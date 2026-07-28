No tiene descanso: Colapinto sigue Hungría, sin vacaciones de la Fórmula 1

El argentino trabaja en el Hungaroring a pesar del receso de mitad de temporada, por lo que los ingenieros de Alpine le plantaron una broma

A pesar de que la Fórmula 1 entró en el receso de mitad de temporada , Franco Colapinto no tiene descanso y se mostró trabajando con Alpine para ajustar detalles de cara a la segunda parte del año. El argentino publicó imágenes desde la base de la escudería francesa y los empleados bromearon con sus falsas vacaciones .

A través de sus redes sociales, Colapinto publicó fotos del análisis de datos con el equipo y de los momentos previos antes de salir a la pista, en el que los ingenieros le plantaron una pantalla con imágenes de playas paradisíacas para simular su descanso de vacaciones .

“Jajajaj. De tanto quejarme me pusieron en la tele una playa en el Caribe para hacerme sentir que las vacaciones están llegando . Nada más lejano de la realidad, pero gracias. Me imaginé tomando sol ”, escribió el piloto de 23 años en el posteo en sus historias de Instagram.

Gran parte de la Fórmula 1 se tomó un merecido descanso de mitad de temporada tras el Gran Premio de Hungría del pasado fin de semana, pero la actividad para Colapinto no terminó en el Hungaroring .

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El argentino permanecerá en dicho circuito hasta el miércoles para formar parte de los ensayos que Pirelli llevará adelante con el objetivo de avanzar en el desarrollo de los neumáticos que se utilizarán desde 2027.

Por eso, Colapinto podrá utilizar el A526 de Alpine durante estos días bajo un programa de trabajo previamente definido por Pirelli. Cabe aclarar que estos ensayos no buscan cumplir objetivos de tiempos de vuelta ni para el desarrollo del auto, sino que están enfocados exclusivamente en analizar los compuestos de los neumáticos.