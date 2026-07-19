La Capital | Zoom | vacaciones de invierno

Vacaciones de invierno: domingo de mesa mundialista, teatro y ciencia en el planetario

Tras dos semanas con una agenda repleta de propuestas, Rosario despide las vacaciones de invierno con actividades para todas las edades y todos los bolsillos

19 de julio 2026 · 09:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
El cultural Fontanarrosa invita a participar en la mesa Mundialista en etsas vacaciones de invierno

El cultural Fontanarrosa invita a participar en la mesa Mundialista en etsas vacaciones de invierno

Durante dos semanas, la agenda cultural de Rosario se llenó de propuestas para disfrutar en familia. Y en el último día de las vacaciones de invierno, la ciudad sigue ofreciendo actividades para todas las edades y todos los bolsillos: desde espectáculos y talleres hasta cine, juegos y opciones al aire libre.

Entre las recomendaciones para este domingo, una de las opciones ideales para arrancar la tarde es visitar la Mesa Mundialista y el Espacio Pokémon, desde las 15, en el Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). En la previa de la final entre Argentina y España, la propuesta ofrece intercambio gratuito de figuritas y actividades para toda la familia. Además, es una excelente opción para quienes quieran quedarse a ver el partido, ya que la final se transmitirá en vivo en una pantalla gigante instalada en la explanada del Fontanarrosa.

Para los más pequeños, a las 16 se presenta ”¿Cómo viste la luna?” en el Teatro de la Manzana (San Juan 1950). Se trata de una experiencia sensorial y teatral inmersiva especialmente pensada para bebés y niños de 0 a 2 años, que invita a explorar libremente distintos espacios, texturas, luces y sonidos en un entorno diseñado para estimular los sentidos.

A las 17, el Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602) ofrece una función fulldome de “Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos”, una propuesta gratuita recomendada para chicos y chicas desde los 6 años que combina ciencia, historia y aventura bajo la cúpula del planetario.

>> Leer más: Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

Agenda completa del domingo 18 de julio

10h - Activación Proyecto Pregunta. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

12h - Función “El cuico en la cocina". Cía Circo Guerapa. Museo de la Memoria (Córdoba 2019).

14h hasta las 18h - Salas de escape. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

14h - Rincón de lectura y Taller de diseño de azulejos. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361).

14h - Dispositivo de mediación Versionesmacro. macro (Av. E. López 2250). Gratis

15h - Muestra “La canción del barrio Vol. 2”, biblioteca al paso, shows de bandas emergentes, proyecciones y juegos de mesa. Galpón 11 (Estévez Boero 980).

15h - Recorridos guiados para todo público. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

15h - Mesa Mundialista y Espacio Pokemon. Intercambio de figuritas. Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). Gratis

15h - Intercambio fantástico. Set de fotografías con vestuario, a partir de la obra de Marta Minujín. macro (Av. E. López 2250). Gratis

15h - Mini recorridos y actividades. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

15h - Animación al paso. Técnicas de animación para crear tus propias historias. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

15h - Función “El cielo de tu patio”. Desde los 4 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

15h - “Leer para creer”. La Usina Social (Jujuy 2844)

16h - Recorrido guiado por la muestra La ruta de los azulejos. Museo de la Ciudad (Oroño 2361). Gratis

16h - Mini recorridos y actividades. Museo Castagnino (Pellegrini 2202). Gratis

16h - Función fulldome de “Cosmix”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

16h - Varieté de Circo. Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670).

16h - “¿Cómo viste la luna?”. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

16h - “La corona de princesa”. Sala La Escalera (9 de Julio 324).

16.30h - Shows de “Tonga Suin y After Midnai”. Galpón 11 (Estévez Boero 980). Gratis

17h - Recorrido para todo público. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

17h - Recorrido guiado por las muestras. macro (Av. E. López 2250). Gratis

17h - Función fulldome de “Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis

19h - Proyección de "Memorias Cuir en VHS". Ciclo De Cine y Memoria. Planta Baja del Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). Gratis

Noticias relacionadas
Vacaciones de invierno: un jueves ideal para disfrutar de música y rock .

Vacaciones de invierno: jueves de azulejos, canciones de María Elena Walsh y "La Granja de Zenón"

Vacaciones de invierno: espacios públicos y privados ofrecerán una variada agenda de propuestas para todas las edades

Vacaciones de invierno: miércoles de cocina, actividades al aire libre y el show de "Sonic recargado"

El Día del Amigo se superpone con la agenda de los partidos en Estados Unidos.

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo

Vacaciones de invierno: un martes para disfrutar de teatros y talleres

Vacaciones de invierno: martes de lectura, tejidos y teatro

Ver comentarios

Las más leídas

Antes de la final, la prensa de España se deshizo en elogios hacia Scaloni por un noble gesto

Antes de la final, la prensa de España se deshizo en elogios hacia Scaloni por un noble gesto

Central y los refuerzos que faltan: en qué puestos buscan acelerarse las negociaciones

Central y los refuerzos que faltan: en qué puestos buscan acelerarse las negociaciones

La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada

La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada

Chau humedad: cuándo llegan las lluvias a Rosario que darán paso a la vuelta del frío

Chau humedad: cuándo llegan las lluvias a Rosario que darán paso a la vuelta del frío

Lo último

Entre lágrimas y abrazos, la emotiva despedida de Rubén Rada reunió a toda la familia malvinera

Entre lágrimas y abrazos, la emotiva despedida de Rubén Rada reunió a toda la familia malvinera

Una de Messi y Maradona para que Franco Colapinto le saque el punto del buche a su compañero de Alpine

Una de Messi y Maradona para que Franco Colapinto le saque el punto del buche a su compañero de Alpine

