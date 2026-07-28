El rol docente y la "generación de cristal": Carina Cabo sobre los cambios urgentes en el sistema educativo

Política
Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo
Economía
A mover el bote: empresa local impulsa la producción de biodiesel para barcos
Salud
Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol
La Ciudad
Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar
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Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia
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La Anmat habilitó la venta libre de nuevos medicamentos: cuáles son y para qué sirven
Policiales
San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello
La Ciudad
Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria
Ovación
Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política
Policiales
Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado
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El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos
La Ciudad
Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario
Motores
Los autos voladores podrían dejar de ser una simple ilusión futurista
Ovación
Barracas Central apartó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género
Información General
Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo
Economía
Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha
La Ciudad
Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión
La Ciudad
Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras