Rosario despide las vacaciones de invierno con actividades para todas las edades y todos los bolsillos

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El cultural Fontanarrosa invita a participar en la mesa Mundialista en etsas vacaciones de invierno

Durante dos semanas, la agenda cultural de Rosario se llenó de propuestas para disfrutar en familia. Y en el último día de las vacaciones de invierno , la ciudad sigue ofreciendo actividades para todas las edades y todos los bolsillos: desde espectáculos y talleres hasta cine, juegos y opciones al aire libre.

Entre las recomendaciones para este domingo, una de las opciones ideales para arrancar la tarde es visitar la Mesa Mundialista y el Espacio Pokémon , desde las 15, en el Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). En la previa de la final entre Argentina y España, la propuesta ofrece intercambio gratuito de figuritas y actividades para toda la familia. Además, es una excelente opción para quienes quieran quedarse a ver el partido, ya que la final se transmitirá en vivo en una pantalla gigante instalada en la explanada del Fontanarrosa.

Para los más pequeños, a las 16 se presenta ”¿Cómo viste la luna?” en el Teatro de la Manzana (San Juan 1950). Se trata de una experiencia sensorial y teatral inmersiva especialmente pensada para bebés y niños de 0 a 2 años, que invita a explorar libremente distintos espacios, texturas, luces y sonidos en un entorno diseñado para estimular los sentidos.

A las 17, el Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602) ofrece una función fulldome de “Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos”, una propuesta gratuita recomendada para chicos y chicas desde los 6 años que combina ciencia, historia y aventura bajo la cúpula del planetario.

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Agenda completa del domingo 18 de julio

10h - Activación Proyecto Pregunta. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

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12h - Función “El cuico en la cocina". Cía Circo Guerapa. Museo de la Memoria (Córdoba 2019).

14h hasta las 18h - Salas de escape. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

14h - Rincón de lectura y Taller de diseño de azulejos. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361).

14h - Dispositivo de mediación Versionesmacro. macro (Av. E. López 2250). Gratis

15h - Muestra “La canción del barrio Vol. 2”, biblioteca al paso, shows de bandas emergentes, proyecciones y juegos de mesa. Galpón 11 (Estévez Boero 980).

15h - Recorridos guiados para todo público. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

15h - Mesa Mundialista y Espacio Pokemon. Intercambio de figuritas. Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). Gratis

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15h - Intercambio fantástico. Set de fotografías con vestuario, a partir de la obra de Marta Minujín. macro (Av. E. López 2250). Gratis

15h - Mini recorridos y actividades. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

15h - Animación al paso. Técnicas de animación para crear tus propias historias. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

15h - Función “El cielo de tu patio”. Desde los 4 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

15h - “Leer para creer”. La Usina Social (Jujuy 2844)

16h - Recorrido guiado por la muestra La ruta de los azulejos. Museo de la Ciudad (Oroño 2361). Gratis

16h - Mini recorridos y actividades. Museo Castagnino (Pellegrini 2202). Gratis

16h - Función fulldome de “Cosmix”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

16h - Varieté de Circo. Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670).

16h - “¿Cómo viste la luna?”. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

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16h - “La corona de princesa”. Sala La Escalera (9 de Julio 324).

16.30h - Shows de “Tonga Suin y After Midnai”. Galpón 11 (Estévez Boero 980). Gratis

17h - Recorrido para todo público. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

17h - Recorrido guiado por las muestras. macro (Av. E. López 2250). Gratis

17h - Función fulldome de “Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis

19h - Proyección de "Memorias Cuir en VHS". Ciclo De Cine y Memoria. Planta Baja del Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). Gratis