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Maltrato animal: rescataron una perra que estaba atada con una cadena corta y a la intemperie

La intervención de la Secretaría de Control y Convivencia se realizó en una vivienda del barrio San Francisquito tras una denuncia al 147

28 de julio 2026 · 18:14hs
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La perra fue rescatada este martes por agentes del municipio.

La perra fue rescatada este martes por agentes del municipio.

Personal del Área de Protección Animal, dependiente de la Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, rescataron una perra que se encontraba a la intemperie y atada con una cadena. La intervención se llevó a cabo el viernes pasado en un domicilio de Vera Mujica al 3000, en el barrio San Francisquito.

Tras reclamo telefónico recibido a través de la línea 147, los agentes municipales hallaron a la perra atada con una cadena corta y expuesta a la intemperie, en condiciones que comprometían su bienestar.

Cuál será el destino de la perra rescatada

Desde el municipio señalaron que la cuidadora del animal entregó voluntariamente a la perra para que pudiera recibir la atención necesaria. Para llevar adelante el procedimiento se contó con la colaboración de la Brigada de Rescate de la Policía de Santa Fe.

Tras el salvamento, el can quedó bajo el cuidado de la organización Animalistas de Rosario, donde está siendo asistida para luego ser dada en adopción responsable.

"No vamos a ser indiferentes frente a situaciones de maltrato animal. Recibimos la denuncia y actuamos rápidamente para verificar los hechos e intervenir para garantizar el bienestar. Creemos que es importante promover la tenencia responsable y el compromiso de toda la comunidad para prevenir este tipo de situaciones", sostuvo el secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera.

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