Franco Colapinto hizo una maniobra de campeón en Spa Francorchamps ante su compañero de Alpine y sumó

Franco Colapinto hizo una maniobra de campeón en Spa Francorchamps ante su compañero de Alpine y sumó

Sean eternos los laureles: Messi y la Scaloneta van por la gloria después de la gloria

La selección argentina juega este domingo la final del Mundial ante España en una Nueva York eufórica. El último baile del diez rosarino y todo un país en vilo

Sean eternos los laureles: Messi y la Scaloneta van por la gloria después de la gloria

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Entre lágrimas y abrazos, la emotiva despedida de Rubén Rada reunió a toda la familia malvinera

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Entre lágrimas y abrazos, la emotiva despedida de Rubén Rada reunió a toda la familia malvinera

Los murales de mediana y gran escala se multiplican en toda la ciudad

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Los murales de mediana y gran escala se multiplican en toda la ciudad

Furor por la Selección Argentina: hinchas varados por cancelaciones aéreas y la falta de autos de alquiler
Mundial 2026

Furor por la Selección Argentina: hinchas varados por cancelaciones aéreas y la falta de autos de alquiler

Entretiempo en la final del Mundial: incógnitas, certezas y una tradición lejana

Por Morena Pardo
Zoom

Entretiempo en la final del Mundial: incógnitas, certezas y una tradición lejana

De Malvinas al bolsillo: la selección ocupó los espacios vacíos de la política

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

De Malvinas al bolsillo: la selección ocupó los espacios vacíos de la política

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Antes de la final, la prensa de España se deshizo en elogios hacia Scaloni por un noble gesto

Antes de la final, la prensa de España se deshizo en elogios hacia Scaloni por un noble gesto

Central y los refuerzos que faltan: en qué puestos buscan acelerarse las negociaciones

Central y los refuerzos que faltan: en qué puestos buscan acelerarse las negociaciones

La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada

La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada

Chau humedad: cuándo llegan las lluvias a Rosario que darán paso a la vuelta del frío

Chau humedad: cuándo llegan las lluvias a Rosario que darán paso a la vuelta del frío

Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Ovación
Franco Colapinto hizo una maniobra de campeón en Spa Francorchamps ante su compañero de Alpine y sumó
Ovación

Franco Colapinto hizo una maniobra de campeón en Spa Francorchamps ante su compañero de Alpine y sumó

Franco Colapinto hizo una maniobra de campeón en Spa Francorchamps ante su compañero de Alpine y sumó

Franco Colapinto hizo una maniobra de campeón en Spa Francorchamps ante su compañero de Alpine y sumó

Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos mostró chapa de candidato en la Zona Campeonato de la B

Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos mostró chapa de candidato en la Zona Campeonato de la B

Copa Santa Fe: Social Lux venció a Adiur en la primera semifinal de ida del fútbol femenino

Copa Santa Fe: Social Lux venció a Adiur en la primera semifinal de ida del fútbol femenino

Policiales
Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado, una de ellas embarazada
Policiales

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado, una de ellas embarazada

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja en una discusión

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja en una discusión

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Imputaron por tentativa de homicidio al preso que se fugó de una comisaría en barrio Ludueña

Imputaron por tentativa de homicidio al preso que se fugó de una comisaría en barrio Ludueña

La Ciudad
Entre lágrimas y abrazos, la emotiva despedida de Rubén Rada reunió a toda la familia malvinera

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Entre lágrimas y abrazos, la emotiva despedida de Rubén Rada reunió a toda la familia malvinera

Comenzó el velatorio de Rubén Rada, histórico referente de los ex combatientes de Malvinas

Comenzó el velatorio de Rubén Rada, histórico referente de los ex combatientes de Malvinas

Rosario tiene en desarrollo obras de alto impacto por 293 millones de dólares

Rosario tiene en desarrollo obras de alto impacto por 293 millones de dólares

Rosario busca asombrar al mundo con una Bienal 2027 de saberes, ciencia y creatividad

Rosario busca asombrar al mundo con una Bienal 2027 de saberes, ciencia y creatividad

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja en una discusión
Policiales

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja en una discusión

Quedó preso por filmar un video de abuso sexual infantil enviado por Whatsapp
Policiales

Quedó preso por filmar un video de abuso sexual infantil enviado por Whatsapp

Vacaciones de invierno: sábado de juegos, circo y bandas en vivo
Zoom

Vacaciones de invierno: sábado de juegos, circo y bandas en vivo

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes
Policiales

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Adiós a un emblema de la causa Malvinas: falleció el excombatiente Rubén Rada
La Ciudad

Adiós a un emblema de la causa Malvinas: falleció el excombatiente Rubén Rada

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario
La Ciudad

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias
La Ciudad

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

El Dibu Martínez a La Capital: Me pueden hacer dos o tres goles que nunca voy a perder la confianza

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

El Dibu Martínez a La Capital: "Me pueden hacer dos o tres goles que nunca voy a perder la confianza"

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera
La Ciudad

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna
Información General

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación
Política

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

Chau humedad: cuándo llegan las lluvias a Rosario que darán paso a la vuelta del frío
La Ciudad

Chau humedad: cuándo llegan las lluvias a Rosario que darán paso a la vuelta del frío

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años por una promesa
La Ciudad

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años por una promesa

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses para una escapada diferente

Por Redaccion Comercial
Turismo

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses para una escapada diferente

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026
Ovación

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

El lunes podría ser feriado por el regreso de la selección y se retrasaría el inicio del Clausura
Ovación

El lunes podría ser feriado por el regreso de la selección y se retrasaría el inicio del Clausura

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive
Economía

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

Por Fermín Sanchez Duque
La Ciudad

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina
La Ciudad

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña
La Ciudad

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña