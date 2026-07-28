Barracas Central apartó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

El club decidió separar preventivamente al delantero luego de que su expareja formalizara una acusación en la Justicia. La institución aseguró que colaborará con la investigación

Gonzalo Morales, de convertir un gol histórico en el Monumental a ser apartado del plantel profesional

Barracas Central decidió separar del plantel profesional a Gonzalo Morales luego de que su expareja formalizara una denuncia judicial por presunta violencia de género. El delantero, que juega en el club a préstamo desde Boca Juniors, quedó apartado de manera preventiva hasta que avancen las actuaciones judiciales.

La medida la adoptó la dirigencia encabezada por Matías Tapia y la comunicó este lunes mediante un nuevo comunicado oficial, donde explicó que resolvió apartar al futbolista una vez que tomó conocimiento de la denuncia presentada en sede judicial.

"Ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se resolvió separarlo del plantel profesional de Primera División hasta que se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes", indicó el club.

El Guapo también remarcó que mantendrá su colaboración con la Justicia durante la investigación y que definirá los pasos a seguir de acuerdo con la evolución de la causa, siempre respetando el debido proceso.

Además, reiteró el posicionamiento institucional que había expresado horas antes y afirmó que rechaza "toda forma de violencia de género", al tiempo que renovó su compromiso con "el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo".

El comunicado difundido este lunes representó un cambio respecto del primero que publicó Barracas Central tras conocerse públicamente las acusaciones contra Morales. En aquella oportunidad, la institución había señalado que aguardaría la confirmación de una denuncia formal para definir eventuales medidas disciplinarias.

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Qué denunció la expareja del futbolista Gonzalo Morales

La denuncia trascendió apenas unas horas después de que Gonzalo Morales anote el gol del triunfo de Barracas ante River en el estadio Monumental por la primera fecha del Torneo Clausura.

La acusación fue presentada por Karen Adinna, expareja del futbolista, quien además la hizo pública a través de una publicación en Instagram.

La joven sostuvo que sufrió agresiones físicas, psicológicas y verbales durante la relación y acompañó su relato con fotografías en las que mostró hematomas en el rostro, brazos y piernas. También difundió capturas de conversaciones de WhatsApp que mantuvo con Morales y con la madre del jugador.

En uno de esos intercambios, Adinna escribió: "Me cagaste a piñas", "me pegaste una patada en el orto en México" y "me dejaste un ojo morado". Según las capturas que publicó, el delantero respondió: "Chau Karen, te amo".

La denunciante también aseguró que recibió amenazas cuando intentó acudir a la Justicia.

"Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que con plata se arregla todo, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar. Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona", expresó.

Finalmente, confirmó que ya realizó la denuncia judicial y explicó por qué decidió hacer público el caso.

"Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, es el primer paso para salir de la violencia. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad", concluyó.